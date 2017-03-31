Б. Сапарбаев: Социальная модернизация является приоритетом для Актюбинской области

Совещание по вопросам социальной модернизации Актюбинской области в рамках Послания Главы государства прошло под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева в областной академии творчества с участием более 400 человек.

Были обсуждены вопросы занятости и развития предпринимательства, здравоохранения, образования Актюбинской области.

- Сегодня мы провели совещание с руководителями промышленных предприятий, АПК, поговорили о том, что нам необходимо сделать в рамках выполнения поручений Главы государства по технологической модернизации. С 2025 года мы должны перейти на новый уровень. Вся продукция, которая выпускается в Казахстане, должна быть конкурентоспособной. Сегодня жизнь заставляет нас ускоренно заниматься этими вопросами. И в этой связи нам необходимо принять меры по решению другого, не менее важного вопроса, связанного с социальной составляющей, - сказал Премьер-Министр.

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев отметил, что Послание Главы государства неразрывно связано с социальной модернизацией страны.

- Перед нами поставлена задача повышения уровня человеческого капитала, здоровья нации, ее благосостояния. В данном направлении в области проводится активная работа. В рамках ГЧП к 2018 г. будет исполнено поручение Президента по обеспечению 100% охвата детей от 3 до 6 лет местами в детских дошкольных учреждениях. Проблема аварийных школ, в том числе и за счет средств предпринимателей, будет решена в текущем году, а трехсменного обучения - к 2019 г., - сказал аким области Бердыбек Сапарбаев.

В регионе принимаются меры по повышению качества образования в учебных заведениях, переходу школ на элементы трехъязычия, реализации проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование», в рамках которого 5500 актюбинцев из числа безработной и самозанятой молодежи, а также людей, не имеющих профобразования, смогут получить 2 смежные рабочие специальности.

Бердыбек Сапарбаев озвучил планы по модернизации сферы здравоохранения, в рамках которой в регионе усилена работа по кадровой подготовке, повышению квалификации врачей, в том числе и за границей, проинформировал участников совещания о внедрении на объектах здравоохранения г. Актобе медицинской информационной системы, позволяющей оптимизировать трудовые и временные затраты для медперсонала и населения.

В сфере здравоохранения реализуется 27 ГЧП проектов на сумму 18 млрд тг, в том числе строительство 21 врачебной амбулатории, ФАП, медпунктов в районах области, на общую сумму более 1 миллиарда тенге.

В рамках модернизации сферы трудовых отношений также проведен большой объем работы. С начала 2017 г. реализуется Программа продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 г., в рамках которой различными мерами господдержки будет охвачено более 5 тыс. чел., выделено 4,9 млрд тг. Принимаемые меры позволят удержать общую безработицу на уровне 4,8%, молодежную - 2,4%, что не превысит уровень 2016 г.

Аким области сделал ряд предложений.

Так, в целях обеспечения трудоустройства руководство области считает необходимым усилить межрегиональную кооперацию, которая позволит планомерно готовить нужных специалистов и трудоустраивать их на реализуемые крупные проекты в республике. Было предложено разработать алгоритм взаимодействия по перетоку рабочей силы из одного региона в другой, с учетом перспектив развития, ввода новых объектов Карты индустриализации.

- Для этого требуется ускорить создание единой информационной базы рынка труда - «Биржи труда» для поиска работы и содействия в подборе персонала. Социальная модернизация является приоритетом для нашего региона. Мы уверены, что благодаря крепкой связи между государством и обществом нам удастся успешно выполнить задачи, поставленные Президентом и Правительством, - заключил Бердыбек Сапарбаев.