Проблемы соблюдения международного гуманитарного права негосударственными субъектами в контексте немеждународных вооруженных конфликтов
Рустам Атаджанов*
Магистр международного права прав человека, LLM Коннектикутского университета,
докторант юридического факультета Гамбургского университета
На сегодняшний день большинство вооруженных конфликтов происходит в пределах границ государств, причиняя большие разрушения и приводя к огромному количеству жертв. Несмотря на значительный прогресс в международно-правовом регулировании вооруженных конфликтов между государствами, следует отметить, что количество положений международного гуманитарного права (МГП), применимых к немеждународным конфликтам, является существенно ограниченным. С учетом этого обстоятельства, несомненно, что обеспечение соблюдения норм МГП всеми сторонами в немеждународном вооруженном конфликте, включая негосударственные субъекты, стало серьезным гуманитарным вызовом.
Участие негосударственных субъектов в вооруженных конфликтах немеждународного характера вызывает ряд вопросов в отношении соблюдения ими норм МГП, в частности, уважения к покровительствуемым лицам, таким как гражданские лица. Все эти вопросы, рассматриваемые с точки зрения привлечения негосударственных субъектов к ответственности за нарушения МГП, вызывали и вызывают все более растущий интерес со стороны исследователей и ученых.[1] По мнению автора, проблемы соблюдения этими субъектами норм МГП являются актуальными и в настоящее время.
Несмотря на то, что негосударственные субъекты принимают участие в вооруженных конфликтах с исторических времен, их роль и характеристики, равно как и потенциальные угрозы, исходящие от их участия в конфликтах, несомненно претерпевают определенные изменения. Не вызывает сомнений способность негосударственных субъектов влиять на безопасность и благополучие десятков миллионов людей в зонах, где происходят вооруженные конфликты — почти на каждом континенте. Например, одним из важнейших вопросов, вызывающих озабоченность в плане безопасности, остается риск использования ими оружия массового уничтожения, такого как ядерное, химическое и биологическое оружие, или запрещенных видов обычного оружия, таких как наземные мины (Оттавская Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении 1997 г.), мин-ловушек и т.д. (Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие 1980 г.[2]). Как показывает практика, эта озабоченность полностью оправдана, и конкретных примеров такого использования множество.[3]
Настоящая статья предлагает краткий обзор понятий, правовых норм, пробелов и проблем, связанных с соблюдением права вооруженных конфликтов негосударственными субъектами в контексте немеждународных вооруженных конфликтов. Целью статьи является рассмотрение и предложение нескольких путей и способов, направленных на обеспечение надлежащего соблюдения МГП негосударственными субъектами.
1. Определение негосударственных субъектов в контексте МГП
Растущее количество негосударственных субъектов является одним из характерных признаков современных вооруженных конфликтов. Объединяет все эти субъекты то, что они не действуют официально под командованием одного или более государств. В том, что касается уровня своей организации, оснащенности и дисциплины они могут сильно различаться между собой. Некоторые из них вполне сопоставимы с наиболее оснащенными и структурированными подразделениями из числа вооруженных сил государств, в то время как другие испытывают недостаток соответствующей организации, снаряжения и/или дисциплины.[4]
Целый ряд различных терминов может быть использован для обозначения «вооруженных групп», включая такие, как «партизаны», «революционеры», «борцы за свободу», «повстанцы» и «террористы». Эти обозначения не являются нейтральными, так или иначе указывая на какую-либо форму непринятия или поддержки. Международный Комитет Красного Креста (МККК) иногда обозначает негосударственные субъекты в своих публикациях как «другие вооруженные формирования» [«other weapon bearers»], отличая их от регулярных вооруженных сил, правоохранительных структур и сил безопасности с целью соблюдения логичности изложения и обеспечения лучшего понимания аудиторией таких публикаций.[5] МГП ссылается на эти субъекты как на «вооруженные группы», избегая таким образом какой-либо политической пристрастности или искаженного восприятия. По этой же причине в настоящей статье также употребляются обозначения «негосударственные субъекты» или «вооруженные группы».
Некоторые авторы предлагают такие определения:»... Термин негосударственные субъекты применяется по отношению к неправительственным группам, прямо или косвенно участвующим в поддержке неправительственных комбатантов в немеждународных или исключительно внутренних конфликтах....».[6] Не вдаваясь в подробный анализ и оценку такого определения, представляется более удобным и точным в целях настоящей статьи обозначить вооруженные группы, применяющие силу для достижения своих целей в ситуациях вооруженного конфликта и не находящиеся под контролем государства термином «негосударственные субъекты».[7]
Негосударственные субъекты могут быть сторонами в международном вооруженном конфликте, в немеждународном вооруженном конфликте или принимать участие в ситуации вооруженного насилия внутри страны.[8] В первом случае, вооруженные группы, в отношении которых применимо МГП, представляют собой движения национального сопротивления и освобождения, сражающиеся против колониального господства, иностранной оккупации или расистских режимов. При удовлетворении определенным условиям, члены таких групп, в соответствии с релевантными нормами МГП, пользуются статусом комбатантов и военнопленных.
Вышеуказанное не относится к вооруженным группам, принимающим участие в немеждународном вооруженном конфликте. Здесь МГП признает существование вооруженных групп, но не предоставляет их членам статус, сопоставимый со статусом комбатанта и, соответственно, со статусом военнопленного. Этот правовой пробел имеет не только теоретическое и доктринальное значение; как рассматривается ниже, он влечет за собой весьма значимые практические и негативные последствия, а именно, низкий уровень соблюдения норм МГП вооруженными группами.
2. Международно-правовые нормы, применимые к негосударственным субъектам во время вооруженных конфликтов
Переходя к вопросу о применимых нормах МГП, необходимо подчеркнуть, что после Второй мировой войны основная цель МГП переключилась с регулирования межгосударственных отношений на защиту гражданского населения. Договоры по МГП, существовавшие в тот момент и регулировавшие международные вооруженные конфликты,[9] были дополнены либо заменены четырьмя Женевскими конвенциями 1949 г. и Дополнительным протоколами к ним 1977 г.[10] Еще одним значительным изменением явился тот факт, что если раньше войны преимущественно велись между государствами, то во второй половине XX века большинство вооруженных конфликтов представляли собой внутренние конфликты. Стало возможным говорить о «новой, или измененной, культуре войны», включающей в себя также появление нового поколения средств и методов ведения войны.[11] Эти изменения продолжаются и по настоящее время.[12] На этом фоне основополагающие нормы, связывающие стороны в немеждународных вооруженных конфликтах, включая негосударственных субъектов, были кодифицированы в статье 3, общей для Женевских конвенций 1949 г. (общая статья 3) и в Дополнительных протоколах к ним 1977 г.[13]
Вышеупомянутая общая статья 3 устанавливает базовые правовые рамки для применения МГП к негосударственным субъектам, принимающим участие в немеждународных вооруженных конфликтах. Эти рамки предоставляют защиту лицам, не принимающим участия в военных действиях, практически равноценную защите, предоставляемой гражданским лицам в международном вооруженном конфликте. Однако негосударственные субъекты не могут пользоваться статусом военнопленного, предоставляемом комбатантам в международном вооруженном конфликте по Женевской конвенции III. Общая статья 3 устанавливает минимальные гуманитарные стандарты для сторон в таких конфликтах. Из этих стандартов следует, что лица, прекратившие принимать участие в военных действиях [hors de combat] должны пользоваться гуманным обращением; далее, устанавливается запрет на такие действия, как убийство, увечья, жестокое обращение и другие формы насилия, взятие заложников, оскорбительное и унижающее обращение, а также осуждение и наказание без предварительного судебного решения.[14]
