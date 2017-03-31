Подозреваемые в причастности к убийству Ким Чен Нама покинули Малайзию

Двое граждан Северной Кореи, которых полиция Малайзии подозревала в причастности к убийству Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына, вылетели из Куала-Лумпура в Пекин тем же самолетом, на котором транспортировали тело убитого. Об этом сообщила телекомпания NHK, передает Об этом сообщила телекомпания NHK, передает РИА Новости





Телеканал показал, как двое мужчин, один из которых в темных очках, выходят из посольства КНДР в Малайзии и садятся в машину. Это второй секретарь посольства Северной Кореи и сотрудник авиакомпании Air Koryo, выдачи которых как подозреваемых в причастности к убийству Ким Чен Нама добивалась полиция Малайзии. Все это время двое мужчин укрывались в посольстве КНДР.





Телеканал показал, как двое граждан Северной Кореи в салоне самолета фотографируются на память и охотно позируют перед телекамерами. Затем их самолет вылетел в Пекин, после чего они были на машине доставлены в посольство Северной Кореи в Китае.





Северокорейцы покинули страну тем же авиарейсом, которым было вывезено тело Ким Чен Нама в четверг.





Одновременно с этим удерживавшиеся в КНДР девять граждан Малайзии также смогли отправиться на родину, куда они прибудут в пятницу. Правительство Малайзии отдало приоритет освобождению своих граждан в обмен на уступки требованиям КНДР по возвращению двух подозреваемых и передаче тела убитого.





Ранее о том, что тело Ким Чен Нама будет отправлено в Северную Корею, заявил премьер-министр Малайзии Наджиб Разак.





Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоля скончался в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам — старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына, однако его личность удалось подтвердить только в середине марта по образцам ДНК его ребенка. Малайзийская полиция пока не нашла окончательных подтверждений причины смерти северокорейского гражданина.





Власти Малайзии арестовали двух гражданок Индонезии и Вьетнама, задержанных после убийства Ким Чен Нама. Им предъявлено обвинение в предумышленном убийстве при соучастии еще четырех человек, которые сразу же после убийства успели покинуть страну. Правоохранительные органы также подозревали в причастности к покушению и выдали ордер на задержание второго секретаря посольства КНДР и сотрудника северокорейской авиакомпании Air Koryo. Посол КНДР Кан Чхоль был выдворен из Малайзии.





В минувшее воскресенье сотрудники полиции Малайзии впервые получили доступ на территорию посольства КНДР в Куала-Лумпуре в связи с расследованием дела об убийстве Ким Чен Нама. Следствие полагает, что в посольстве могут скрываться трое подозреваемых. Информации о результате посещения полицейскими северокорейского посольства пока нет.





Ксения Нака.



