На эстакаде в Атланте тушат сильный пожар
31 марта 2017, 10:34
О пострадавших информации нет.
Экстренные службы устраняют последствия сильного пожара в американской Атланте, передает Вести.ru.
Огонь вспыхнул под эстакадой на одной из главных автомагистралей города. Дорогу срочно перекрыли. Как выяснилось, не зря. Спустя несколько минут несколько секций многоуровневой развязки обрушились.
О пострадавших информации нет. Очевидцы рассказывают, что клубы черного дыма виднелись за километр. Движение в северных районах Атланты было почти полностью парализовано, передает телеканал "Россия 24".
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