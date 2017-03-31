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В Киеве напали на замдиректора "Укрспирта"

31 марта 2017, 10:03

Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления и задержания нападавших.

Неизвестные в Киеве напали на замдиректора "Укрспирта" Игоря Ильчишина, сообщается на сайте компании, передает РИА Новости.

"Ведется следствие. Все вопросы относительно мотива нападающих, возможных заказчиков, а также причин нападения находятся в компетенции правоохранительных органов. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 (хулиганство) УК Украины", — говорится в сообщении.

Уточняется, что нападение на Ильчишина произошло вечером 29 марта. Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления и задержания нападавших.

Фото © РИА Новости. Стрингер

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