Оппозиция в Южной Корее приветствовала арест экс- президента Пак Кын Хе

Юн Гван Сук обвинил бывшую главу государства в том, что именно она стала причиной политических и социальных потрясений в стране.

Оппозиционная Демократическая партия "Тобуро" приветствовала арест экс-президента страны Пак Кын Хе. Об этом сообщил телеканал WTN, передает Об этом сообщил телеканал WTN, передает ТАСС





По словам официального представителя "Тобуро", решение суда стало "естественным итогом" действий Пак Кын Хе. "Перед законом все равны", - подчеркнул в этой связи Юн Гван Сук. Он обвинил бывшую главу государства в том, что именно она стала причиной политических и социальных потрясений в стране и выразил надежду, что следствию удастся "раскрыть всю правду" о ее преступлениях.





Представитель самого популярного кандидата на президентских выборах Мун Чжэ Ина оценил арест Пак Кын Хе как "первый шаг к перестройке рухнувшего здания Республики Корея". "Это отвечает желаниям нашего народа, стремящегося к справедливости и здравому смыслу, - заметил он. - Теперь мы можем перевернуть страницу и начать строительство честного и чистого общества".





В то же время в распространенном пресс-релизе бывшая правящая Корейская партия свободы (КПС) назвала задержание Пак Кын Хе "достойным сожаления шагом" и выразила надежду, что подобная "болезненная история никогда больше не повторится".





Отколовшаяся от КПС партия "Парын" заявила, что уважает решение суда, но сомневается в том, что арест экс- президента действительно был необходим. Организация выразила надежду, что южнокорейские политические партии вынесут из скандала соответствующие уроки. Партия в этой связи заявила о необходимости пересмотреть систему управления страной, чтобы не допустить подобных скандалов в будущем.





Власти Южной Кореи взяли под стражу бывшего экс-президента Пак Кын Хе. Ее обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении властью, оказании незаконного давления и разглашении государственных секретов. Ордер на арест бывшей главы государства выдал суд Сеула. После этого экс-президент была помещена в центр предварительного заключения к югу от столицы Республики Корея.





Станислав Варивода.



