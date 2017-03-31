Внешний долг Казахстана сократился в четвертом квартале 2016 года

На конец 2016 года внешний долг Республики Казахстан составил 163,8 млрд. долларов США, сократившись в четвертом квартале на 1,4 млрд. долларов США, передает Zakon.kz со ссылкой на статистику внешнего долга, опубликованную сегодня Национальным Банком Казахстана.





Согласно опубликованным данным, более половины внешнего долга – 91,3 млрд. долларов США приходится на межфирменную задолженность, рост которой обусловлен притоком прямых иностранных инвестиций. Как уточнили в Нацбанке, в этих условиях снижение внешнего долга Казахстана было обеспечено сокращением внешнего долга Правительства РК, долга банковского сектора и других секторов за счет покупки резидентами долговых ценных бумаг казахстанских эмитентов и погашения имеющихся долговых обязательств.





Без учета межфирменной задолженности внешний долг резидентов Казахстана на конец 2016 года составлял 72,5 млрд. долларов США, снизившись за квартал на 1,8 млрд. долларов США, отмечается на сайте финансового регулятора.