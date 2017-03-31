Трамп назвал предстоящую встречу с главой Китая «очень сложной»
31 марта 2017, 08:49
Переговоры Дональда Трампа с Си Цзиньпином, по информации Reuters, состоятся на курорте Мар-а-Лаго во Флориде 6-7 апреля.
Президент США Дональд Трамп считает, что встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоится в начале апреля, будет «очень сложной». Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
«Мы больше не можем иметь огромный торговый дефицит и нести потерю рабочих мест. Американские компании должны быть готовы рассмотреть альтернативные варианты», — написал он.
Переговоры Дональда Трампа с Си Цзиньпином, по информации Reuters, состоятся на курорте Мар-а-Лаго во Флориде 6-7 апреля.
19 марта Си Цзиньпин принял в Пекине госсекретаря США Рекса Тиллерсона. По итогам встречи председатель КНР заявил: «Вы говорите, что отношения между США и Китаем могут быть только дружественными. Я выражаю свою поддержку этой позиции».
Источник: Lenta.ru.
Фото: bbc.
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