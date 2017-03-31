Проблемы соблюдения международного гуманитарного права негосударственными субъектами в контексте немеждународных вооруженных конфликтов

Рустам Атаджанов*

Магистр международного права прав человека, LLM Коннектикутского университета,

докторант юридического факультета Гамбургского университета

На сегодняшний день большинство вооруженных конфликтов происходит в пределах границ государств, причиняя большие разрушения и приводя к огромному количеству жертв. Несмотря на значительный прогресс в международно-правовом регулировании вооруженных конфликтов между государствами, следует отметить, что количество положений международного гуманитарного права (МГП), применимых к немеждународным конфликтам, является существенно ограниченным. С учетом этого обстоятельства, несомненно, что обеспечение соблюдения норм МГП всеми сторонами в немеждународном вооруженном конфликте, включая негосударственные субъекты, стало серьезным гуманитарным вызовом.

Участие негосударственных субъектов в вооруженных конфликтах немеждународного характера вызывает ряд вопросов в отношении соблюдения ими норм МГП, в частности, уважения к покровительствуемым лицам, таким как гражданские лица. Все эти вопросы, рассматриваемые с точки зрения привлечения негосударственных субъектов к ответственности за нарушения МГП, вызывали и вызывают все более растущий интерес со стороны исследователей и ученых.[1] По мнению автора, проблемы соблюдения этими субъектами норм МГП являются актуальными и в настоящее время.

Несмотря на то, что негосударственные субъекты принимают участие в вооруженных конфликтах с исторических времен, их роль и характеристики, равно как и потенциальные угрозы, исходящие от их участия в конфликтах, несомненно претерпевают определенные изменения. Не вызывает сомнений способность негосударственных субъектов влиять на безопасность и благополучие десятков миллионов людей в зонах, где происходят вооруженные конфликты — почти на каждом континенте. Например, одним из важнейших вопросов, вызывающих озабоченность в плане безопасности, остается риск использования ими оружия массового уничтожения, такого как ядерное, химическое и биологическое оружие, или запрещенных видов обычного оружия, таких как наземные мины (Оттавская Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении 1997 г.), мин-ловушек и т.д. (Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие 1980 г.[2]). Как показывает практика, эта озабоченность полностью оправдана, и конкретных примеров такого использования множество.[3]

Настоящая статья предлагает краткий обзор понятий, правовых норм, пробелов и проблем, связанных с соблюдением права вооруженных конфликтов негосударственными субъектами в контексте немеждународных вооруженных конфликтов. Целью статьи является рассмотрение и предложение нескольких путей и способов, направленных на обеспечение надлежащего соблюдения МГП негосударственными субъектами.

1. Определение негосударственных субъектов в контексте МГП

Растущее количество негосударственных субъектов является одним из характерных признаков современных вооруженных конфликтов. Объединяет все эти субъекты то, что они не действуют официально под командованием одного или более государств. В том, что касается уровня своей организации, оснащенности и дисциплины они могут сильно различаться между собой. Некоторые из них вполне сопоставимы с наиболее оснащенными и структурированными подразделениями из числа вооруженных сил государств, в то время как другие испытывают недостаток соответствующей организации, снаряжения и/или дисциплины.[4]

Целый ряд различных терминов может быть использован для обозначения «вооруженных групп», включая такие, как «партизаны», «революционеры», «борцы за свободу», «повстанцы» и «террористы». Эти обозначения не являются нейтральными, так или иначе указывая на какую-либо форму непринятия или поддержки. Международный Комитет Красного Креста (МККК) иногда обозначает негосударственные субъекты в своих публикациях как «другие вооруженные формирования» [«other weapon bearers»], отличая их от регулярных вооруженных сил, правоохранительных структур и сил безопасности с целью соблюдения логичности изложения и обеспечения лучшего понимания аудиторией таких публикаций.[5] МГП ссылается на эти субъекты как на «вооруженные группы», избегая таким образом какой-либо политической пристрастности или искаженного восприятия. По этой же причине в настоящей статье также употребляются обозначения «негосударственные субъекты» или «вооруженные группы».

Некоторые авторы предлагают такие определения:»... Термин негосударственные субъекты применяется по отношению к неправительственным группам, прямо или косвенно участвующим в поддержке неправительственных комбатантов в немеждународных или исключительно внутренних конфликтах....».[6] Не вдаваясь в подробный анализ и оценку такого определения, представляется более удобным и точным в целях настоящей статьи обозначить вооруженные группы, применяющие силу для достижения своих целей в ситуациях вооруженного конфликта и не находящиеся под контролем государства термином «негосударственные субъекты».[7]

Негосударственные субъекты могут быть сторонами в международном вооруженном конфликте, в немеждународном вооруженном конфликте или принимать участие в ситуации вооруженного насилия внутри страны.[8] В первом случае, вооруженные группы, в отношении которых применимо МГП, представляют собой движения национального сопротивления и освобождения, сражающиеся против колониального господства, иностранной оккупации или расистских режимов. При удовлетворении определенным условиям, члены таких групп, в соответствии с релевантными нормами МГП, пользуются статусом комбатантов и военнопленных.

