Двух жителей Атырау нашли мертвыми на речном островке
31 марта 2017, 09:12
Проводится судебно-медицинская экспертиза.
Днем 29 марта на острове Ушарал, который находится посередине Урала в районе поселка Курилкино, были обнаружены в палатке два трупа – 46-летнего мужчины и 19-летнего парня, пишет "Ак Жайык".
Выяснилось, что оба погибших - жители Атырау. Внешних следов насильственной смерти не обнаружено.
Проводится судебно-медицинская экспертиза. Следствие ведет городской отдел полиции №1.
Фото: azh.kz
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