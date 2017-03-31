Кремль прокомментировал речь Сокурова о задержанных на митингах

Сокуров заявил, что "нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов".

Лауреат российской кинематографической премии "Ника" Александр Сокуров во время церемонии награждения выступил против задержаний активистов на акциях протеста против коррупции и призвал освободить политических заключенных.





Сокуров заявил, что "нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов". По его мнению, государство совершает ошибку, ведя себя "столь фамильярно со школьниками и студентами". "Надо услышать их", — считает Сокуров. Он также сказал, что ждет ответа от президента на вопрос о судьбе режиссера Олега Сенцова.





Полную речь Сокурова привел телеканал Дождь





Как сообщает РИА Новости , на вопрос режиссера Александра Сокурова по поводу судьбы осужденного за терроризм украинца Олега Сенцова президент ответил еще в декабре, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что в Кремле "с большим уважением относятся к мастеру."

На церемонии вручения премии "Ника" Сокуров, получивший почетный приз "За честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова, прокомментировал несанкционированную акцию в Москве 26 марта и добавил, что ждет решения президента по поводу судьбы Сенцова.

Ранее на заседании совета при президенте по культуре и искусству Сокуров попросил Владимира Путина освободить Сенцова из-под стражи. Глава государства отметил, что украинца осудили не за творчество, а за то, что он посвятил себя террористической деятельности. По словам президента, для освобождения Сенцова нужно, чтобы "созрели" определенные условия.

Суд в 2015 году приговорил Сенцова к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.







