В Казахстане пересмотрят продовольственную корзину

Казахстанцам в этом году предложат новую продовольственную корзину. Список продуктов прожиточного минимума не пересматривали уже 12 лет. В Казахской Академии питания предлагают расширить перечень, и самое главное: пересчитать стоимость прожиточного минимума с учетом реальных цен. По мнению многих казахстанцев, с таким решением в правительстве порядком затянули, передает КТК.

Прожиточный минимум казахстанца в этом году составил 24 с половиной тысячи тенге. Из них 14,5 выделили на ежемесячную провизию. В минимальную продовольственную корзину входит 43 наименования: крупы, мясо, рыба, овощи, фрукты, мучные и молочные изделия. Ассортимент без всяких изысков. Однако пенсионерка Таисия Косенова утверждает: даже самые необходимые продукты сегодня стоят гораздо дороже. И на 14 тысяч прокормить себя она не может.

Таисия Косенова:

- На месяц?

- На месяц. Сколько у Вас уходит, больше?

- Ха! Ну, это вообще... Ну, вы можете себе представить, сейчас на 5 тысяч пойдешь и буквально там молоко взял, сметаны. Масло сливочное было буквально где-то месяц тому назад - 1000-1100. Сейчас - 1500.

Таисия Александровна и ее подруга Марина Егоровна получают пенсию 90 тысяч тенге - это почти в 4 раза выше прожиточного минимума. Однако и этих денег одиноким старушкам едва хватает на лекарства, комуслуги и продукты. И если они вынуждены экономить, то пенсионерка Вера Ивановна, получая 40 тысяч, и вовсе села на жесткую диету.

Вера Щербачевич:

- Огурцы, помидоры сейчас я вообще не покупаю. Они такие дорогие. Посмотрите, какие цены. Это мне непозволительно. А картошечка была бы... Мы как в кинофильме «Девчата»: и фри, и то, и то, и то. Правильно? Поэтому так уже и выкручиваемся потихоньку.

Работающие казахстанцы тоже недоумевают: как прожить на 14 тысяч в месяц. Мухит Исмагулов говорит, что каждый раз оставляет в супермаркете не меньше 15 тысяч. И купленных продуктов ему хватает всего на несколько дней.

Мухит Исмагулов:

- Я сомневаюсь, что на минимальный прожиточный минимум можно прожить в Казахстане. В любом городе. Это нереально. Я не знаю, откуда берутся такие статистические данные, кто их считает. Но те люди, которые их считают, видать, не ходят на базары, не ходят в магазин за продуктами питания.

Специалисты из Академии питания сообщают: цены на продукты с начала года заметно выросли. Таксельдь подорожала на 100 процентов, а свежая рыба - на 125. За мясо тоже придется отдать кругленькую сумму. К примеру, стоимость говядины повысилась на 40 процентов.

В Казахстане продовольственную корзину не пересматривали с 2005 года. По мнению специалистов, введение новых продуктов и перерасчет цен покажет реальную картину. А значит, государству придется увеличить прожиточный минимум и социальные выплаты.

Сатбек Мусабеков, ведущий научный сотрудник Казахской академии питания:

- 24 тысячи 459 тенге. Это нереальная стоимость прожиточного минимума. Я могу это доказать на основании стоимости продуктов и услуг, которые существуют на сегодняшний день в республике. Семь процентов, которые они увеличивают на прожиточный минимум - это совсем ни в какие ворота не лезет.

Академия питания уже разработала рекомендации для новой продовольственной корзины. Специалисты предложили 8 новых наименований. В список добавили больше круп, а вот маргарин советуют вообще исключить.

Арман Умербаев, директор департамента Минтруда и соцзащиты населения РК:

- В настоящий момент мы предложения Академии питания изучаем и также обсуждаем с другими нашими партнерами. У нас, по поручению главы государства, указанного послания текущего года - к концу года мы должны выработать предложения по изменению структуры прожиточного минимума с учетом реальных потребительских расходов населения.

В министерстве заверили, что новый прожиточный минимум и ассортимент продуктов обязательно утвердят к следующему году. Но сумму пока не называют.