Израиль впервые за 20 лет построит новое поселение на Западном берегу

В поселении, в частности, планируется разместить бывших жителей Амоны - небольшого поселка в Самарии, который был принудительно расселен по решению израильского суда.

Израиль объявил, что начнет строительство нового поселения на оккупированном Западном берегу реки Иордан впервые за последние 20 лет, передает передает Русская служба BBC





Поселение будет построено неподалеку от палестинского города Наблус. Решение было принято на заседании израильского Кабинета безопасности.





В поселении, в частности, планируется разместить бывших жителей Амоны - небольшого поселка в Самарии, который был принудительно расселен по решению израильского суда.





Суд счел, что этот небольшой поселок незаконно находится на палестинских территориях. При выселении его жителей произошли столкновения с полицией.

Палестинцы осудили план по строительству новых поселений и призвали международное сообщество вмешаться.





Около 500 тысяч евреев живут в 140 поселениях, построенных за время израильской оккупации Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима, занятых Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Поселения считаются незаконными в соответствии с нормами международного права, хотя Израиль оспаривает это.

С начала года Израиль уже не первый раз объявляет о планах расширения поселений, и это вызывает негативную ответную реакцию у палестинцев.

Между тем после того, как в конце января министерство обороны Израиля объявило о строительстве еще 2,5 тыс. единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу, представитель генсека ООН заявил, что организация считает подобное строительство незаконным и препятствующим установлению мира.



