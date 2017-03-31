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Акция «День открытых дверей» пройдет в Больнице медцентра Управления делами Президента РК

31 марта 2017, 08:00

Лучшие специалисты Больницы будут вести отбор пациентов, нуждающихся в стационарном лечении в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

1 апреля 2017 года с 9-00 до 15-00 часов в Больнице Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан проводится акция для жителей и гостей столицы с 50% скидкой на консультации ведущих специалистов, а также на некоторые диагностические и аппаратные исследования*.

Эта акция проводится с целью привлечения внимания широких слоев населения к состоянию собственного здоровья при помощи, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в нашей Больнице.

С начала года в Больнице МЦ УДП РК были проведены две подобные акции. В рамках дней открытых дверей специалистами Больницы проконсультировано свыше 700 пациентов, а также проведено более 2000 диагностических исследований. Данные акции являются традиционными и доступны всем желающим.



Лучшие специалисты Больницы при проведении консультаций и диагностических исследований будут вести отбор пациентов, нуждающихся в стационарном лечении в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.



Кроме того, для тех, чье заболевание не входит в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, кто желает особых сервисных условий пребывания, в Больнице оказываются платные услуги, включающие в себя высокий уровень лабораторной, инструментальной и клинической диагностики, интенсивное комплексное лечение и эффективную медицинскую реабилитацию больных.

* Перечень диагностических исследований с 50% скидкой на аппаратные исследования уточнять у организатора 8 (7172) 70 80 90.

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