Что касается Дополнительного протокола II к Женевским конвенциям 1949 г., то он развивает положения права, применимого к немеждународным вооруженным конфликтам, и более детально разъясняет условия, при которых начинает применяться вышеуказанная правовая защита. Статья 1 Протокола устанавливает, что его положения применяются ко всем немеждународным вооруженным конфликтам, происходящим между вооруженными силами Договаривающейся Стороны и и другими вооруженными группами, которые,»... находясь под ответственным командованием, осуществляют такой контроль над частью ее территории, который позволяет им осуществлять непрерывные и согласованные военные действия и применять... Протокол....».[15]
Описание применимых норм МГП, регулирующих поведение негосударственных субъектов, было бы неполным без выделения роли обычного права. Под эгидой МККК были выявлены и описаны нормы обычного МГП,[16] подавляющее большинство которых применимо как в международном, так и в немеждународном вооруженном конфликте. Четыре Женевские конвенции 1949 г. и отдельные положения Дополнительных Протоколов I и II считаются отражающими обычное международное право.[17] Нормы и принципы, вошедшие в Женевские конвенции и происходящие из обычного международного права, также распространяются на защиту культурных ценностей[18] и на запрещение использования некоторых видов оружия, которое включено в специальные инструменты.[19]
Когда речь заходит о применении соответствующего договорного права к современным вооруженным конфликтам, необходимо указать на две основные проблемы, чтобы подчеркнуть уместность и значимость применимых обычных норм. Первая, связанная частично с проблемой выражения согласия, заключается в том, что международные договоры применяются только по отношению к государствам, ратифицировавшим их или присоединившихся к ним. Это означает, что различные договоры МГП применяются к различным вооруженным конфликтам. Также, может иметь место применение разных договоров противоборствующими государствами в одном вооруженном конфликте. Вопрос о том, какие конкретно нормы применяются, зависит от того, к каким именно договорам присоединились государства, участвующие в конфликте. К Женевским конвенциям 1949 г. присоединились практически все государства. Тем не менее, этого нельзя сказать в отношении других договоров МГП, в первую очередь, Дополнительных протоколов 1977 г. В то время как по состоянию на 14 февраля 2017 г. сторонами Дополнительного протокола II являются 168 государств,[20] несколько государств, на территории которых происходят немеждународные вооруженные конфликты, в Протоколе не участвуют. Таким образом, в данных конфликтах единственно применимым договорным правом является общая статья 3. В таких случаях, нормы МГП, образующие часть обычного права, т.е., ставшие признанной государственной практикой, применяются ко всем государствам - сторонам в конфликте, вне зависимости от того, ратифицировали ли они соответствующие международные договоры или нет.[21]
Вторая проблема заключается в недостаточной степени регулирования договорным МГП немеждународных конфликтов. Это связано с тем фактом, что, как уже упоминалось выше, существует гораздо меньше договорных норм, регулирующих такие типы конфликтов, по сравнению с нормами, применяемыми к международным вооруженным конфликтам. Кроме общей статьи 3 и Дополнительного протокола II, к немеждународным конфликтам применяется лишь ограниченное число других современных договоров МГП. К ним относятся: Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие 1980 г. (с поправкой к статье 1), Оттавская Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении 1997 г., Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении 1993 г. и Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г. и Второй протокол к ней. Несомненно, общая статья 3 имеет фундаментальное значение; тем не менее, как упоминалось выше, она устанавливает только минимальные гуманитарно-правовые рамки. В свою очередь, Дополнительный протокол II определенно и конкретно дополняет общую статью 3, однако и он содержит менее подробные нормы по сравнению с нормами Женевских конвенций и Дополнительного протокола I, применяющимися во время международных вооруженных конфликтов.[22]
Как показало исследование МККК по обычным нормам МГП, следует признать, что в ходе последних нескольких десятилетий развился значительный объем практики государств, подтверждающей или указывающей на применение МГП во время немеждународных вооруженных конфликтов. Эта практика сильно повлияла на формирование применимого обычного права. В результате многие положения Дополнительного протокола II теперь рассматриваются как часть обычного права. Что еще более важно, обычные нормы МГП выходят за рамки положений Протокола II, что означает, что практика государств по мере своего развития создала значительное количество обычных норм, которые являются более подробными, чем общие положения Дополнительного протокола II. Следовательно, можно утверждать, что некоторые важные пробелы в регулировании немеждународных вооруженных конфликтов в настоящее время восполнены.[23]
Несмотря на все позитивные моменты, связанные с развитием и уточнением применимого обычного права, они не разрешают ключевой вопрос, имеющий прямое отношение к теме настоящей статьи: обеспечение соблюдения норм МГП негосударственными субъектами. Два вышеописанных источника МГП, т.е., договорное и обычное право и их соответствующие (под-)режимы,[24] применимые в зависимости от вида конфликтов - международного или немеждународного - не только частично совпадают друг с другом и имеют противоречия. Они устанавливают несправедливый дисбаланс в правовом статусе (и, соответственно, в предоставляемой защите в качестве военнопленного) в зависимости от правовой квалификации видов конфликтов. Напрашивается парадоксальный вывод, вытекающий из такой системы (которая задумывалась, предназначалась и рассматривалась в качестве международного правового регулятивного каркаса, при этом максимально всеобъемлющего): лицо, квалифицируемое в качестве комбатанта, подпадающего под регулирование и защиту МГП - как военнопленного в случае сложения оружия, в контексте международного вооруженного конфликта, становится общеуголовным преступником в конфликте немеждународного характера, не могущим претендовать на такую защиту.[25] Этот важный фактор оказывает воздействие на добровольное соблюдение МГП негосударственными субъектами, и данное воздействие по понятной причине не является положительным.
3. Современные проблемы и факторы, влияющие на добровольное соблюдение МГП негосударственными субъектами
При анализе столь сложных правовых вопросов было бы ошибочным сосредоточиваться исключительно на правовых аспектах, упуская из виду некоторые важные политические и объективные факторы. Эти факторы, в силу реалий современных вооруженных конфликтов в мире, влияют на поведение их участников. Они (факторы) неизбежно принимаются в расчет в процессах оценки и принятия решений - как государственными, так и негосударственными субъектами, вне зависимости от типа вооруженного конфликта. Пренебрежение ими при анализе может привести к неправильным выводам либо как минимум к получению неполной картины, особенно по отношению к таким видам вооруженных конфликтов, где политические цели, преследуемые участвующими негосударственными субъектами и/или государствами часто определяют конечный результат насилия, его последствия, виктимизацию и несомненно непосредственное поведение участников.
Из числа нескольких негативных и позитивных факторов, которые должны рассматриваться в рамках настоящей темы и которые в конечном итоге влияют на вопрос соблюдения правовых норм, самые значительные включают в себя асимметрию сил между регулярными вооруженными силами и негосударственными субъектами, притязания на законность со стороны как государств, так и противостоящих им вооруженных групп, а также возможные позитивные стимулы к соблюдению права, уже проявившие до некоторой степени свой потенциал - как показал предыдущий опыт.
3.1. Асимметрия сил
Первый из трех рассматриваемых факторов - асимметрию сил с точки зрения как военного персонала, так и военных средств - иногда называют неравенством сил. Данный вопрос становится все более заметным и характерным признаком современных вооруженных конфликтов. Асимметричные военные действия могут вестись на различных уровнях и могут принимать разные формы. Эти уровни включают в себя операционный уровень (военные хитрости, секретные операции, вероломство, терроризм и др.), военно-стратегический уровень (партизанская война, коллективные наказания и т.д.) и политико-стратегический уровень (например, моральная или религиозная война). Что же касается форм, то они включают асимметрию власти, средств, методов, организации, ценностей и временных рамок.[26] Сконцентрируемся теперь на том, каким образом существующая асимметрия в немеждународных вооруженных конфликтах воздействует на соблюдение (или несоблюдение) МГП негосударственными субъектами.
