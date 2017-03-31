Финалисты шоу «Голос. Дети Казахстан» готовы к очередной битве

В субботу, 25 марта, прошли битвы внутри команды Евы Бехер. Яркая и эпатажная женщина подошла к задаче серьезно. Участники команды Евы показали настоящее шоу, где до мелочей были продуманы номера и костюмы.





Выбор финалистов дался нелегко, как, впрочем, и другим наставникам. По-разному своих воспитанников готовили каждый из наставников.





Ева Бехер искренне пыталась подружить ребят: «Во-первых, нуж6но подружить детей. Во-вторых, избавить их от необходимости конкурировать друг с другом, направить их силы и талант на создание хорошего номера. Я всегда им говорю, что любой выход на сцену это не борьба за выживание, это шанс подарить зрителям хороший номер, порадовать аудиторию. И этот шанс нужно использовать не для битвы между собой, а для совместного творчества. Мне кажется, у нас это получилось».





А вот Али Окапов оказался противником дружбы внутри команды: «Именно с детьми я старался не прививать чувство, что «мы вместе, мы семья». Я понимал, что если я буду их привязывать друг к другу - им потом будет больно. Это дети, им все может прийти в голову. Они могут специально могут сделать так, чтобы прошел друг или подруга. Они трезво оценивают возможности друг друга. Есть те, кто говорят «он лучше меня поет, она лучше танцует». И если они привяжутся друг к другу, они могут сами себя отправить в нокаут. Вот в этом проблема детей… Поэтому я их не сближал».





Жанна Орынбасарова же нашла золотую середину: «Я всем своим деткам сказала, что они артисты. И относиться друг к другу нужно как к артистам, а не как к соперникам. Сегодня вы на одной сцене, завтра нет. Главное получить кайф от выступления. А артисты могут дружить, могут не дружить – это не принципиально, это работа».





Сейчас нам известны имена 6 финалистов, которым предстоит битва. Каждый из них попытается стать лучшим в глазах наставника. А у кого это получится, тот будет бороться за звание лучшего в стране.

Финал – это битва между наставниками. Финалисты будут защищать честь тех, кто учил их на протяжении всего проекта.





«Я не воспринимаю это как битву, я просто чуть больше буду переживать за своего финалиста, нежели за других ребят», - говорит Ева Бехер, но в своих финалистах певица уверена на все 100%.





В эту субботу, 1 апреля, на сцену выйдут финалисты шоу «Голос. Дети Казахстан».





Алуа Серикказы довольна своей жизнью. Но, если бы родители разрешили завести щенка, по мнению Алуа, жить стало бы еще веселее! О своей главной цели в жизни говорит так: «Хочу стать легендарной певицей, прославить Казахстан и покорить многие страны».









В финале ей предстоит сразиться с Дильнурой Биржановой – второй финалисткой Жанны Орынбасаровой. Дильнура – азартная и увлекающаяся личность. Любит читать фэнтези и приключенческие романы. Признается, что нередко представляет себя на месте главных героев книг. Пробует писать стихи и сценарии своих будущих клипов. Мечтает через 30 лет на сцене отметить свой творческий юбилей.









Финалистами Евы Бехер стали Влад Пампуров и Камилла Камаргина. Вместе с мамой Камилла занимается благотворительностью. Она отдает свои игрушки в приюты, выступает с концертами в детских домах. Девочка верит, что у нее есть ангел-хранитель, который не раз подавал знаки и помогал ей в сложных ситуациях. «Сцена для меня это все! Когда поешь, ты получаешь от зрителя какую-то энергию! Вдыхаешь - и такое настроение хорошее! И эти аплодисменты мне тоже очень нравятся!» - поделилась юная исполнительница, которая приехала из Костаная.









Влад в проекте «Голос. Дети Казахстан» представляет Шымкент. По мнению других участников проекта, Влад — весельчак, оптимист и редкий добряк. Считает, что каждый человек должен сделать для планеты что-то хорошее. Например, посадить много деревьев, а «если ты — директор завода красок, не сливать в реки всякую грязь». Планирует через 10 лет стать популярным певцом.









В команде Али Окапова сразятся два замечательных парня: Райымбек Арыстанов и Даниил Юн. Райымбек, несмотря на юный возраст, уже настоящий мужчина. Воспитывает себя, «чтобы никогда не злиться, быть откровенным и быть всегда радостным». Мечтает быть «любимчиком своего города, своей страны и, вообще, звездой Казахстана». Утверждает, что ничего не сможет остановить его на пути к цели - стать Народным артистом, ведь «фамилия Арыстанов в честь льва, а лев никогда не сдается».









Соперник Райымбека невероятно жизнерадостный Даня: «Кумира у меня нет, но я всех люблю». Даня еще не влюблялся, и девушки у него пока тоже нет. Очень любит своих родителей и мечтает много зарабатывать, чтобы «подарить им дворец, чтобы они хорошо жили, хорошо питались и ездили на золотом лимузине». В его стремлении стать артистом Даню очень поддерживает мама и делает все, что в ее силах. Папа считает, что это ненадежная работа. Но юный артист надеется когда-нибудь разубедить папу, предъявив ему свои большие гонорары! Даниил уже осознанно идет по выбранному пути: «Я хочу стать звездой, популярной на всю страну! И даже на весь мир!».







