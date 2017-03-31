Суд США поддержал позицию Казахстана в деле против Храпуновых
31 марта 2017, 10:27
Республике Казахстан удалось убедить суды США в правоте своей позиции.
Федеральный апелляционный суд США в Калифорнии поддержал позицию Республики Казахстан в деле против Храпуновых, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.
В 2014 году акимат города Алматы подал иск в суд штата Калифорния (США) против бывшего акима города Виктора Храпунова, членов его семьи и их фиктивных компаний, зарегистрированных в США и других странах. Исковое заявление содержит шесть требований о защите прав истцов, включая нарушение Закона о борьбе с организованной преступностью и коррупцией, нарушение обязательств действовать в наилучших интересах жителей города Алматы, незаконное присвоение чужого имущества и преступный сговор с этой целью.
"Храпуновы и их подставные компании приобрели в собственность объекты недвижимости и роскошные автомобили в Калифорнии, использовав средства, украденные из бюджета города Алматы. Однако, заявление города Алматы было отклонено Окружным судом штата Калифорния. Суд заключил, что США не является приемлемым местом для данного разбирательства", - говорится в сообщении.
Акимат города Алматы и Министерство юстиции подали протест в апелляционный суд штата Калифорния. Суд второй инстанции удовлетворил данное ходатайство Республики Казахстан и отменил решение нижестоящего Окружного суда.
"Республике Казахстан удалось убедить суды США в правоте своей позиции. Данное решение является результатом последовательной работы по борьбе с коррупцией. Теперь иск города Алматы против Храпуновых будет рассмотрен по существу в суде штата Калифорния. Министерство юстиции осуществляет координацию данной работы. Юридическим консультантом в США является фирма Latham&Watkins LLP", - заключили в МЮ РК.
Фото: ustinka.kz
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