Корейская гольфистка выбила страйк мячиком для гольфа

Первым ударом спортсменка выбила страйк, а в следующей попытке сбила девять кеглей.

Южнокорейская гольфистка Минг Ким сыграла в боулинг клюшкой и шариком для гольфа. Спортсменка выложила видео на своей странице в Instagram.





Первым ударом спортсменка выбила страйк, а в следующей попытке сбила девять кеглей.





Минг Ким располагается на 50-м месте в мировом рейтинге гольфисток. Помимо нее в топ-50 входят 22 представительницы Южной Кореи.