Булат Бакауов: В социальных магазинах социальные только вывески
31 марта 2017, 09:15
Аким области отметил, что работа по открытию социального рынка уже начата и поручил своему заместителю довести ее до логического конца.
Аким Павлодарской области выразил мнение, что в Павлодаре нужны не социальные магазины, а социальный рынок, передает pavlodarnews.kz.
- Реально социальных магазинов у нас сегодня практически нет, - заявил глава региона во время коллегии управления предпринимательства, торговли и туризма. Вывеска «Социальный магазин» просто завлекает покупателя, хотя цены в нем далеко не социальные. В начале марта правительство утвердило перечень из 19 видов продуктов питания, которые считаются социально значимыми. Поэтому лучше отслеживать цены на эти продукты, причем везде: и в так называемых социальных магазинах, и в мини-маркетах, и в гипермаркетах.
По словам заместителя руководителя управления предпринимательства, торговли и туризма Оксаны Давыденко, из десяти открытых в 2010 году социальных магазинов, которые работали с сельхозтоваропроизводителями без посредников, сегодня функционирует только пять. При этом лишь в одной торговой точке – социальном магазине Успенского района – круглогодично реализуют сельскохозяйственную продукцию напрямую, а в остальных магазинах торговля социально значимыми продуктами носит сезонный характер.
- Сегодня нам нужны не социальные магазины, а социальный рынок, - отметил Булат Бакауов. – Этот рынок должна курировать наша социально-предпринимательская корпорация. Если даже у предприятия будут убытки, они будут сознательными: все для того, чтобы та категория населения, которая нуждается в социально значимых продуктов, их получала.
Аким области отметил, что работа по открытию социального рынка уже начата и поручил своему заместителю Николаю Дычко довести ее до логического конца.
Адиль Аскеров
Фото: Валерия Бугаева
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