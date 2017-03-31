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На эстакаде в Атланте тушат сильный пожар

31 марта 2017, 10:34

О пострадавших информации нет.

Экстренные службы устраняют последствия сильного пожара в американской Атланте, передает Вести.ru.

Огонь вспыхнул под эстакадой на одной из главных автомагистралей города. Дорогу срочно перекрыли. Как выяснилось, не зря. Спустя несколько минут несколько секций многоуровневой развязки обрушились.

О пострадавших информации нет. Очевидцы рассказывают, что клубы черного дыма виднелись за километр. Движение в северных районах Атланты было почти полностью парализовано, передает телеканал "Россия 24".


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