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ФБР опубликовало сделанные в день теракта 9/11 фотографии Пентагона

31 марта 2017, 10:13

Когда самолёт авиакомпании American Airlines врезался в здание Пентагона, погибло 189 сотрудников военного ведомства США.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнародовало снимки Пентагона, сделанные через несколько часов после теракта 11 сентября 2001 года, передает Life.ru.

На фотографии попало не только масштабное разрушение самого здания, но и обломки самолёта, а также самоотверженная работа пожарных, которые пытались справиться с бушующим пламенем.

Во время теракта 9/11, когда самолёт авиакомпании American Airlines врезался в здание Пентагона, погибло 189 сотрудников военного ведомства США.



Кирилл Бондарь
Фото: FBI

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