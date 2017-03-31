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Оппозиция в Южной Корее приветствовала арест экс- президента Пак Кын Хе

31 марта 2017, 08:36

Юн Гван Сук обвинил бывшую главу государства в том, что именно она стала причиной политических и социальных потрясений в стране.

Оппозиционная Демократическая партия "Тобуро" приветствовала арест экс-президента страны Пак Кын Хе. Об этом сообщил телеканал WTN, передает ТАСС.

По словам официального представителя "Тобуро", решение суда стало "естественным итогом" действий Пак Кын Хе. "Перед законом все равны", - подчеркнул в этой связи Юн Гван Сук. Он обвинил бывшую главу государства в том, что именно она стала причиной политических и социальных потрясений в стране и выразил надежду, что следствию удастся "раскрыть всю правду" о ее преступлениях.

Представитель самого популярного кандидата на президентских выборах Мун Чжэ Ина оценил арест Пак Кын Хе как "первый шаг к перестройке рухнувшего здания Республики Корея". "Это отвечает желаниям нашего народа, стремящегося к справедливости и здравому смыслу, - заметил он. - Теперь мы можем перевернуть страницу и начать строительство честного и чистого общества".

В то же время в распространенном пресс-релизе бывшая правящая Корейская партия свободы (КПС) назвала задержание Пак Кын Хе "достойным сожаления шагом" и выразила надежду, что подобная "болезненная история никогда больше не повторится".

Отколовшаяся от КПС партия "Парын" заявила, что уважает решение суда, но сомневается в том, что арест экс- президента действительно был необходим. Организация выразила надежду, что южнокорейские политические партии вынесут из скандала соответствующие уроки. Партия в этой связи заявила о необходимости пересмотреть систему управления страной, чтобы не допустить подобных скандалов в будущем.

Власти Южной Кореи взяли под стражу бывшего экс-президента Пак Кын Хе. Ее обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении властью, оказании незаконного давления и разглашении государственных секретов. Ордер на арест бывшей главы государства выдал суд Сеула. После этого экс-президент была помещена в центр предварительного заключения к югу от столицы Республики Корея.

Станислав Варивода.

Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji.

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