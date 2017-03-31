Родные погибших в ДТП с участием депутата в ЗКО: Он взял вину на себя





Речь идет о ДТП, случившемся утром 29 марта на пересечении улицы Жангирхана и объездной дороги, которая ведет со стороны поселка Меловые горки и поселок Зачаганск. Из полицейской сводки следует, что Кайдар Кощанов на Toyta Land Cruiser 200 двигался со стороны поселка Меловые Горки по второстепенной дороге и не уступил дорогу автомобилю «Приора» под управлением 22-летнего Вячеслава Лопухина, который двигался по главной дороге — улице Жангирхана. В «Приоре», кроме водителя, находилась его бабушка 63-летняя Надежда Кондрашкина.





Джип под управлением депутата ударил «Приору» в левую боковую сторону и протащив несколько метров оба автомобиля столкнулись с припаркованной на обочине Ауди-80. С места происшествия с тяжелыми травмами были госпитализированы Вячеслав Лопухин и Надежда Кондашкина. Полученные ими травмы были столь тяжелы, что оба в тот же день скончались в больнице.





Журналисты посетили дом Лопухиных в поселке Большой Чаган. По словам родных, Вячеслав Лопухин в момент ДТП вез свою бабушку из Самары домой в поселок Большой Чаган. Вячеслав последние полтора года жил в Самаре. Надежда Кондрашкина до выхода на пенсию много лет работала в родном селе зубным техником.





Отец Вячеслава Владимир Лопухин подтвердил, что днем 29 марта, когда он и его тесть Юрий Кондрашкин прибыли в областную больницу, с ними там встретился Кайдар Кощанов.





— Он представился, принес свои извинения и сказал, что берет вину на себя за случившееся. Сегодня от его имени к нам приезжали женщины, кажется, бухгалтер его предприятия и еще кто-то. Выразили соболезнование и оставили деньги, — рассказал Владимир Лопухин.





По словам Юрия Кондрашкина, супруга погибшей Надежды, удар был очень сильный.





— Когда мы увидели машину, мы были в шоке. В багажнике машины была сумка с консервами, они были сплюснуты в лепешку. В больнице врач сказал нам, что у моей супруги были множественные переломы, разрыв внутренних органов и такие травмы несовместимы с жизнью, — сообщил Юрий Кондрашкин.





Также по словам Владимира Лопухина, в больнице сотрудники полиции показывали ему результаты наркологического обследования Кайдара Кощанова. Анализы показали, что депутат в момент ДТП был трезв.





— По словам полицейских, момент ДТП был зафиксирован камерами наблюдения, которые есть на этом перекрестке. Там вроде бы было видно, что джип двигался со стороны нового моста через Урал, а наш парень ехал по трассе в сторону выезда из города. По словам полицейских, там вина водителя джипа очевидная. Да и сам этот человек несколько раз сказал нам, что берет вину на себя, — сказал Владимир Лопухин.





Кайдар Кощанов является учредителем строительной компании ТОО «Болашак-Т». С марта 2016 года является депутатом областного маслихата. Ранее был депутатом городского маслихата г.Уральск.



