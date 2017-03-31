Уят уятный: Иностранным туристам запретили делать селфи в крупном торговом центре Астаны

Вся эта ситуация была бы пустячной, если бы не EXPO "на носу".





"О каком туризме в Астане идет речь, когда нельзя сделать сэлфи в одном из крупном ТРЦ в Астане, например в Керуене?", - написал Yerlan Sakenov в ФБ.





По его словам, о запрете на фото и видеосъемку ему и его гостям из другой страны сообщил охранник. "Это может показаться смешным, но туристам уже не смешно, уже получаю такую обратную связь. Они в шоке от таких правил! Они еще переспрашивают, у нас ли в городе будет EXPO2017? Туристы должны все фотографировать, должны делиться впечатлениями (конечно же хорошими и позитивными впечатлениями). На это город делает ставку. Или это какой-то комплекс руководителей ТРЦ и владельцев магазинов? Что за комплекс боязни камеры?", - вопрошает Сакенов.





Он отметил, что в других странах такой боязни камеры не замечал в ТРЦ и магазинах. Там показывают и рассказывают об этом!





"P.S. Написал на ресепшене в книге жалоб об этом глупом правиле. Не знаю, ответят мне или нет. Если ответят, то дам знать в комментариях.

P.S.S. жалко денег на плакаты аля Welcome! Бизнес, меняетесь! Это уят уятный!", - возмутился астанчанин.





После этого поста в ФБ Yerlan Sakenov получил ответ от руководства ТРЦ. По его словам ему объяснили, что запрета на сэлфи нет, есть запрет на панорамную съемку помещения. Есть стикер на входной части ТРЦ с запретом на съемку, то есть нельзя снимать само здание внутри. "Причина этого запрета? Безопасность. Я даже не знаю, что помешает такому количеству человек в ТРЦ сделать тайно снимок здания, но это not friendly политика к туристам. Запрет съемки здания есть! Знайте! По сэлфи извинились, сказали на это запрета нет. Но кто будет проверять - сэлфи это или съемка здания?) В любом случае, спасибо представителям ТРЦ за обратную связь. Я их услышал, но так и не понял этой политики. Не понял логики. Воздушные правила", - написал Е.Сакенов.