Вышеуказанное не относится к вооруженным группам, принимающим участие в немеждународном вооруженном конфликте. Здесь МГП признает существование вооруженных групп, но не предоставляет их членам статус, сопоставимый со статусом комбатанта и, соответственно, со статусом военнопленного. Этот правовой пробел имеет не только теоретическое и доктринальное значение; как рассматривается ниже, он влечет за собой весьма значимые практические и негативные последствия, а именно, низкий уровень соблюдения норм МГП вооруженными группами.

2. Международно-правовые нормы, применимые к негосударственным субъектам во время вооруженных конфликтов

Переходя к вопросу о применимых нормах МГП, необходимо подчеркнуть, что после Второй мировой войны основная цель МГП переключилась с регулирования межгосударственных отношений на защиту гражданского населения. Договоры по МГП, существовавшие в тот момент и регулировавшие международные вооруженные конфликты,[9] были дополнены либо заменены четырьмя Женевскими конвенциями 1949 г. и Дополнительным протоколами к ним 1977 г.[10] Еще одним значительным изменением явился тот факт, что если раньше войны преимущественно велись между государствами, то во второй половине XX века большинство вооруженных конфликтов представляли собой внутренние конфликты. Стало возможным говорить о «новой, или измененной, культуре войны», включающей в себя также появление нового поколения средств и методов ведения войны.[11] Эти изменения продолжаются и по настоящее время.[12] На этом фоне основополагающие нормы, связывающие стороны в немеждународных вооруженных конфликтах, включая негосударственных субъектов, были кодифицированы в статье 3, общей для Женевских конвенций 1949 г. (общая статья 3) и в Дополнительных протоколах к ним 1977 г.[13]

Вышеупомянутая общая статья 3 устанавливает базовые правовые рамки для применения МГП к негосударственным субъектам, принимающим участие в немеждународных вооруженных конфликтах. Эти рамки предоставляют защиту лицам, не принимающим участия в военных действиях, практически равноценную защите, предоставляемой гражданским лицам в международном вооруженном конфликте. Однако негосударственные субъекты не могут пользоваться статусом военнопленного, предоставляемом комбатантам в международном вооруженном конфликте по Женевской конвенции III. Общая статья 3 устанавливает минимальные гуманитарные стандарты для сторон в таких конфликтах. Из этих стандартов следует, что лица, прекратившие принимать участие в военных действиях [hors de combat] должны пользоваться гуманным обращением; далее, устанавливается запрет на такие действия, как убийство, увечья, жестокое обращение и другие формы насилия, взятие заложников, оскорбительное и унижающее обращение, а также осуждение и наказание без предварительного судебного решения.[14]

Что касается Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям 1949 г., то он развивает положения права, применимого к немеждународным вооруженным конфликтам, и более детально разъясняет условия, при которых начинает применяться вышеуказанная правовая защита. Статья 1 Протокола устанавливает, что его положения применяются ко всем немеждународным вооруженным конфликтам, происходящим между вооруженными силами Договаривающейся Стороны и и другими вооруженными группами, которые,»... находясь под ответственным командованием, осуществляют такой контроль над частью ее территории, который позволяет им осуществлять непрерывные и согласованные военные действия и применять... Протокол....».[15]

Описание применимых норм МГП, регулирующих поведение негосударственных субъектов, было бы неполным без выделения роли обычного права. Под эгидой МККК были выявлены и описаны нормы обычного МГП,[16] подавляющее большинство которых применимо как в международном, так и в немеждународном вооруженном конфликте. Четыре Женевские конвенции 1949 г. и отдельные положения Дополнительных Протоколов I и II считаются отражающими обычное международное право.[17] Нормы и принципы, вошедшие в Женевские конвенции и происходящие из обычного международного права, также распространяются на защиту культурных ценностей[18] и на запрещение использования некоторых видов оружия, которое включено в специальные инструменты.[19]

Когда речь заходит о применении соответствующего договорного права к современным вооруженным конфликтам, необходимо указать на две основные проблемы, чтобы подчеркнуть уместность и значимость применимых обычных норм. Первая, связанная частично с проблемой выражения согласия, заключается в том, что международные договоры применяются только по отношению к государствам, ратифицировавшим их или присоединившихся к ним. Это означает, что различные договоры МГП применяются к различным вооруженным конфликтам. Также, может иметь место применение разных договоров противоборствующими государствами в одном вооруженном конфликте. Вопрос о том, какие конкретно нормы применяются, зависит от того, к каким именно договорам присоединились государства, участвующие в конфликте. К Женевским конвенциям 1949 г. присоединились практически все государства. Тем не менее, этого нельзя сказать в отношении других договоров МГП, в первую очередь, Дополнительных протоколов 1977 г. В то время как по состоянию на 14 февраля 2017 г. сторонами Дополнительного протокола II являются 168 государств,[20] несколько государств, на территории которых происходят немеждународные вооруженные конфликты, в Протоколе не участвуют. Таким образом, в данных конфликтах единственно применимым договорным правом является общая статья 3. В таких случаях, нормы МГП, образующие часть обычного права, т.е., ставшие признанной государственной практикой, применяются ко всем государствам - сторонам в конфликте, вне зависимости от того, ратифицировали ли они соответствующие международные договоры или нет.[21]