Негосударственные субъекты утверждают, что неравенство сил между ними и войсками правительств, которым они противостоят, не позволяет им соблюдать нормы, применимые к международным вооруженным конфликтам, где регулярные государственные вооруженные силы могут сражаться друг против друга, имея некоторое военное равенство в силах.[27] И таким образом возможность соблюдения норм МГП негосударственными субъектами становится менее вероятной. Действительно, трудно ожидать, что нерегулярные вооруженные группы станут добровольно применять и соблюдать соответствующие международно-правовые нормы без учета подобной асимметрии и отсутствия взаимности интересов с государственными субъектами.[28]
Даже если вспомнить «взаимность интересов», которая может существовать между государственными вооруженными силами и нерегулярными вооруженными группами, и из которой исходит МГП в отношении немеждународных вооруженных конфликтов, практика показывает, что обе стороны в реальности не отвечают таким ожиданиям: так как негосударственные субъекты не получают признания в качестве комбатантов и не имеют статуса военнопленных, как это имело бы место в случае международного вооруженного конфликта, им трудно, если не невозможно, принять ограничения, устанавливаемые соответствующими нормами МГП в отношении средств и методов ведения войны. Вооруженные группы могут утверждать, что сосредоточивание МГП исключительно на средствах и методах ведения войны без рассмотрения законности применения силы - не в их пользу; оно более благоприятствует правительственным вооруженным силам, которым они противодействуют, благодаря военной асимметрии между ними.[29]
3.2. Притязания на законность
Второй фактор, играющий определенную роль в отношении нарушений МГП - это притязания на законность, вне зависимости от того, как эти притязания характеризуются. Иными словами, суть вопроса заключается в следующем: во время немеждународного вооруженного конфликта, государственные субъекты притязают на бóльшую, или более высокую, легитимность по сравнению с негосударственными субъектами и стремятся опровергнуть притязания последних как незаконные. Действительно, государства никогда не признавали незаконным собственное применение силы против негосударственного субъекта.[30]
В этой связи, важно остановиться на таких инструментах МГП как Дополнительные протоколы I и II. Первый предоставляет статус комбатанта некоторым категориям негосударственных субъектов, участвующих в международных вооруженных конфликтах (включающих в себя также войны за национальное освобождение). Что касается Протокола II, некоторые государства отказались присоединиться к нему из-за того, что он - по их мнению, предоставляет негосударственным субъектам слишком большое правовое и политическое признание, несмотря на статью 3 Протокола, которая гласит, что ничто в Протоколе не должно истолковываться как затрагивающее суверенитет государства либо как оправдание прямого или косвенного вмешательства в вооруженный конфликт или во внутренние или внешние дела государства.[31] Государства, как правило, сопротивляются приравниванию статуса негосударственных субъектов к статусу комбатантов, чтобы избежать наделения этих субъектов правовой, а также политической легитимностью. Более того, зачастую государства, которым противостоят вооруженные группы, называют их «террористами» вне зависимости от того, применяется ли сила со стороны этих субъектов надлежащим образом, как это предписывает МГП в отношении немеждународных вооруженных конфликтов, или нет. Обозначая негосударственных субъектов таким образом, государства далее провозглашают, что единственными правовыми нормами, применимыми в пределах их территории к таким негосударственным субъектам, являются внутригосударственные правовые нормы, а не положения МГП.[32]
Отказ в предоставлении вооруженным группам правового статуса по МГП лишает их мотивации к соблюдению применимых норм МГП. С практической точки зрения, можно даже утверждать, что это - по их мнению - дает им некоторые основания считать себя свободными от ограничений, устанавливаемых МГП. Ожидания по соблюдению МГП, существующие для комбатантов - представителей правительственных сил (признаваемые de jure и ожидаемые de facto) и усиливаемые тем предположением, что соблюдение права в целом будет обеспечиваться дисциплинарной командной структурой, не могут распространяться на негосударственных субъектов, участвующих в немеждународных вооруженных конфликтах. К этому добавляется тот факт, что вооруженные группы чувствуют себя не связанными МГП при совершении нарушений его норм, рассматривая их (т.е. нарушения) как способ некоего «возмещения» за военное неравенство, вытекающее из асимметричного характера военных действий.[33]
3.3. Обучение как позитивный стимул к соблюдению права
В целом весь вопрос обеспечения соблюдения правовых норм зависит от наличия дисциплины, иными словами, командиры группы должны обеспечивать соблюдение этих норм их подчиненными. В качестве одного из позитивных факторов, способных повлиять на соблюдение негосударственными субъектами правовых норм, следует рассмотреть обучение этих коллективных субъектов нормам МГП. Этот эффективный метод, не являющийся новым и уже проверенный временем, также зависит от существования в структуре обучаемой вооруженной группы необходимой военной дисциплины. Кроме того, успех метода зависит еще и от минимального необходимого культурного и образовательного уровня членов группы, с тем, чтобы они могли понимать значение, объем и применение правовых норм, которым они обучаются.
МККК изыскал подходящие непрямые способы обучения вооруженных групп нормам МГП. Это было связано с тем, что, как правило, государства возражают против предоставления негосударственным группам возможности пройти формальное обучение, подобное обучению, предлагаемому военному персоналу регулярных правительственных вооруженных сил. Организация разработала регулярные обучающие программы, посредством которых она проводит обучающие занятия для таких вооруженных групп.[34] Далее, она вступает в диалог с командованием вооруженных групп, для того, чтобы добиться получения возможности обучения.[35] Этот диалог, как утверждает МККК, направлен на повышение безопасности сотрудников гуманитарных организаций, получающих доступ к лицам, удерживаемым вооруженными группами или к людям, испытывающим на себе последствия ситуации насилия и проживающим на территории, которые контролируются этими группами. Сотрудники гуманитарных организаций оценивают готовность и способность вооруженных групп обеспечивать соблюдение права вооруженных конфликтов и поддерживать, насколько это возможно, их усилия по принятию мер для лучшего соблюдения МГП, таких как включение правовых норм в их соответствующие кодексы поведения.[36]
К средствам, находящимся в распоряжении МККК и направленным на обеспечение соблюдения МГП негосударственными субъектами, относятся, среди прочих, занятия по обучению и практическая поддержка по включению МГП в системы обучения и дисциплины, действующие в данном конкретном негосударственном субъекте.[37] Даже если успешное использование таких средств требует учета некоторых обязательных предпосылок (напр., наличие дисциплины и подходящего уровня знаний и опыта) и может быть ограничено другими факторами, включая асимметрию сил и отказ в легитимности,[38] этой возможностью определенно не следует пренебрегать.
4. Ответственность негосударственных субъектов по международному праву и МГП
Рассмотрим теперь вкратце вопрос об ответственности негосударственных субъектов по международному праву, т.е., о том, как они должны вести себя. Следует иметь в виду известный факт: международная ответственность считается характерной особенностью, присущей государствам, так как именно государства являются основными субъектами международного права.[39]
В соответствии с доктриной международного права и международной судебной практикой, принцип привлечения негосударственных субъектов к ответственности за совершенные ими незаконные действия, по крайней мере в том, что касается нарушений МГП, является уже признанным.[40] Также, утверждалось, что, несмотря на сильный акцент на территориальное государство, поставленный Комиссией по международному праву в ее проекте Статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния, и, соответственно, их ограниченное применение, Комиссия тем не менее все-таки признала вышеуказанный принцип.[41] Справедливости ради, необходимо отметить, что в то время как этот аргумент не кажется (по крайней мере prime facie) таким убедительным, далее допускается, что международная практика и договорные нормы по установлению поведения негосударственных субъектов на данный момент отсутствуют.[42]
Основная концептуальная (и в то же время практическая) проблема, которую нужно упомянуть при рассмотрении обязательного характера МГП: как могут негосударственные субъекты быть связанными конвенциями МГП, к которым они не присоединились? Действительно, переговоры по заключению этих договоров ведутся исключительно государствами. Но можно ли тогда объяснить обязывающий характер конвенций МГП для негосударственных субъектов тем фактом, что они (конвенции) могут создавать обязательства для третьих сторон? Этот аргумент основан на ст. 35 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. Он был опровергнут на том основании, что Венская конвенция применяется в отношении ситуаций, когда договоры между государствами создают обязательства для других третьих государств.[43] Примечательно, как утверждают юристы-международники (по мнению автора настоящей статьи, весьма оправданно), что основной недостаток теории в том, что она объясняет обязательный характер МГП по отношению к негосударственным субъектам только при условии, что эти группы дают свое согласие быть связанными МГП.[44]
Можно утверждать, что проблема с выражением согласия может быть решена путем указания на обязательный характер МГП посредством обычных норм, рассмотренных выше. Некоторые эксперты отмечают, что невозможность присоединения к договорам МГП не влияет на применимость обычных норм МГП, потому что эти нормы являются обязательными для сторон в конфликте вне зависимости от формальной ратификации и таким образом пользуются более высокой легитимностью в качестве универсального стандарта поведения.[45]
Несомненным остается тот факт, что принципы и нормы, содержащиеся в договорном праве, получили широкое признание в практике; они оказали значительное воздействие на формирование обычного международного права, а многие из них стали частью обычного международного права. Как таковые, они являются обязательными для всех государств, вне зависимости от ратификации договоров. По сравнению с договорными нормами, как это отмечалось в предыдущем абзаце, регулирование ведения военных действий и обращения с лицами в немеждународных вооруженных конфликтах является более полным и подробным, хотя, возможно, и не в каждом конкретном случае.
