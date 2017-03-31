Корейская гольфистка выбила страйк мячиком для гольфа
31 марта 2017, 09:56
Первым ударом спортсменка выбила страйк, а в следующей попытке сбила девять кеглей.
Южнокорейская гольфистка Минг Ким сыграла в боулинг клюшкой и шариком для гольфа. Спортсменка выложила видео на своей странице в Instagram.
Первым ударом спортсменка выбила страйк, а в следующей попытке сбила девять кеглей.
Минг Ким располагается на 50-м месте в мировом рейтинге гольфисток. Помимо нее в топ-50 входят 22 представительницы Южной Кореи.
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