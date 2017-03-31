Налоги на имущество и землю за 2017 год физические лица будут платить в 2018 году

(А. Турлыбекова, Главный специалист отдела непроизводственных платежей ДГД по ВКО)

ДГД по Восточно-Казахстанской области доводит до сведения населения, что с 1 января 2017года в статьи 391 и 409 Налогового кодекса внесены изменения, в соответствии с которыми исчисление земельного налога и налога на имущество с физических лиц будет производиться налоговыми органами не позднее 1 июля года, следующего за отчетным налоговым периодом. При этом уплата в бюджет налогов будет производиться не позднее 1 октября года, следующего за отчетным налоговым периодом.

Таким образом, указанные налоги будут исчисляться и уплачиваться по окончании налогового периода, то есть уплата налогов за 2017 год будет производиться до 1 октября 2018 года, в связи с чем исключается необходимость проведения перерасчета налогов в случаях изменения владельцев в течение налогового периода.

Также, от уплаты налога на имущество будут освобождены инвалиды III группы (по аналогии с земельным налогом с физических лиц).

Поправками в пункт 3 статьи 404 Налогового кодекса установлено, что при регистрации недвижимого имущества, находящегося в общей совместной собственности, по которым государственная регистрация прав собственности производится после 31 декабря 2016 года, необходимо указывать ответственное лицо за уплату налога, выбранное по согласованию собственников.

Введена новая статья 661-1 Налогового кодекса, которой определен порядок информирования физических лиц об исчисленных налоговыми органами суммах налоговых обязательств по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства путем:

1) размещения на интернет-ресурсах налоговых органов;

2) указания в документах, применяемых для расчетов поставщиком коммунальных услуг;

3) направления на адреса электронной почты налогоплательщика;

4) направления СМС-сообщения на номера сотовых телефонов, представленные налогоплательщиком.

Для этих целей статья 13 Налогового кодекса дополнена пунктом 2-1, в соответствии с которым с 1 января 2017 года налогоплательщикам дано право представить в налоговый орган сведения о своих номерах телефонов и адресах электронной почты.

Пункт 2 статьи 607 Налогового кодекса дополнен новым подпунктом 5-1), которым установлен новый вид уведомления о наличии налоговой задолженности физических лиц по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства, которое подлежит направлению налогоплательщику в срок не позднее тридцати рабочих дней до даты обращения налогового органа в суд с заявлением о вынесении судебного приказа или иска о взыскании сумм налоговой задолженности за счет имущества налогоплательщика в соответствии со статьей 622 Налогового кодекса.

Пункт 1 статьи 608 Налогового кодекса дополнен нормами о порядке доставки уведомлений и об определении даты вручения уведомлений:

- установлено, что получение уведомлений физическими лицами в виде государственной услуги будет производиться через Государственную корпорацию «Правительство для граждан», при этом такое уведомление о сумме исчисленных налогов за отчетный налоговый период подлежит получению физическим лицом в период, начиная с 15 июля года, следующего за отчетным налоговым периодом;

- уточнено, что уведомления, направленные заказными письмами, должны быть доставлены АО «Казпочта» в течение 10 рабочих дней с даты отметки о приеме почтовой связи.