5. Повышение эффективности обеспечения соблюдения МГП негосударственными субъектами
Как отмечалось выше, участие негосударственных субъектов в вооруженных конфликтах вызывает ряд вопросов в отношении соблюдения ими норм МГП, такие как: уважение к покровительствуемым лицам; методы ведения военных действий; виды оружия, используемые в этих военных действиях; нарушения прав человека, взятие в заложники и коллективные наказания; признание роли гуманитарных организаций.[46] В связи с этим, возникает другой, практический и актуальный вопрос: какие конкретные специальные меры были разработаны и реализованы на данный момент для решения этой проблемы, в целях обеспечения соблюдения права?
Как отмечается несколькими исследователями, существуют различные методы и средства для негосударственных субъектов, позволяющие им выразить свое согласие быть связанными соответствующими нормами МГП.[47] Рассмотрим непосредственно два таких метода - односторонние заявления и специальные соглашения, а также третий, имеющий потенциальную ценность с точки зрения непосредственного воздействия на поведение негосударственных субъектов, а именно, их надлежащее обучение. Первые два являются наиболее значимыми для настоящего анализа, поскольку именно они призваны решить, или решать, правовую проблему, связанную с невозможностью ратификации договорных норм негосударственными субъектами (а значит, и трудностью выражения своего согласия) и, что тоже очень немаловажно, эти методы уже доказали на практике свою пользу.
5.1. Односторонние заявления
Вышеупомянутая правовая проблема особенно ярко проявляется на примере одного из распространенных смертельных видов оружия: наземных противопехотных мин. Гуманитарный кризис, вызванный противопехотными минами в начале 1990-х заставил международное сообщество поддержать универсальный запрет на применение этого вида оружия. В 1997 г. государства приняли Оттавскую конвенцию,[48] полностью запрещающую применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин и предписывающую уничтожение накопленных противопехотных мин, очистку заминированных территорий и предоставления помощи жертвам противопехотных мин. Как отмечает неправительственная организация Geneva Call («Зов Женевы»), сегодня более чем три четверти государств всего мира присоединилось к Конвенции.[49] Более того, несмотря на то, что МГП (как определено, например, в обычном МГП), Конвенция о конкретных видах обычного оружия[50] и Протокол II к ней с поправками запрещают применение государствами наземных мин (будь то противопехотных или других типов мин), международное сообщество признало, что неизбирательный и негуманный характер противопехотных мин требует более полного запрещения.
Отмечается несколько проблем, связанных с международной ответственностью негосударственных субъектов за применение ими противопехотных мин.[51] В частности, справедливо утверждается, что несмотря на свою значимость, Оттавская конвенция, так же как и другие договоры МГП, не предоставляет возможности для негосударственных субъектов выразить свое согласие соблюдать ее нормы. Кроме того, негосударственные субъекты не могут осуществлять переговоры по заключению международных договоров или становиться их участниками. Данное обстоятельство, как и в случае с международными договорами в целом, ограничивает их мотивацию к соблюдению норм Оттавской конвенции. Также, следует иметь в виду, что механизм, предусмотренный в Конвенции для ее выполнения путем криминализации запрещенных действий, является эффективным механизмом как раз против негосударственных субъектов.[52] Далее, негосударственные субъекты могут демотивировать государства в присоединении к международному договору или соблюдении его положений. Как уже отмечалось, некоторые государства указывают на конфликт с негосударственными субъектами как на препятствие к присоединению к Конвенции или как причину их неспособности выполнять свои обязательства в качестве государства-участника.[53]
Как международный договор, заключенный между государствами, Оттавская конвенция естественно предполагает ратификацию и присоединение государств и только государств. Однако, известно, что большинство современных вооруженных конфликтов, происходят внутри границ государств, а не за их пределами, и в них участвуют, как правило, регулярные правительственные силы и негосударственные субъекты - либо даже вооруженные силы более чем двух субъектов. Означает ли это, что применение таких, зачастую несмертельных видов оружия, как противопехотные мины, не может формально регулироваться в рамках существующего договорного МГП? Альтернативным практическим ответом может служить использование односторонних заявлений в качестве параллельного средства для негосударственных субъектов с целью выражения их готовности соблюдать принципы гуманитарного права, закрепленные в соответствующих международных договорах.
Лучшим примером такого средства, по крайней мере, для достижения некоторых осязаемых и конкретных результатов и обеспечения соблюдения права на основе выражения ясного и недвусмысленного согласия, является так называемый «Акт о приверженности» [Deed of Commitment], инициированный Geneva Call в 2000 году и предназначенный для реализации так называемого инклюзивного подхода к запрету мин.[54] При подписании этого документа, негосударственные субъекты публично обязуются соблюдать нормы, содержащиеся в Оттавской конвенции, начиная от полного запрещения применения, производства, приобретения и накопления противопехотных мин, и до сотрудничества в обеспечении доступа для специализированных ННО к жертвам, которым необходима помощь, и к заминированным территориям, требующим разминирования. Они также обязуются предоставлять возможность проведения внешнего мониторинга по соблюдению Акта со стороны Geneva Call и ее партнеров. Также важно отметить, что текст документа содержит положение, обязывающее негосударственные субъекты к следующему:»... Относиться к своим обязательствам как к первому шагу или как к части более широкой принципиальной приверженности идеалам гуманитарных норм, в частности, МГП и прав человека, и вносить вклад в их соблюдение на практике, равно как и в содействие дальнейшему развитию гуманитарных норм в вооруженных конфликтах...».[55] Это позволяет, таким образом, ясно увидеть намерения составителей документа в том, что касается соблюдения негосударственными субъектами норм МГП в целом.
На самом деле, применение этого инструмента привело к значительному успеху, доказывая, что инклюзивный подход может быть эффективным средством обеспечения соблюдения права: на данный момент 49 негосударственных субъектов (в Бурунди, Индии, Иране, Ираке, Мьянме, Филлипинах, Сомали, Судане, Турции, Западной Сахаре и др. странах) подписали Акт о приверженности, и еще несколько групп выступили со своими односторонними заявлениями в поддержку запрещения мин.[56] Кроме того, несколько негосударственных субъектов, не подписавших Акт о приверженности, тем не менее, заявили о готовности запретить или ограничить применение противопехотных мин. Это было сделано ими - в одних случаях в одностороннем порядке, в других - путем подписания с правительствами соглашений о прекращении огня, а в третьих - путем фактического выполнения деятельности по разминированию и оказания помощи жертвам на территориях под их контролем.[57] Таким образом, данный инструмент может послужить в качестве вдохновляющего прецедентного примера, а также практического руководящего средства в усилиях по обеспечению соблюдения МГП негосударственными субъектами в отношении и других видов оружия.
