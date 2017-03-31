СМИ назвали единственного боксера, которому по силам одолеть Головкина

Журналист Boxingnews24.com Хайме Ортега считает что единственным боксером, который может победить Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), является Андре Уорд (31-0, 15 КО).





«На мой взгляд, единственный боксер, который может побить Головкина — это Андре Уорд. И даже Уорду будет нелегко справиться с казахстанцем, у которого отличный тайминг и сила. Джейкобс попытался использовать скорость и агрессивность, чтобы победить Головкина, но был неточен в контрударах и многие его панчи приходились в перчатки. Уорд более точен, но менее быстр, силен и агрессивен — это позволило Джейкобсу припугнуть Головкина. Если Уорд и фаворит этого боя, то не такой уж и очевидный. Сергей Ковалев — тоже хороший нокаутер, но он менее совершенный боксер, чем Головкин», — пишет Ортега.





Говоря о возможных соперниках Головкина, многие упоминают Уорда, однако их бой в ближайшей перспективе состоится вряд ли, поскольку сейчас приоритетом для казахстанского боксера являются поединки с Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО) и Саулем Альваресом «Канело» (48-1-1, 34 КО).







