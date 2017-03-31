История о брошенной девочке в Актобе получила неожиданную развязку

У маленькой Нины, за судьбой которой следил весь город, есть ещё и папа.

В Актобе история о брошенной девочке, которую обсуждал весь город, получила неожиданную развязку. Два месяца назад маленькую Нину мать оставила в общежитии и ушла в гости отмечать Новый год. Женщину хотели лишить родительских прав, девочку забрали в дом малютки. И вот сегодня стало известно – ребенка снова вернули в семью , передает телеканал КТК





У матери девочки своя версия случившегося. Она говорит, что оставила дочку своей сестре на время, а сама, устав от бытовых хлопот, пошла отмечать новогодние праздники.





"Я не алкоголик, в запой не ухожу там, я не пью. И мне этого ничего не надо. Я просто пошла на Новый год, как говорится. Я же в посёлке была. Отметила бы, я пришла бы домой. Всё нормально было. Я просто поверила своей сестре", - говорит Наталья Хоренко.





Ребёнок провёл в доме ребёнка больше месяца. Всё это время 40-летняя Наталья отходила после праздников и оправдывалась перед опекунским советом. Принесла справку от наркологов, что зависимости от алкоголя у неё нет и никогда не было. А соседи написали положительные отзывы. В итоге органы опеки решили простить Наталью. Женщине сделали предупреждение, а с родственниками после случившегося, по ее словам, она больше не общается. Сама решила, наконец, выйти на работу, а своего единственного ребенка отдать в детский сад.





У маленькой Нины, за судьбой которой следил весь город, есть ещё и папа. Всё это время 52-летний мужчина не имел права претендовать на неё, так как официально родители не состояли в браке. И у Натальи был статус матери-одиночки.





А сейчас они решили узаконить свои отношения. Но если эта история повторится, их лишат родительских прав. А саму Наталью, скорее всего, накажут штрафом за халатное отношение.