К другим успешным примерам использования односторонних заявлений следует отнести заявления, также использованные в качестве механизма для обеспечения соблюдения МГП, в соответствии со статьей 96 Дополнительного протокола I.[58] В частности, это заявление Соединенного африканского национального совета, или САНС [UANC] от 23 сентября 1977 г., об обязательстве Совета по соблюдению положений Женевских конвенций и Дополнительных протоколов; заявление организации СВАПО [SWAPO] от 15 июля 1981 г., сделанное ее президентом, о соблюдении Женевских конвенций и Дополнительных протоколов; заявление Народной армии освобождения Судана, или НОАС [SPLA], сделанное в июне 1988 г., о соблюдении принципов МГП; заявление Руандийского патриотического фронта, или РПФ [RPF] от 22 октября 1992 г., подтверждающее применение МГП и признающее деятельность МККК.[59]
5.2. Специальные соглашения
Другой инструмент, использование которого также можно порекомендовать для обеспечения надлежащей ответственности негосударственных субъектов, возник, в отличие от первого, в рамках современного договорного режима МГП. Он включен в общую статью 3, которая предусматривает заключение специальных соглашений между государствами-участниками и вооруженными группами.[60] Несмотря на то, что эти инструменты пока не были задействованы, по крайней мере в отношении конкретных видов оружия, запрещенных МГП, их использование в целом было довольно распространенным и уже эффективно применялось, как минимум, в отдельных регионах и касательно, например, методов ведения военных действий или запрета нападений на гражданские объекты.
Многочисленные примеры подобных инструментов можно найти в Африке. Следует упомянуть, например, специальное Cоглашение Бисесе [Bicesse Agreement], подписанное в мае 1991 г. правительством МПЛА [MPLA] и повстанческой группировкой УНИТА [UNITA] в Анголе, и предусматривавшее освобождение пленных. Также, можно назвать заключенное в еще более раннее время специальное соглашение между МККК, ОАЕ и биафрийскими властями во время Гражданской войны в Нигерии в 1967 - 1971 годах. Оно обеспечило открытие гуманитарного коридора для эвакуации биафрийских детей. Заключались и многие другие соглашения в отношении справедливого обращения с заключенными, репатриации иностранцев, предоставления статуса военнопленных, оказания гуманитарной помощи, безопасного возвращения жертв войны на родину, открытия доступа к гражданским лицам, и т.д. В частности, надо упомянуть такие инструменты, как специальное соглашение, подписанное в июне 1993 г. между МККК и РПФ о гуманитарном сотрудничестве для безопасного возвращения жертв войны на родину, и ряд соглашений, заключенных МККК с такими вооруженными группами, как Вооруженные силы Либерии [AFL] и Национальный патриотический фронт Либерии [NPFL], о безопасном доступе и посещениях военнопленных на подконтрольных этим группам территориях.[61]
Использование специальных соглашений в качестве инструмента для обеспечения соблюдения права негосударственными субъектами активно поощрялось и поддерживалось экспертами в МГП, включая правительственных специалистов, парламентариев, представителей академических кругов, членов региональных структур и специалистов ННО.[62] Более того, такие соглашения, очевидно, считаются одним из самых действенных способов в рамках современного договорного режима для наилучшего регулирования немеждународных вооруженных конфликтов.[63] Они предположительно дают дополнительный стимул к соблюдению права, основанный на взаимном согласии сторон, что является принципиальным моментом, если учитывать вопрос согласия сторон в конфликте соблюдать соответствующие нормы права; также, важно, что они (соглашения) предписывают четкие обязательства по МГП как для государства, так и для негосударственных субъектов.
Однако проблема использования этих мер, или инструментов, заключается в том, что их можно применить далеко не во всех ситуациях. Современный международно-правовой режим вне рамок «Женевского права», применимый, скажем, к использованию оружия, такого как, например, взрывоопасные пережитки войны, зажигательное оружие или кассетные боеприпасы, не предполагает заключения такого рода документов между правительствами и негосударственными субъектами. Действительно, ни Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие 1980 г., ни Конвенция по кассетным боеприпасам 2008 г.[64] не содержат положений, подобных положениям общей статьи 3. Далее, принципиальное практическое препятствие в отношении специальных соглашений может заключаться в недостатке или даже полном отсутствии готовности со стороны государств вступать в такие соглашения. Двумя основными причинами этого могут послужить а) отрицание со стороны государства того, что насилие достигло уровня немеждународного (внутреннего) вооруженного конфликта, и/или б) отказ с его стороны признать вооруженную группу стороной в конфликте.[65] Рассмотрение альтернативного варианта, такого как одностороннее заявление со стороны негосударственного субъекта о его приверженности к соблюдению норм МГП, представляется более рациональным и практическим решением, особенно в тех случаях, когда государство не готово заключать специальное соглашение.
5.3. Обучение и поведение
Нельзя не остановиться на таком менее публичном способе выражения согласия, и соответственно, обеспечения соблюдения права, как разработка внутреннего «кодекса поведения» или «дисциплинарного кодекса» вооруженной группы, с инкорпорацией соответствующих положений МГП. Позитивным аспектом этого подхода является его более непосредственное, прямое влияние на тренинг и поведение членов негосударственного субъекта, что соответственно ведет к более полной реализации и соблюдению норм МГП. Но данная мера не решает в полной мере вопрос специальных положений, содержащихся в конкретном договоре, как например, подробные положения Протоколов к Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие 1980 г. По существу, кодексы поведения содержат, как правило, общие ссылки на нормы права вооруженных конфликтов, и кажется нереалистичным ожидать включения точных и подробных текстовых формулировок или ссылок на конкретные виды оружия в подобный кодекс поведения, как это имело бы место в одностороннем заявлении или специальном соглашении.
6. Заключение
На мой взгляд, для обеспечения эффективного соблюдения МГП негосударственными субъектами в первую очередь необходимо решить вопрос о выражении ими согласия соблюдать правовые положения, на котором построена вся система международного договорного права.[66] В отсутствие какой-либо формы правовой ответственности таких коллективных субъектов по современному договорному МГП,[67] были разработаны и действительно применены меры для обеспечения соблюдения ими международно-правовых норм (несмотря на существовавшие и существующие вызовы и проблемы). На данный момент, эти меры на практике предлагают альтернативное решение проблемы, рассмотренной в данной работе. Из числа таких мер, можно следовать примеру одностороннего заявления по типу Акта о приверженности [Deed of Commitment], посредством которого негосударственные субъекты могли бы четко выражать свое согласие быть связанными положениями соответствующего международного договора. На данном этапе необходимо наиболее полно и подробно изучить возможные способы и методы, как с практической, так и с академической точек зрения.
Несомненно, успешное предприятие каких-либо практических шагов может быть возможным при условии, что негативные факторы и причины, связанные с соблюдением, вернее, несоблюдением правовых норм негосударственными субъектами, будут приниматься в расчет. Данные факторы - такие как асимметрия сил, становятся особенно значительными, когда встает вопрос о переговорах и обсуждении проблемы с негосударственными субъектами. В то же время, позитивные условия, например, механизмы разрешения конфликтов и способы обучения членов негосударственных субъектов нормам МГП - где это возможно, могут сыграть определяющую роль в обеспечении соблюдения права с их стороны. Таким образом, нужно учитывать все возможные риски и ограничения и не пренебрегать существующими возможностями - там, где они реальны.
Один из подобных рисков состоит в том, что односторонние заявления могут заключаться чисто в политических целях, без реальной приверженности обязательствам, вытекающим из соответствующих гуманитарных норм. Еще одно препятствие - это неготовность государств к любому виду диалога с вооруженными группами, которые могут значиться в качестве террористических организаций. На достижение положительных гуманитарных результатов также могут влиять попытки контролировать использование оружия, если речь идет о соблюдении норм, вытекающих из договоров МГП по какому-либо виду оружия, например, кассетным боеприпасам.[68]
Также, не следует забывать и о том, что характер статуса и способы действий современных негосударственных субъектов (или вооруженных групп) постоянно меняются. Появились новые формы наподобие Исламского государства (ИГ), представляющие большую угрозу не только для действующей структуры международного права, но и для безопасности всего человечества. При рассмотрении вопросов обеспечения соблюдения права важно учитывать, в какой мере предлагаемые способы возможно будет реалистично внедрять. Вряд ли можно рассчитывать на успешное заключение и тем более добросовестное выполнение, например, специальных соглашений, со стороны представителей ИГ. В таких экстремальных случаях представляется более целесообразным изыскать альтернативные способы и методы по решению гуманитарных проблем, возникающих в результате деятельности организаций наподобие ИГ (в качестве одного из возможных примеров можно вспомнить о принципе универсальной юрисдикции в соответствии с международным уголовным правом). Но здесь уже речь идет о привлечении негосударственных субъектов к ответственности по международному праву, а не о добровольном соблюдении норм МГП. Данный вопрос находится вне тематической сферы настоящей статьи и будет рассмотрен в другой работе.
