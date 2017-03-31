Кремль прокомментировал речь Сокурова о задержанных на митингах
31 марта 2017, 07:50
Сокуров заявил, что "нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов".
Лауреат российской кинематографической премии "Ника" Александр Сокуров во время церемонии награждения выступил против задержаний активистов на акциях протеста против коррупции и призвал освободить политических заключенных.
Сокуров заявил, что "нельзя начинать гражданскую войну среди школьников и студентов". По его мнению, государство совершает ошибку, ведя себя "столь фамильярно со школьниками и студентами". "Надо услышать их", — считает Сокуров. Он также сказал, что ждет ответа от президента на вопрос о судьбе режиссера Олега Сенцова.
Полную речь Сокурова привел телеканал Дождь.
Как сообщает РИА Новости, на вопрос режиссера Александра Сокурова по поводу судьбы осужденного за терроризм украинца Олега Сенцова президент ответил еще в декабре, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
При этом он подчеркнул, что в Кремле "с большим уважением относятся к мастеру."
На церемонии вручения премии "Ника" Сокуров, получивший почетный приз "За честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова, прокомментировал несанкционированную акцию в Москве 26 марта и добавил, что ждет решения президента по поводу судьбы Сенцова.
Ранее на заседании совета при президенте по культуре и искусству Сокуров попросил Владимира Путина освободить Сенцова из-под стражи. Глава государства отметил, что украинца осудили не за творчество, а за то, что он посвятил себя террористической деятельности. По словам президента, для освобождения Сенцова нужно, чтобы "созрели" определенные условия.
Суд в 2015 году приговорил Сенцова к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.
Фото: РИА Новости. Владимир Астапкович.
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