Вторая проблема заключается в недостаточной степени регулирования договорным МГП немеждународных конфликтов. Это связано с тем фактом, что, как уже упоминалось выше, существует гораздо меньше договорных норм, регулирующих такие типы конфликтов, по сравнению с нормами, применяемыми к международным вооруженным конфликтам. Кроме общей статьи 3 и Дополнительного протокола II, к немеждународным конфликтам применяется лишь ограниченное число других современных договоров МГП. К ним относятся: Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие 1980 г. (с поправкой к статье 1), Оттавская Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении 1997 г., Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 1993 г. и Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г. и Второй протокол к ней. Несомненно, общая статья 3 имеет фундаментальное значение; тем не менее, как упоминалось выше, она устанавливает только минимальные гуманитарно-правовые рамки. В свою очередь, Дополнительный протокол II определенно и конкретно дополняет общую статью 3, однако и он содержит менее подробные нормы по сравнению с нормами Женевских конвенций и Дополнительного протокола I, применяющимися во время международных вооруженных конфликтов.[22]

Как показало исследование МККК по обычным нормам МГП, следует признать, что в ходе последних нескольких десятилетий развился значительный объем практики государств, подтверждающей или указывающей на применение МГП во время немеждународных вооруженных конфликтов. Эта практика сильно повлияла на формирование применимого обычного права. В результате многие положения Дополнительного протокола II теперь рассматриваются как часть обычного права. Что еще более важно, обычные нормы МГП выходят за рамки положений Протокола II, что означает, что практика государств по мере своего развития создала значительное количество обычных норм, которые являются более подробными, чем общие положения Дополнительного протокола II. Следовательно, можно утверждать, что некоторые важные пробелы в регулировании немеждународных вооруженных конфликтов в настоящее время восполнены.[23]

Несмотря на все позитивные моменты, связанные с развитием и уточнением применимого обычного права, они не разрешают ключевой вопрос, имеющий прямое отношение к теме настоящей статьи: обеспечение соблюдения норм МГП негосударственными субъектами. Два вышеописанных источника МГП, т.е., договорное и обычное право и их соответствующие (под-)режимы,[24] применимые в зависимости от вида конфликтов - международного или немеждународного - не только частично совпадают друг с другом и имеют противоречия. Они устанавливают несправедливый дисбаланс в правовом статусе (и, соответственно, в предоставляемой защите в качестве военнопленного) в зависимости от правовой квалификации видов конфликтов. Напрашивается парадоксальный вывод, вытекающий из такой системы (которая задумывалась, предназначалась и рассматривалась в качестве международного правового регулятивного каркаса, при этом максимально всеобъемлющего): лицо, квалифицируемое в качестве комбатанта, подпадающего под регулирование и защиту МГП - как военнопленного в случае сложения оружия, в контексте международного вооруженного конфликта, становится общеуголовным преступником в конфликте немеждународного характера, не могущим претендовать на такую защиту.[25] Этот важный фактор оказывает воздействие на добровольное соблюдение МГП негосударственными субъектами, и данное воздействие по понятной причине не является положительным.

3. Современные проблемы и факторы, влияющие на добровольное соблюдение МГП негосударственными субъектами

При анализе столь сложных правовых вопросов было бы ошибочным сосредоточиваться исключительно на правовых аспектах, упуская из виду некоторые важные политические и объективные факторы. Эти факторы, в силу реалий современных вооруженных конфликтов в мире, влияют на поведение их участников. Они (факторы) неизбежно принимаются в расчет в процессах оценки и принятия решений - как государственными, так и негосударственными субъектами, вне зависимости от типа вооруженного конфликта. Пренебрежение ими при анализе может привести к неправильным выводам либо как минимум к получению неполной картины, особенно по отношению к таким видам вооруженных конфликтов, где политические цели, преследуемые участвующими негосударственными субъектами и/или государствами часто определяют конечный результат насилия, его последствия, виктимизацию и несомненно непосредственное поведение участников.

Из числа нескольких негативных и позитивных факторов, которые должны рассматриваться в рамках настоящей темы и которые в конечном итоге влияют на вопрос соблюдения правовых норм, самые значительные включают в себя асимметрию сил между регулярными вооруженными силами и негосударственными субъектами, притязания на законность со стороны как государств, так и противостоящих им вооруженных групп, а также возможные позитивные стимулы к соблюдению права, уже проявившие до некоторой степени свой потенциал - как показал предыдущий опыт.

3.1. Асимметрия сил

Первый из трех рассматриваемых факторов - асимметрию сил с точки зрения как военного персонала, так и военных средств - иногда называют неравенством сил. Данный вопрос становится все более заметным и характерным признаком современных вооруженных конфликтов. Асимметричные военные действия могут вестись на различных уровнях и могут принимать разные формы. Эти уровни включают в себя операционный уровень (военные хитрости, секретные операции, вероломство, терроризм и др.), военно-стратегический уровень (партизанская война, коллективные наказания и т.д.) и политико-стратегический уровень (например, моральная или религиозная война). Что же касается форм, то они включают асимметрию власти, средств, методов, организации, ценностей и временных рамок.[26] Сконцентрируемся теперь на том, каким образом существующая асимметрия в немеждународных вооруженных конфликтах воздействует на соблюдение (или несоблюдение) МГП негосударственными субъектами.

