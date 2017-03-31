В Киеве напали на замдиректора "Укрспирта"
31 марта 2017, 10:03
Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления и задержания нападавших.
Неизвестные в Киеве напали на замдиректора "Укрспирта" Игоря Ильчишина, сообщается на сайте компании, передает РИА Новости.
"Ведется следствие. Все вопросы относительно мотива нападающих, возможных заказчиков, а также причин нападения находятся в компетенции правоохранительных органов. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство) УК Украины", — говорится в сообщении.
Уточняется, что нападение на Ильчишина произошло вечером 29 марта. Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления и задержания нападавших.
Фото © РИА Новости. Стрингер
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4851289-8246ac211323b511b2dccdcab790b5c0
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...