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Новости за сегодня

В Казахстане изменили маршруты пассажирских поездов

 

В Казахстане в целях безопасности изменены маршруты пассажирских поездов. Об этом сообщила пресс-служба АО «НК «КТЖ», передает Казинформ.

«30 марта текущего года из-за паводка произошел подмыв пути на перегоне Дегелен-Май Павлодарского отделения дороги. По этой причине пассажирские поезда №31 «Алматы-1-Павлодар», №376 «Астана-Лениногорск», №67 «Защита-Астана», №68 «Астана-Защита» с изменением маршрута следуют через территорию РФ - станции Кулунда и Локоть ОАО «РЖД». В связи с указанным, ожидается, что время следования в пути увеличится в среднем на 16 часов»,- говорится в сообщении.

Создан оперативный штаб по ликвидации последствий паводков. На месте происшествия работает 63 единицы спецтехники и более 120 железнодорожников.

В настоящее время АО «НК «КТЖ» проводит восстановительные работы. Будут приняты все меры для ликвидации последствий подмыва в максимально сжатые сроки.

 

 

31 марта 2017, 10:30
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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