Негосударственные субъекты утверждают, что неравенство сил между ними и войсками правительств, которым они противостоят, не позволяет им соблюдать нормы, применимые к международным вооруженным конфликтам, где регулярные государственные вооруженные силы могут сражаться друг против друга, имея некоторое военное равенство в силах.[27] И таким образом возможность соблюдения норм МГП негосударственными субъектами становится менее вероятной. Действительно, трудно ожидать, что нерегулярные вооруженные группы станут добровольно применять и соблюдать соответствующие международно-правовые нормы без учета подобной асимметрии и отсутствия взаимности интересов с государственными субъектами.[28]

Даже если вспомнить «взаимность интересов», которая может существовать между государственными вооруженными силами и нерегулярными вооруженными группами, и из которой исходит МГП в отношении немеждународных вооруженных конфликтов, практика показывает, что обе стороны в реальности не отвечают таким ожиданиям: так как негосударственные субъекты не получают признания в качестве комбатантов и не имеют статуса военнопленных, как это имело бы место в случае международного вооруженного конфликта, им трудно, если не невозможно, принять ограничения, устанавливаемые соответствующими нормами МГП в отношении средств и методов ведения войны. Вооруженные группы могут утверждать, что сосредоточивание МГП исключительно на средствах и методах ведения войны без рассмотрения законности применения силы - не в их пользу; оно более благоприятствует правительственным вооруженным силам, которым они противодействуют, благодаря военной асимметрии между ними.[29]

3.2. Притязания на законность

Второй фактор, играющий определенную роль в отношении нарушений МГП - это притязания на законность, вне зависимости от того, как эти притязания характеризуются. Иными словами, суть вопроса заключается в следующем: во время немеждународного вооруженного конфликта, государственные субъекты притязают на бóльшую, или более высокую, легитимность по сравнению с негосударственными субъектами и стремятся опровергнуть притязания последних как незаконные. Действительно, государства никогда не признавали незаконным собственное применение силы против негосударственного субъекта.[30]

В этой связи, важно остановиться на таких инструментах МГП как Дополнительные протоколы I и II. Первый предоставляет статус комбатанта некоторым категориям негосударственных субъектов, участвующих в международных вооруженных конфликтах (включающих в себя также войны за национальное освобождение). Что касается Протокола II, некоторые государства отказались присоединиться к нему из-за того, что он - по их мнению, предоставляет негосударственным субъектам слишком большое правовое и политическое признание, несмотря на статью 3 Протокола, которая гласит, что ничто в Протоколе не должно истолковываться как затрагивающее суверенитет государства либо как оправдание прямого или косвенного вмешательства в вооруженный конфликт или во внутренние или внешние дела государства.[31] Государства, как правило, сопротивляются приравниванию статуса негосударственных субъектов к статусу комбатантов, чтобы избежать наделения этих субъектов правовой, а также политической легитимностью. Более того, зачастую государства, которым противостоят вооруженные группы, называют их «террористами» вне зависимости от того, применяется ли сила со стороны этих субъектов надлежащим образом, как это предписывает МГП в отношении немеждународных вооруженных конфликтов, или нет. Обозначая негосударственных субъектов таким образом, государства далее провозглашают, что единственными правовыми нормами, применимыми в пределах их территории к таким негосударственным субъектам, являются внутригосударственные правовые нормы, а не положения МГП.[32]

Отказ в предоставлении вооруженным группам правового статуса по МГП лишает их мотивации к соблюдению применимых норм МГП. С практической точки зрения, можно даже утверждать, что это - по их мнению - дает им некоторые основания считать себя свободными от ограничений, устанавливаемых МГП. Ожидания по соблюдению МГП, существующие для комбатантов - представителей правительственных сил (признаваемые de jure и ожидаемые de facto) и усиливаемые тем предположением, что соблюдение права в целом будет обеспечиваться дисциплинарной командной структурой, не могут распространяться на негосударственных субъектов, участвующих в немеждународных вооруженных конфликтах. К этому добавляется тот факт, что вооруженные группы чувствуют себя не связанными МГП при совершении нарушений его норм, рассматривая их (т.е. нарушения) как способ некоего «возмещения» за военное неравенство, вытекающее из асимметричного характера военных действий.[33]

3.3. Обучение как позитивный стимул к соблюдению права

В целом весь вопрос обеспечения соблюдения правовых норм зависит от наличия дисциплины, иными словами, командиры группы должны обеспечивать соблюдение этих норм их подчиненными. В качестве одного из позитивных факторов, способных повлиять на соблюдение негосударственными субъектами правовых норм, следует рассмотреть обучение этих коллективных субъектов нормам МГП. Этот эффективный метод, не являющийся новым и уже проверенный временем, также зависит от существования в структуре обучаемой вооруженной группы необходимой военной дисциплины. Кроме того, успех метода зависит еще и от минимального необходимого культурного и образовательного уровня членов группы, с тем, чтобы они могли понимать значение, объем и применение правовых норм, которым они обучаются.

