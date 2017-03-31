На эстакаде в Атланте тушат сильный пожар

Экстренные службы устраняют последствия сильного пожара в американской Атланте, передает передает Вести.ru





Огонь вспыхнул под эстакадой на одной из главных автомагистралей города. Дорогу срочно перекрыли. Как выяснилось, не зря. Спустя несколько минут несколько секций многоуровневой развязки обрушились.





О пострадавших информации нет. Очевидцы рассказывают, что клубы черного дыма виднелись за километр. Движение в северных районах Атланты было почти полностью парализовано, передает телеканал "Россия 24".



