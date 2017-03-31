Акция «День открытых дверей» пройдет в Больнице медцентра Управления делами Президента РК
31 марта 2017, 08:00
Лучшие специалисты Больницы будут вести отбор пациентов, нуждающихся в стационарном лечении в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
1 апреля 2017 года с 9-00 до 15-00 часов в Больнице Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан проводится акция для жителей и гостей столицы с 50% скидкой на консультации ведущих специалистов, а также на некоторые диагностические и аппаратные исследования*.
Эта акция проводится с целью привлечения внимания широких слоев населения к состоянию собственного здоровья при помощи, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в нашей Больнице.
С начала года в Больнице МЦ УДП РК были проведены две подобные акции. В рамках дней открытых дверей специалистами Больницы проконсультировано свыше 700 пациентов, а также проведено более 2000 диагностических исследований. Данные акции являются традиционными и доступны всем желающим.
Лучшие специалисты Больницы при проведении консультаций и диагностических исследований будут вести отбор пациентов, нуждающихся в стационарном лечении в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
Кроме того, для тех, чье заболевание не входит в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, кто желает особых сервисных условий пребывания, в Больнице оказываются платные услуги, включающие в себя высокий уровень лабораторной, инструментальной и клинической диагностики, интенсивное комплексное лечение и эффективную медицинскую реабилитацию больных.
* Перечень диагностических исследований с 50% скидкой на аппаратные исследования уточнять у организатора 8 (7172) 70 80 90.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4851272-c6e36ae2d4f1dd85ba050bd3b5a9df0e
Комментарии
Новости партнеров
Загрузка...