МККК изыскал подходящие непрямые способы обучения вооруженных групп нормам МГП. Это было связано с тем, что, как правило, государства возражают против предоставления негосударственным группам возможности пройти формальное обучение, подобное обучению, предлагаемому военному персоналу регулярных правительственных вооруженных сил. Организация разработала регулярные обучающие программы, посредством которых она проводит обучающие занятия для таких вооруженных групп.[34] Далее, она вступает в диалог с командованием вооруженных групп, для того, чтобы добиться получения возможности обучения.[35] Этот диалог, как утверждает МККК, направлен на повышение безопасности сотрудников гуманитарных организаций, получающих доступ к лицам, удерживаемым вооруженными группами или к людям, испытывающим на себе последствия ситуации насилия и проживающим на территории, которые контролируются этими группами. Сотрудники гуманитарных организаций оценивают готовность и способность вооруженных групп обеспечивать соблюдение права вооруженных конфликтов и поддерживать, насколько это возможно, их усилия по принятию мер для лучшего соблюдения МГП, таких как включение правовых норм в их соответствующие кодексы поведения.[36]

К средствам, находящимся в распоряжении МККК и направленным на обеспечение соблюдения МГП негосударственными субъектами, относятся, среди прочих, занятия по обучению и практическая поддержка по включению МГП в системы обучения и дисциплины, действующие в данном конкретном негосударственном субъекте.[37] Даже если успешное использование таких средств требует учета некоторых обязательных предпосылок (напр., наличие дисциплины и подходящего уровня знаний и опыта) и может быть ограничено другими факторами, включая асимметрию сил и отказ в легитимности,[38] этой возможностью определенно не следует пренебрегать.

4. Ответственность негосударственных субъектов по международному праву и МГП

Рассмотрим теперь вкратце вопрос об ответственности негосударственных субъектов по международному праву, т.е., о том, как они должны вести себя. Следует иметь в виду известный факт: международная ответственность считается характерной особенностью, присущей государствам, так как именно государства являются основными субъектами международного права.[39]

В соответствии с доктриной международного права и международной судебной практикой, принцип привлечения негосударственных субъектов к ответственности за совершенные ими незаконные действия, по крайней мере в том, что касается нарушений МГП, является уже признанным.[40] Также, утверждалось, что, несмотря на сильный акцент на территориальное государство, поставленный Комиссией по международному праву в ее проекте Статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния, и, соответственно, их ограниченное применение, Комиссия тем не менее все-таки признала вышеуказанный принцип.[41] Справедливости ради, необходимо отметить, что в то время как этот аргумент не кажется (по крайней мере prime facie) таким убедительным, далее допускается, что международная практика и договорные нормы по установлению поведения негосударственных субъектов на данный момент отсутствуют.[42]

Основная концептуальная (и в то же время практическая) проблема, которую нужно упомянуть при рассмотрении обязательного характера МГП: как могут негосударственные субъекты быть связанными конвенциями МГП, к которым они не присоединились? Действительно, переговоры по заключению этих договоров ведутся исключительно государствами. Но можно ли тогда объяснить обязывающий характер конвенций МГП для негосударственных субъектов тем фактом, что они (конвенции) могут создавать обязательства для третьих сторон? Этот аргумент основан на ст. 35 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. Он был опровергнут на том основании, что Венская конвенция применяется в отношении ситуаций, когда договоры между государствами создают обязательства для других третьих государств.[43] Примечательно, как утверждают юристы-международники (по мнению автора настоящей статьи, весьма оправданно), что основной недостаток теории в том, что она объясняет обязательный характер МГП по отношению к негосударственным субъектам только при условии, что эти группы дают свое согласие быть связанными МГП.[44]

Можно утверждать, что проблема с выражением согласия может быть решена путем указания на обязательный характер МГП посредством обычных норм, рассмотренных выше. Некоторые эксперты отмечают, что невозможность присоединения к договорам МГП не влияет на применимость обычных норм МГП, потому что эти нормы являются обязательными для сторон в конфликте вне зависимости от формальной ратификации и таким образом пользуются более высокой легитимностью в качестве универсального стандарта поведения.[45]

Несомненным остается тот факт, что принципы и нормы, содержащиеся в договорном праве, получили широкое признание в практике; они оказали значительное воздействие на формирование обычного международного права, а многие из них стали частью обычного международного права. Как таковые, они являются обязательными для всех государств, вне зависимости от ратификации договоров. По сравнению с договорными нормами, как это отмечалось в предыдущем абзаце, регулирование ведения военных действий и обращения с лицами в немеждународных вооруженных конфликтах является более полным и подробным, хотя, возможно, и не в каждом конкретном случае.

5. Повышение эффективности обеспечения соблюдения МГП негосударственными субъектами

Как отмечалось выше, участие негосударственных субъектов в вооруженных конфликтах вызывает ряд вопросов в отношении соблюдения ими норм МГП, такие как: уважение к покровительствуемым лицам; методы ведения военных действий; виды оружия, используемые в этих военных действиях; нарушения прав человека, взятие в заложники и коллективные наказания; признание роли гуманитарных организаций.[46] В связи с этим, возникает другой, практический и актуальный вопрос: какие конкретные специальные меры были разработаны и реализованы на данный момент для решения этой проблемы, в целях обеспечения соблюдения права?