Все эти факторы и риски не должны обескураживать тех, кто предпринимает усилия по обеспечению соблюдения права всеми сторонами в конфликтах. Наоборот, стремление к сотрудничеству и прозрачности между государствами и негосударственными субъектами (как бы это и ни звучало идеалистически), характеризующее процесс имплементации Оттавской конвенции и уже не кажущееся нереальной мечтой, должно поощряться и в отношении других положений МГП, направленных на защиту покровительствуемых лиц. Только таким путем можно будет принимать необходимые меры и достигать позитивных результатов. В конечном итоге, это поможет сократить ужасающие последствия вооруженных конфликтов и внести реальный гуманитарный вклад в оказание помощи их жертвам.
* Рустам Атаджанов – магистр международного права прав человека (LLM, юридический факультет Коннектикутского университета, 2005–2006 гг.), в прошлом юридический советник в Региональном Представительстве Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Центральной Азии. В данный момент докторант юридического факультета Гамбургского университета (специализация - международное уголовное право). Автор выражает признательность Профессорам М. Шерифу Бассиуни и Сергею Саяпину за полезные комментарии и рекомендации по тексту. Целью настоящей статьи является исключительно рассмотрение и предложение возможных правовых методов по обеспечению соблюдения негосударственными субъектами применимых международно-правовых норм. Она не анализирует правовой статус негосударственных субъектов на внутригосударственном уровне. Также, мнения, отраженные в тексте, необязательно представляют точку зрения МККК, университета или какой-либо другой организации и являются исключительно выражением позиции автора статьи.
[1] См., например, Andrew Clapham, Human Rights Obligations of Non-State Actors in Conflict Situations, 88 INT'L REV. RED CROSS 491 (2006) [далее – Clapham]; Michelle L. Mack, Compliance with International Humanitarian Law by Non-State Actors in Non-International Armed Conflicts (International Humanitarian Law Research Initiative, Working Paper, November 2003) [далее – Mack]; Cedric Ryngaert, Non-State Actors and International Humanitarian Law (Institute for International Law, 2008), текст доступен на сайте https://www.law.kuleuven.be/ iir/nl/onderzoek/wp/WP146e.pdf [далее - Ryngaert]; Noelle Higgins, The regulation of Armed Non-State Actors: Promoting the Application of the Laws of War to Conflicts Involving National Liberation Movements, (Human Rights Brief, 2009), текст доступен на сайте http://www.wcl.american.edu/hrbrief/17/1higgins.pdf?rd=1 [далее – Higgins], и др.
[2] Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction, Sept. 18, 1997, 2056 U.N.T.S. 211 [далее – Ottawa Convention]; Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, Oct. 10, 1980, 1342 U.N.T.S. 137-246 [далее – CCW]; Protocol on Non-Detectable Fragments (Protocol I) to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, Oct. 10, 1980, 1342 U.N.T.S. 137-255; Protocol on the Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices (Protocol II) to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, Oct. 10, 1980, 1342 U.N.T.S. 137-255; Protocol on Prohibitions or Restrictions on the Use of Incendiary Weapons (Protocol III) to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, Oct. 10, 1980, 1342 U.N.T.S. 137-255; Protocol on Blinding Laser Weapons (Protocol IV) to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, Oct. 13, 1995, 35 I.L.M. 1218; Protocol on the Prohibitions or Restrictions on the Use of Mines, Booby-Traps and Other Devices to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects (Protocol II as amended on 3 May 1996), May 3, 1996, 35 I.L.M. 1206-1217; Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, 10 October 1980, Amendment Article 1, Dec. 21, 2001, 2260 U.N.T.S. 82; Protocol on Explosive Remnants of War (Protocol V) to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, Nov. 28, 2003, 2399 U.N.T.S. 100.
[3] Для ознакомления с кратким обзором подобных примеров, см. Rustam Atadjanov, Ensuring Compliance by Non-State Actors with Rules of IHL on the Use of Weapons in NIAC: A Way to Follow? 4 APYIHL (2011), стр.стр. 24-27.
[4] M. Шериф Бассиуни предлагает следующую классификацию негосударственных субъектов в контексте немеждународных вооруженных конфликтов: 1) регулярные группы комбатантов, обладающие военно-командной структурой и политической структурой; 2) нерегулярные группы комбатантов, обладающие или не обладающие военно-командной структурой и обладающие или не обладающие политической структурой; 3) временные группы, участвующие в боевых действиях или отдельных актах коллективного насилия и обладающие или не обладающие командной структурой и имеющие или не имеющие политическое руководство; 4) наемники, действующие как автономная группа либо как часть других групп комбатантов, и 5) иностранные добровольцы, участвующие на какой-то период времени в боевых действиях либо в поддержке боевых действий, как отдельные части или как часть надлежащим образом сформированных или временных частей. M. Cherif Bassiouni, The New Wars and the Crisis of Compliance with the Law of Armed Conflict by Non-State Actors, in 98 J. Crim. L. & Criminology 3 (2008), стр.стр. 715-716. [далее – M. Cherif Bassiouni].
[5] International Committee of the Red Cross, Understanding Arms Carriers (December 2006), стр.стр. 15-17.
[6] См. выше сн. 4, M. Cherif Bassiouni, стр. 715.
[7] Похожее определение, только без упоминания контекста вооруженного конфликта, приводится в следующем документе: International Council on Human Rights Policy, Ends and Means: Human Rights Approaches to Armed Groups, Geneva, (1999), стр.стр. 5-7.
[8] Правовой статус негосударственных групп, подобных Аль-Каиде или Боко харам, сопоставим со статусом различных вооруженных групп, предположительно не подпадающих под защиту права. Данное обстоятельство явно не поощряет их к соблюдению соответствующих правовых норм.
[9] Напр., Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded in Armies in the Field, Aug. 22, 1864, 18 Martens 440, reprinted in 1 Am. J. Int'l L. 90 (1907); следующие документы перепечатаны в Dietrich Schindler et Jirî Toman eds, Des Conflits Armés: Recueil des Conventions, Résolutions et Autre Documents (Geneve, 1996): Convention (III) for the Adaptation to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva Convention of 22 August 1864, 29 July 1899; Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armies in the Field, 6 July 1906; Convention for the Adaptation of the Principles of the Geneva Convention to Maritime War, 18 October 1907; Hague Convention (IV) of 18 October 1907; Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armies in the Field, 27 July 1929, и др. См. также Adam Roberts and Richard Guelff, Documents on the Laws of War (3rd ed., 2000).
[10] Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, Aug. 12, 1949, 75 U.N.T.S. 31-83 [далее – Geneva Convention I]; Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of the Armed Forces at Sea, Aug. 12, 1949, 75 U.N.T.S. 85-133 [далее – Geneva Convention II]; Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War, Aug. 12, 1949, 75 U.N.T.S. 135-285 [далее – Geneva Convention III]; Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War, Aug. 12, 1949, 75 U.N.T.S. 287-417 [далее – Geneva Convention IV]; Protocol I Additional to the Geneva Conventions of 12 Aug. 1949 and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts, Dec. 12, 1977, 1125 U.N.T.S. 3-434, reprinted in 16 I.L.M. 1391 (1977) [далее – Additional Protocol I]; Protocol II Additional to the Geneva Conventions of 12 Aug. 1949 and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts, Dec. 12, 1977, 1125 U.N.T.S. 609-699 [далее – Additional Protocol II].
[11] Здесь также необходимо отметить, что сам термин "война" в настоящее время является устаревшим и неспособным полностью охватить природу конфликтов, происходящих в мире. Представляется целесообразным вместо этого использовать юридически более точный термин "вооруженный конфликт".
