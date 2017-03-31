Суд США поддержал позицию Казахстана в деле против Храпуновых

Федеральный апелляционный суд США в Калифорнии поддержал позицию Республики Казахстан в деле против Храпуновых , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.





В 2014 году акимат города Алматы подал иск в суд штата Калифорния (США) против бывшего акима города Виктора Храпунова, членов его семьи и их фиктивных компаний, зарегистрированных в США и других странах. Исковое заявление содержит шесть требований о защите прав истцов, включая нарушение Закона о борьбе с организованной преступностью и коррупцией, нарушение обязательств действовать в наилучших интересах жителей города Алматы, незаконное присвоение чужого имущества и преступный сговор с этой целью.





Храпуновы и их подставные компании приобрели в собственность объекты недвижимости и роскошные автомобили в Калифорнии, использовав средства, украденные из бюджета города Алматы. Однако, заявление города Алматы было отклонено Окружным судом штата Калифорния. Суд заключил, что США не является приемлемым местом для данного разбирательства", - говорится в сообщении.





Акимат города Алматы и Министерство юстиции подали протест в апелляционный суд штата Калифорния. Суд второй инстанции удовлетворил данное ходатайство Республики Казахстан и отменил решение нижестоящего Окружного суда.





"Республике Казахстан удалось убедить суды США в правоте своей позиции. Данное решение является результатом последовательной работы по борьбе с коррупцией. Теперь иск города Алматы против Храпуновых будет рассмотрен по существу в суде штата Калифорния. Министерство юстиции осуществляет координацию данной работы. Юридическим консультантом в США является фирма Latham&Watkins LLP", - заключили в МЮ РК.