Как отмечается несколькими исследователями, существуют различные методы и средства для негосударственных субъектов, позволяющие им выразить свое согласие быть связанными соответствующими нормами МГП.[47] Рассмотрим непосредственно два таких метода - односторонние заявления и специальные соглашения, а также третий, имеющий потенциальную ценность с точки зрения непосредственного воздействия на поведение негосударственных субъектов, а именно, их надлежащее обучение. Первые два являются наиболее значимыми для настоящего анализа, поскольку именно они призваны решить, или решать, правовую проблему, связанную с невозможностью ратификации договорных норм негосударственными субъектами (а значит, и трудностью выражения своего согласия) и, что тоже очень немаловажно, эти методы уже доказали на практике свою пользу.

5.1. Односторонние заявления

Вышеупомянутая правовая проблема особенно ярко проявляется на примере одного из распространенных смертельных видов оружия: наземных противопехотных мин. Гуманитарный кризис, вызванный противопехотными минами в начале 1990-х заставил международное сообщество поддержать универсальный запрет на применение этого вида оружия. В 1997 г. государства приняли Оттавскую конвенцию,[48] полностью запрещающую применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин и предписывающую уничтожение накопленных противопехотных мин, очистку заминированных территорий и предоставления помощи жертвам противопехотных мин. Как отмечает неправительственная организация Geneva Call («Зов Женевы»), сегодня более чем три четверти государств всего мира присоединилось к Конвенции.[49] Более того, несмотря на то, что МГП (как определено, например, в обычном МГП), Конвенция о конкретных видах обычного оружия[50] и Протокол II к ней с поправками запрещают применение государствами наземных мин (будь то противопехотных или других типов мин), международное сообщество признало, что неизбирательный и негуманный характер противопехотных мин требует более полного запрещения.

Отмечается несколько проблем, связанных с международной ответственностью негосударственных субъектов за применение ими противопехотных мин.[51] В частности, справедливо утверждается, что несмотря на свою значимость, Оттавская конвенция, так же как и другие договоры МГП, не предоставляет возможности для негосударственных субъектов выразить свое согласие соблюдать ее нормы. Кроме того, негосударственные субъекты не могут осуществлять переговоры по заключению международных договоров или становиться их участниками. Данное обстоятельство, как и в случае с международными договорами в целом, ограничивает их мотивацию к соблюдению норм Оттавской конвенции. Также, следует иметь в виду, что механизм, предусмотренный в Конвенции для ее выполнения путем криминализации запрещенных действий, является эффективным механизмом как раз против негосударственных субъектов.[52] Далее, негосударственные субъекты могут демотивировать государства в присоединении к международному договору или соблюдении его положений. Как уже отмечалось, некоторые государства указывают на конфликт с негосударственными субъектами как на препятствие к присоединению к Конвенции или как причину их неспособности выполнять свои обязательства в качестве государства-участника.[53]

Как международный договор, заключенный между государствами, Оттавская конвенция естественно предполагает ратификацию и присоединение государств и только государств. Однако, известно, что большинство современных вооруженных конфликтов, происходят внутри границ государств, а не за их пределами, и в них участвуют, как правило, регулярные правительственные силы и негосударственные субъекты - либо даже вооруженные силы более чем двух субъектов. Означает ли это, что применение таких, зачастую несмертельных видов оружия, как противопехотные мины, не может формально регулироваться в рамках существующего договорного МГП? Альтернативным практическим ответом может служить использование односторонних заявлений в качестве параллельного средства для негосударственных субъектов с целью выражения их готовности соблюдать принципы гуманитарного права, закрепленные в соответствующих международных договорах.

Лучшим примером такого средства, по крайней мере, для достижения некоторых осязаемых и конкретных результатов и обеспечения соблюдения права на основе выражения ясного и недвусмысленного согласия, является так называемый «Акт о приверженности» [Deed of Commitment], инициированный Geneva Call в 2000 году и предназначенный для реализации так называемого инклюзивного подхода к запрету мин.[54] При подписании этого документа, негосударственные субъекты публично обязуются соблюдать нормы, содержащиеся в Оттавской конвенции, начиная от полного запрещения применения, производства, приобретения и накопления противопехотных мин, и до сотрудничества в обеспечении доступа для специализированных ННО к жертвам, которым необходима помощь, и к заминированным территориям, требующим разминирования. Они также обязуются предоставлять возможность проведения внешнего мониторинга по соблюдению Акта со стороны Geneva Call и ее партнеров. Также важно отметить, что текст документа содержит положение, обязывающее негосударственные субъекты к следующему:»... Относиться к своим обязательствам как к первому шагу или как к части более широкой принципиальной приверженности идеалам гуманитарных норм, в частности, МГП и прав человека, и вносить вклад в их соблюдение на практике, равно как и в содействие дальнейшему развитию гуманитарных норм в вооруженных конфликтах...».[55] Это позволяет, таким образом, ясно увидеть намерения составителей документа в том, что касается соблюдения негосударственными субъектами норм МГП в целом.

