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В Нацбанке прокомментировали рекордный приток прямых инвестиций в 2016 году

31 марта 2017, 10:42

Валовый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Казахстан увеличился на 40%.

В 2016 году чистый приток капитала по статье «Прямые инвестиции» платежного баланса превысил 14,4 млрд. долларов США. Как сообщили в Национальном Банке РК, ранее максимальный показатель притока составлял 13,1 млрд. долларов США и был зафиксирован в 2008 году, сообщает Zakon.kz.

«Рекордный приток иностранных прямых инвестиций в 2016 году стал основным источником финансирования платежного баланса Казахстана», – пояснили в НБРК. По данным финансового регулятора, в 2016 году валовый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Казахстан увеличился на 40% в сравнении с 2015 годом и составил 20,6 млрд. долларов США. Основными получателями ПИИ стали горнодобывающая промышленность, деятельность по проведению геологической разведки и изысканий и обрабатывающая промышленность.

«Одной из составляющих притока ПИИ стало реинвестирование нерезидентами доходов, объем которых превысил 4,9 млрд. долл. США в 2016 году. С ростом доходов совместных казахстанских предприятий иностранные инвесторы увеличили долю своей прибыли, оставляемой в стране для финансирования производственной деятельности предприятий», - отметили в Национальном Банке Казахстана.

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