Неизвестные в Киеве напали на замдиректора "Укрспирта" Игоря Ильчишина, сообщается на сайте компании,

"Ведется следствие. Все вопросы относительно мотива нападающих, возможных заказчиков, а также причин нападения находятся в компетенции правоохранительных органов. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство) УК Украины", — говорится в сообщении.





Уточняется, что нападение на Ильчишина произошло вечером 29 марта. Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления и задержания нападавших.