На самом деле, применение этого инструмента привело к значительному успеху, доказывая, что инклюзивный подход может быть эффективным средством обеспечения соблюдения права: на данный момент 49 негосударственных субъектов (в Бурунди, Индии, Иране, Ираке, Мьянме, Филлипинах, Сомали, Судане, Турции, Западной Сахаре и др. странах) подписали Акт о приверженности, и еще несколько групп выступили со своими односторонними заявлениями в поддержку запрещения мин.[56] Кроме того, несколько негосударственных субъектов, не подписавших Акт о приверженности, тем не менее, заявили о готовности запретить или ограничить применение противопехотных мин. Это было сделано ими - в одних случаях в одностороннем порядке, в других - путем подписания с правительствами соглашений о прекращении огня, а в третьих - путем фактического выполнения деятельности по разминированию и оказания помощи жертвам на территориях под их контролем.[57] Таким образом, данный инструмент может послужить в качестве вдохновляющего прецедентного примера, а также практического руководящего средства в усилиях по обеспечению соблюдения МГП негосударственными субъектами в отношении и других видов оружия.

К другим успешным примерам использования односторонних заявлений следует отнести заявления, также использованные в качестве механизма для обеспечения соблюдения МГП, в соответствии со статьей 96 Дополнительного протокола I.[58] В частности, это заявление Соединенного африканского национального совета, или САНС [UANC] от 23 сентября 1977 г., об обязательстве Совета по соблюдению положений Женевских конвенций и Дополнительных протоколов; заявление организации СВАПО [SWAPO] от 15 июля 1981 г., сделанное ее президентом, о соблюдении Женевских конвенций и Дополнительных протоколов; заявление Народной армии освобождения Судана, или НОАС [SPLA], сделанное в июне 1988 г., о соблюдении принципов МГП; заявление Руандийского патриотического фронта, или РПФ [RPF] от 22 октября 1992 г., подтверждающее применение МГП и признающее деятельность МККК.[59]

5.2. Специальные соглашения

Другой инструмент, использование которого также можно порекомендовать для обеспечения надлежащей ответственности негосударственных субъектов, возник, в отличие от первого, в рамках современного договорного режима МГП. Он включен в общую статью 3, которая предусматривает заключение специальных соглашений между государствами-участниками и вооруженными группами.[60] Несмотря на то, что эти инструменты пока не были задействованы, по крайней мере в отношении конкретных видов оружия, запрещенных МГП, их использование в целом было довольно распространенным и уже эффективно применялось, как минимум, в отдельных регионах и касательно, например, методов ведения военных действий или запрета нападений на гражданские объекты.

Многочисленные примеры подобных инструментов можно найти в Африке. Следует упомянуть, например, специальное Cоглашение Бисесе [Bicesse Agreement], подписанное в мае 1991 г. правительством МПЛА [MPLA] и повстанческой группировкой УНИТА [UNITA] в Анголе, и предусматривавшее освобождение пленных. Также, можно назвать заключенное в еще более раннее время специальное соглашение между МККК, ОАЕ и биафрийскими властями во время Гражданской войны в Нигерии в 1967 - 1971 годах. Оно обеспечило открытие гуманитарного коридора для эвакуации биафрийских детей. Заключались и многие другие соглашения в отношении справедливого обращения с заключенными, репатриации иностранцев, предоставления статуса военнопленных, оказания гуманитарной помощи, безопасного возвращения жертв войны на родину, открытия доступа к гражданским лицам, и т.д. В частности, надо упомянуть такие инструменты, как специальное соглашение, подписанное в июне 1993 г. между МККК и РПФ о гуманитарном сотрудничестве для безопасного возвращения жертв войны на родину, и ряд соглашений, заключенных МККК с такими вооруженными группами, как Вооруженные силы Либерии [AFL] и Национальный патриотический фронт Либерии [NPFL], о безопасном доступе и посещениях военнопленных на подконтрольных этим группам территориях.[61]

Использование специальных соглашений в качестве инструмента для обеспечения соблюдения права негосударственными субъектами активно поощрялось и поддерживалось экспертами в МГП, включая правительственных специалистов, парламентариев, представителей академических кругов, членов региональных структур и специалистов ННО.[62] Более того, такие соглашения, очевидно, считаются одним из самых действенных способов в рамках современного договорного режима для наилучшего регулирования немеждународных вооруженных конфликтов.[63] Они предположительно дают дополнительный стимул к соблюдению права, основанный на взаимном согласии сторон, что является принципиальным моментом, если учитывать вопрос согласия сторон в конфликте соблюдать соответствующие нормы права; также, важно, что они (соглашения) предписывают четкие обязательства по МГП как для государства, так и для негосударственных субъектов.

Однако проблема использования этих мер, или инструментов, заключается в том, что их можно применить далеко не во всех ситуациях. Современный международно-правовой режим вне рамок «Женевского права», применимый, скажем, к использованию оружия, такого как, например, взрывоопасные пережитки войны, зажигательное оружие или кассетные боеприпасы, не предполагает заключения такого рода документов между правительствами и негосударственными субъектами. Действительно, ни Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие 1980 г., ни Конвенция по кассетным боеприпасам 2008 г.[64] не содержат положений, подобных положениям общей статьи 3. Далее, принципиальное практическое препятствие в отношении специальных соглашений может заключаться в недостатке или даже полном отсутствии готовности со стороны государств вступать в такие соглашения. Двумя основными причинами этого могут послужить а) отрицание со стороны государства того, что насилие достигло уровня немеждународного (внутреннего) вооруженного конфликта, и/или б) отказ с его стороны признать вооруженную группу стороной в конфликте.[65] Рассмотрение альтернативного варианта, такого как одностороннее заявление со стороны негосударственного субъекта о его приверженности к соблюдению норм МГП, представляется более рациональным и практическим решением, особенно в тех случаях, когда государство не готово заключать специальное соглашение.