[12] См. выше сн. 4, M. Cherif Bassiouni, стр. 714.
[13] См. выше сн. 10, Geneva Convention I, ст. 3, Geneva Convention II, ст. 3, Geneva Convention III, ст. 3, Geneva Convention IV, ст. 3 [далее – Common Article 3], Additional Protocol I и Additional Protocol II. Для ознакомления с детальным анализом Дополнительного протокола II и обязательств, вытекающих из его текста по отношению к негосударственным субъектам, см. Antonio Cassese, The Status of Rebels under the 1977 Geneva Protocol on Non-International Armed Conflicts, 30 Int'l & Comp. L. Q. 416 (1981).
[14] Общая статья 3 гласит:
"... 1. Лица, которые непосредственно не принимают участия в военных
действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие,
а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие
болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех
обстоятельствах пользоваться гуманным обращением без всякой дискриминации по
причинам расы, цвета кожи, религии или веры, пола, происхождения или
имущественного положения или любых других аналогичных критериев. С этой целью
запрещаются и всегда и всюду будут запрещаться
следующие действия в отношении вышеуказанных лиц: a) посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности всякие виды убийства, увечья, жестокое обращение, пытки и истязания, b) взятие заложников, c) посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное и унижающее обращение, d) осуждение и применение наказания без предварительного судебного решения, вынесенного надлежащим образом учрежденным судом, при наличии судебных гарантий, признанных необходимыми цивилизованными нациями. 2. Раненых и больных будут подбирать, и им будет оказана помощь. Беспристрастная гуманитарная организация, такая, как Международный комитет Красного Креста, может предложить свои услуги сторонам, находящимся в конфликте. Кроме того, находящиеся в конфликте стороны будут стараться путем специальных соглашений ввести в действие все или часть остальных положений настоящей Конвенции. Применение предшествующих положений не будет затрагивать юридического статуса находящихся в конфликте сторон." МККК, Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним, Сборник официальных текстов Конвенций и Протоколов на рус. яз., изд. 4-е, испр., Москва (2005 г.), с. 8, 40, 66 и 150 [далее – Женевские конвенции и Дополнительные протоколы].
[15] Статья 1 Дополнительного протокола II гласит: "1. Настоящий Протокол, развивающий и дополняющий статью 3, общую для Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, не изменяя существующих условий ее применения, применяется ко всем вооруженным конфликтам, не подпадающим под действие статьи 1 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокола I), и происходящим на территории какой-либо Высокой Договаривающейся Стороны между ее вооруженными силами и антиправительственными вооруженными силами или другими организованными вооруженными группами, которые, находясь под ответственным командованием, осуществляют такой контроль над частью ее территории, который позволяет им осуществлять непрерывные и согласованные военные действия и применять настоящий Протокол. 2. Настоящий Протокол не применяется в случаях нарушения внутреннего порядка и возникновения обстановки внутренней напряженности, таким, как беспорядки, отдельные и спорадические акты насилия и иные акты аналогичного характера, поскольку таковые не являются вооруженными конфликтами." Женевские конвенции и Дополнительные протоколы, c. 319-320.
[16] Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck (eds), Customary International Humanitarian Law. Volume I: Rules (Cambridge: Cambridge University Press, 2005) [далее – Henckaerts and Doswald-Beck]
[17] См. Резолюцию ГА ООН G.A. Res. 59/36, U.N. Doc. A/RES/59/36 (Dec. 2, 2004).
[18] 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its two Protocols. Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, May 14, 1954, 249 U.N.T.S. 240; Protocol to the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, May 14, 1954, 249 U.N.T.S. 348; Second Protocol to the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, March 26, 1999, 38 I.L.M. 769.
[19] См. выше сн. 2.
[20] International Committee of the Red Cross, State Parties to the International Humanitarian Law and Other Related Treaties as of 14 February 2017, данный документ доступен в электронном виде на сайте https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp .
[21] Jean-Marie Henckaerts, Study on Customary International Law: A Contribution to the Understanding and Respect for the Rule of Law in Armed Conflict, 87 INT'L REV. RED CROSS 175 (2005) [далее – Henckaerts].
[22] Дополнительный протокол II содержит только 18 содержательных статей, в то время как Протокол I содержит 91. Данные цифры обнаруживают большой разрыв в договорно-правовом регулировании между международными и немеждународными вооруженными конфликтами. Это становится еще более очевидным, если говорить о детальных определениях и нормах. См. также выше сн. 21, Henckaerts.
[23] К примеру, Протокол II регулирует ведение военных действий рудиментарно. Его статья 13 гласит, что "... гражданское население как таковое, а также отдельные гражданские лица не должны являться объектом нападения ... за исключением случаев и на такой период, пока они принимают непосредственное участие в военных действиях." Женевские конвенции и Дополнительные протоколы, стр.стр. 326-327. Текст Протокола не включает в себя специальные нормы и определения в отношении принципов, являющихся ключевыми для регулирования военных действий, а именно принципов различия и соразмерности. Данные пробелы были главным образом восполнены релевантной практикой государств, что привело к созданию норм, подобных тем, которые содержатся в Протоколе I, но применимых к немеждународным вооруженным конфликтам в качестве обычного права. Они содержат основные принципы ведения военных действий и включают в себя нормы по защите покровительствуемых лиц и объектов, а также по специальным методам ведения военных действий. Для более подробной информации и ссылок на специальные обычные нормы, определенных в исследовании МККК, см. выше сн. 21, Henckaerts, стр. 189.
[24] M. Шериф Бассиуни ссылается на эти режимы, подразумевая так называемые "право Гааги" и "право Женевы". Он утверждает, что оба режима подразделяются (в том, что касается регулирования вооруженных конфликтов, существующем либо в договорном, либо в обычном праве) в зависимости от характеризации типов конфликтов, т.е., их классификации в качестве международного или немеждународного вооруженного конфликта. Для более детального анализа этого утверждения см. выше сн. 4, M. Cherif Bassiouni, стр. 728.
[25] См. выше сн. 4, M. Cherif Bassiouni, стр. 727. Бассиуни распространяет этот парадокс также на негосударственных субъектов, участвующих в том, что он называет "исключительно внутренними конфликтами", подразумевая внутренние беспорядки, или другие ситуации насилия.
[26] Для более подробного рассмотрения этого феномена, его влияния на законность войны, взаимосвязи между асимметричсекой войной и МГП, а также анализа асимметрических аспектов в разных видах конфликтов, включая транснациональные войны и терроризм, см.: Toni Pfanner, Asymmetrical Warfare from the Perspective of Humanitarian Law and Humanitarian Action, International Review of the Red Cross, 87 INT'L REV. RED CROSS 149 (2005). Также: Robin Geiß, Asymmetric Conflict Structures, 88 INT'L REV. RED CROSS 757 (2006).
[27] См. выше сн. 4, M. Cherif Bassiouni, стр. 785.
[28] Там же.
[29] Там же.
[30] См. выше сн. 4, M. Cherif Bassiouni, стр. 781.
[31] Женевские конвенции и Дополнительные протоколы, стр. 320. Для ознакомления с текстом в оригинале, см. выше сн. 10, Additional Protocol II, стр. 3.
[32] См. выше сн. 4, M. Cherif Bassiouni, стр. 783.
[33] Там же, стр. 784.
[34] Для более подробной информации по таким программам и деятельности МККК, см. International Committee of the Red Cross, Dialogue with Weapon Bearers, документ доступен на сайте https://www.icrc.org/en/what-we-do/building-respect-ihl/dialogue-weapon-bearers .
[35] International Committee of the Red Cross, Building Respect for Humanitarian Action and IHL among "Other" Weapon Bearers, документ доступен на сайте http://www.icrc.org/eng/what-we-do/building-respect-ihl/dialogue-weapon-bearers/other-weapons-bearers/overview-icrc-other-weapon-bearers.htm .
[36] Там же.
[37] Там же.
[38] См. выше сн. 4, M. Cherif Bassiouni, стр. 790.
