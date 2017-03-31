С 1 июля 2017 года вступает в силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС

C 1 июля 2017 года вступает в силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС. Новый Кодекс затронет такую чувствительную для многих жителей стран ЕАЭС сферу, как покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах.

ЕЭК по-новому будет определять верхние ценовые и физические объемы беспошлинной торговли зарубежными товарами, доставляемыми почтовыми службами, а на национальном уровне страны ЕАЭС смогут устанавливать более низкие нормы. При этом через год после вступления Кодекса в силу объемы беспошлинных покупок за рубежом начнут снижаться. В 2018 году, например, таких товаров можно будет закупить на 500 Евро, сверх которых покупателю придется заплатить пошлину в размере 30%, но не менее 4 Евро за каждый килограмм. Через два года после вступления нового таможенного Кодекса в силу беспошлинно можно будет потратить в зарубежных интернет-магазинах 200 Евро, сверх которых будет взиматься 15% но менее 2 Евро за кг. Идея ограничения беспошлинной торговли через зарубежные интернет-магазины витала давно. Ее объемы были всегда значительными, но в настоящий момент ввозными пошлинами эти товары не облагаются в случаи соблюдения весовых и стоимостных норм: 31 килограмм и стоимость не более 1000 евро соответственно.

Гражданам, отдающих предпочтения такому способу приобретения товаров, в дальнейшем необходимо будет учесть изменения, которые заложены в Таможенный Кодекс ЕАЭС, что бы в случаи получения заказанных и оплаченных ими товаров не столкнуться с возникшей обязанностей по уплате таможенных пошлин, налогов.