5.3. Обучение и поведение

Нельзя не остановиться на таком менее публичном способе выражения согласия, и соответственно, обеспечения соблюдения права, как разработка внутреннего «кодекса поведения» или «дисциплинарного кодекса» вооруженной группы, с инкорпорацией соответствующих положений МГП. Позитивным аспектом этого подхода является его более непосредственное, прямое влияние на тренинг и поведение членов негосударственного субъекта, что соответственно ведет к более полной реализации и соблюдению норм МГП. Но данная мера не решает в полной мере вопрос специальных положений, содержащихся в конкретном договоре, как например, подробные положения Протоколов к Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие 1980 г. По существу, кодексы поведения содержат, как правило, общие ссылки на нормы права вооруженных конфликтов, и кажется нереалистичным ожидать включения точных и подробных текстовых формулировок или ссылок на конкретные виды оружия в подобный кодекс поведения, как это имело бы место в одностороннем заявлении или специальном соглашении.

6. Заключение

На мой взгляд, для обеспечения эффективного соблюдения МГП негосударственными субъектами в первую очередь необходимо решить вопрос о выражении ими согласия соблюдать правовые положения, на котором построена вся система международного договорного права.[66] В отсутствие какой-либо формы правовой ответственности таких коллективных субъектов по современному договорному МГП,[67] были разработаны и действительно применены меры для обеспечения соблюдения ими международно-правовых норм (несмотря на существовавшие и существующие вызовы и проблемы). На данный момент, эти меры на практике предлагают альтернативное решение проблемы, рассмотренной в данной работе. Из числа таких мер, можно следовать примеру одностороннего заявления по типу Акта о приверженности [Deed of Commitment], посредством которого негосударственные субъекты могли бы четко выражать свое согласие быть связанными положениями соответствующего международного договора. На данном этапе необходимо наиболее полно и подробно изучить возможные способы и методы, как с практической, так и с академической точек зрения.

Несомненно, успешное предприятие каких-либо практических шагов может быть возможным при условии, что негативные факторы и причины, связанные с соблюдением, вернее, несоблюдением правовых норм негосударственными субъектами, будут приниматься в расчет. Данные факторы - такие как асимметрия сил, становятся особенно значительными, когда встает вопрос о переговорах и обсуждении проблемы с негосударственными субъектами. В то же время, позитивные условия, например, механизмы разрешения конфликтов и способы обучения членов негосударственных субъектов нормам МГП - где это возможно, могут сыграть определяющую роль в обеспечении соблюдения права с их стороны. Таким образом, нужно учитывать все возможные риски и ограничения и не пренебрегать существующими возможностями - там, где они реальны.

Один из подобных рисков состоит в том, что односторонние заявления могут заключаться чисто в политических целях, без реальной приверженности обязательствам, вытекающим из соответствующих гуманитарных норм. Еще одно препятствие - это неготовность государств к любому виду диалога с вооруженными группами, которые могут значиться в качестве террористических организаций. На достижение положительных гуманитарных результатов также могут влиять попытки контролировать использование оружия, если речь идет о соблюдении норм, вытекающих из договоров МГП по какому-либо виду оружия, например, кассетным боеприпасам.[68]

Также, не следует забывать и о том, что характер статуса и способы действий современных негосударственных субъектов (или вооруженных групп) постоянно меняются. Появились новые формы наподобие Исламского государства (ИГ), представляющие большую угрозу не только для действующей структуры международного права, но и для безопасности всего человечества. При рассмотрении вопросов обеспечения соблюдения права важно учитывать, в какой мере предлагаемые способы возможно будет реалистично внедрять. Вряд ли можно рассчитывать на успешное заключение и тем более добросовестное выполнение, например, специальных соглашений, со стороны представителей ИГ. В таких экстремальных случаях представляется более целесообразным изыскать альтернативные способы и методы по решению гуманитарных проблем, возникающих в результате деятельности организаций наподобие ИГ (в качестве одного из возможных примеров можно вспомнить о принципе универсальной юрисдикции в соответствии с международным уголовным правом). Но здесь уже речь идет о привлечении негосударственных субъектов к ответственности по международному праву, а не о добровольном соблюдении норм МГП. Данный вопрос находится вне тематической сферы настоящей статьи и будет рассмотрен в другой работе.

Все эти факторы и риски не должны обескураживать тех, кто предпринимает усилия по обеспечению соблюдения права всеми сторонами в конфликтах. Наоборот, стремление к сотрудничеству и прозрачности между государствами и негосударственными субъектами (как бы это и ни звучало идеалистически), характеризующее процесс имплементации Оттавской конвенции и уже не кажущееся нереальной мечтой, должно поощряться и в отношении других положений МГП, направленных на защиту покровительствуемых лиц. Только таким путем можно будет принимать необходимые меры и достигать позитивных результатов. В конечном итоге, это поможет сократить ужасающие последствия вооруженных конфликтов и внести реальный гуманитарный вклад в оказание помощи их жертвам.