[39] Основными, но не исключительными: международные организации и физические лица также являются субъектами международного права и могут нести международную ответственность (соответственно институциональную и индивидуальную).
[40] Прицип ответственности командиров для правительственных вооруженных сил прочно утвердился в традиционном международном праве. Достаточно указать на один из основных (хотя и часто критикуемых) примеров – дело генерала Ямашиты, рассмотренное Верховным Судом США в 1946 г. United States vs. Tomoyuki Yamashita, Supreme Court of the United States, Judgment of 4 February 1946, in UNWCC Law Reports of Trials of War Criminals (London: 1947-1949), Volume IV, стр.стр. 1-96. С учреждением МУТЮ и МУТР, правовая ситуация начала меняться и оба этих трибунала могут привлекать к ответственности лидеров в негосударственных субъектах. Здесь примером может послужить решение по делу Алексовского 1999 г., заключившее, что для решения вопроса о привлечении к ответственности командиров установление статуса начальника, будь то представитель государства или лидер негосударственной группы, является несущественным. The Prosecutor v. Zlatko Aleksovski, Case No. IT-95-14/1-T, Judgment, paras. 75-78 (June 25, 1999). Далее, статья 28 Статута МУС признает ответственность "военного командира или лица, эффективно действующего в качестве военного командира". Rome Statute of the International Criminal Court, Art. 28, July 17, 1998, 2187 U.N.T.S. 90. Таким образом, очевидно, что правовой принцип командной ответственности негосударственных субъектов прочно закрепился в международном праве. Тем не менее, перспектива реального привлечения к этой ответственности гораздо менее многообещающая. См. Dr. Liesbeth Zegveld, Accountability of Non-State Actors in International Law, in the Relevance of International Humanitarian Law to Non-State Actors, (Proceedings of the Bruges Colloquium, October 25-26, 2002, Spring edition, 2003), стр. 153 [далее – Zegveld]. То же самое можно сказать в отношении привлечения негосударственных субъектов к ответственности в целом.
[41] См. выше сн. 40, Zegveld, стр. 159. Возможно, имеет смысл задать вопрос: не следует ли также рассмотреть некоторые другие авторитетные источники, вместо сосредоточивания на положениях проектных статей (или даже комментариев к ним), которые сами были в итоге отклонены?
[42] См. выше сн. 1, Ryngaert.
[43] Там же. Настоящая статья возвращается к вопросу о выражения согласия далее ниже по тексту, в следующей главе.
[44] Там же.
[45] См. Jean-Marie Henckaerts, Binding Armed Opposition Groups through Humanitarian Treaty Law and Customary Law, in the Relevance of International Humanitarian Law to Non-State Actors, (Proceedings of the Bruges Colloquium, October 25-26, 2002, Spring edition, 2003), стр. 128. В ответ на аргументы Хенкертса по обычным нормам, Рингерт указывает на то, что до сих пор учитывалась только обычная практика государств, в противоположность практике негосударственных субъектов, что так же не особенно поощряет к соблюдению последними норм МГП. См. выше сн. 1, Ryngaert. Далее он изучает логично вытекающий из этого аргумент в пользу учитывания практики негосударственных субъектов для целей формирования обычного МГП. Там же. Для ознакомления с альтернативным анализом, см. Marco Sassoli, Transnational Armed Groups and International Humanitarian Law, (Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, Harvard University, Winter 2006), стр. 40, документ доступен на сайте http://www.hpcrresearch.org/sites/default/files/publications/OccasionalPaper6.pdf .
[46] Churchill Ewumbue-Monono, Respect for International Humanitarian Law by Armed Non-State Actors in Africa, 864 Int'l Rev. Red Cross 905, 905-24 (2006), стр. 906. [далее – Ewumbue-Monono]
[47] Например, см. выше сн.1, Higgins; там же, Mack; там же, Clapham; там же, Ryngaert.
[48] См. выше сн. 2, Ottawa Convention.
[49] Geneva Call, Anti-Personnel Mines and Armed Non-State Actors (Background Information on Thematic Issues, Landmines) [далее - Geneva Call, Thematic Issues].
[50] См. выше сн. 2, CCW.
[51] См. выше сн. 49, Geneva Call, Thematic Issues.
[52] Особенно в случаях, когда уголовное законодательство принимается государствами против негосударственных субъектов, действущих на территории данных государств.
[53] См. выше сн. 49, Geneva Call, Thematic Issues.
[54] Данный подход пропагандируется Geneva Call в ответ на признание того факта, что борьба против использования противопехотных мин не сможет быть универсализирована без участия вооруженных групп. Он включает в себя вовлечение негосударственных субъектов по всему миру в гуманитарный диалог путем предоставления им возможности публично выразить приверженность к запрету мин. См. Geneva Call, An Inclusive Approach to Armed Non-State Actors and International Humanitarian Norms (Report of the First Meeting of Signatories to Geneva Call's Deed of Commitment, Geneva, Switzerland, October 31 – November 2, 2004) [далее – Geneva Call, Inclusive Approach].
[55] Geneva Call, Deed of Commitment under Geneva Call for Adherence to a Total Ban on Anti-Personnel Mines and for Cooperation in Mine Action, para. 5, документ доступен на сайте https://genevacall.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/2013/12/DoC-Banning-anti-personnel-mines.pdf (перевод с английского языка цитируемого предложения в тексте – от автора).
[56] Nicolas Florquin and Elisabeth Decrey Warner, Engaging Non-State Armed Groups or Listing Terrorists? Implications for the Arms Control Community (published at Disarmament Forum, Non-State Armed Groups, 2008), стр. 20 [далее – Florquin and Wagner]; обновленная информация доступна по следующей ссылке: https://genevacall.org/what-we-do/landmine-ban/ .
[57] Там же.
[58] См. выше сн. 10, Additional Protocol I, ст. 96, пара. 3. Несмотря на то, что речь идёт об инструменте, применяемом в случаях вооруженных конфликтов международного характера, односторонние заявления со стороны негосударственных субъектов (см. ниже по основному тексту) являются весьма показательным примером, на мой взгляд.
[59] См. выше сн. 46, Ewumbue-Monono, стр. 908.
[60] Она гласит, что: "... находящиеся в конфликте стороны будут стараться путем специальных соглашений ввести в действие все или часть остальных положений настоящей Конвенции. ... ". См. выше сн. 14, пара. 2. Также важно отметить, что в том же параграфе указывается, что применение предшествующих положений [включая специальные соглашения] не будет затрагивать юридического статуса находящихся в конфликте сторон.
[61] См. выше сн. 46, Ewumbue-Monono, стр. 911-913.
[62] International Committee of the Red Cross, Improving Compliance with International Humanitarian Law, (ICRC Expert Seminars, Report Prepared by the International Committee of the Red Cross, Geneva, October, 2003), документ доступен на сайте http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/improving_compliance_with_ihl-oct_2003.pdf [далее - ICRC Report]
[63] Там же, стр. 21.
[64] Convention on Cluster Munitions, adopted 30 May 2008, entered into force on 1 August 2010. Полный текст в оригинале доступен на сайте http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/620?OpenDocument . Ради справедливости следует отметить, что пара. 3 статьи 96 Дополнительного протокола I и пара. 4 статьи 7 Конвенции о конкретных видах обычного оружия предоставляют возможность национально-освободительным движениям сделать заявление по принятию на себя соответствующих обязательств по этим двум договорам. См. выше сн.сн. 10 и 2. Но пока не было сделано ни одного такого заявления по Конвенции. Что же касается Протокола, то см. выше сн. 58.
[65] Оба случая не являются редкими и тем более исключительными, особенно в рамках существующих контекстов вооруженных конфликтов в мире. См. выше сн. 62, ICRC Report, стр.стр. 21-26.
[66] См выше сн. 1, Ryngaert.
[67] Определенно, если бы можно было предусмотреть положение, подобное вышерассмотренным положениям общей статьи 3, в других источниках договорного права, применимых в вооруженных конфликтах, это явилось бы важным прогрессивным достижением в международном праве.
[68] См. выше сн. 55, Florquin and Wagner, стр. 20.
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