Акция «День открытых дверей» пройдет в Больнице медцентра Управления делами Президента РК

Лучшие специалисты Больницы будут вести отбор пациентов, нуждающихся в стационарном лечении в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

1 апреля 2017 года с 9-00 до 15-00 часов в Больнице Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан проводится акция для жителей и гостей столицы с 50% скидкой на консультации ведущих специалистов, а также на некоторые диагностические и аппаратные исследования*.





Эта акция проводится с целью привлечения внимания широких слоев населения к состоянию собственного здоровья при помощи, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в нашей Больнице.





С начала года в Больнице МЦ УДП РК были проведены две подобные акции. В рамках дней открытых дверей специалистами Больницы проконсультировано свыше 700 пациентов, а также проведено более 2000 диагностических исследований. Данные акции являются традиционными и доступны всем желающим.









Лучшие специалисты Больницы при проведении консультаций и диагностических исследований будут вести отбор пациентов, нуждающихся в стационарном лечении в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.









Кроме того, для тех, чье заболевание не входит в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, кто желает особых сервисных условий пребывания, в Больнице оказываются платные услуги, включающие в себя высокий уровень лабораторной, инструментальной и клинической диагностики, интенсивное комплексное лечение и эффективную медицинскую реабилитацию больных.



