Следователь, обвиняемый в связи с женой осужденного: Никакого интима у нас не было
31 марта 2017, 10:43
Полицейского судят за превышение должностных полномочий.
В Актобе 30-летнего следователя управления по борьбе с наркобизнесом Султана Сырлыбайулы судят за превышение должностных полномочий. Якобы во время обыска в доме подозреваемого он нашел 323 тысячи тенге, два сотовых телефона и чемодан. А после вернул супруге осужденного лишь 140 тысяч тенге, пишет Times.kz.
Сегодня в суде допрашивали Султана Сырлыбайулы. Он объяснил, что брал сотовый телефон подозреваемого, чтобы убедиться, не угрожает ли что оперативному работнику.
- У нас в городе были случаи, когда закупщиков наркотиков избивали, сжигали их дома, - пояснил в суде Сырлыбайулы. – Ведь по номеру сотового телефона вычислить человека не так сложно.
Подсудимый признался, что не только проверил номера, но и пользовался чужим телефоном. Делал на него фотографии для работы.
- Телефон и чемодан долго лежали у нас в кабинете, за ними не приходила жена арестованного, - заявил Сырлыбайулы.
По поводу посещений жены подследственного бывший следователь заявил, что всегда опекал родственников арестованных.
- Во время ареста мужа Алия Сандыбаева находилась в депрессивном состоянии, - сказал полицейский. – В Комсомольске было, что человек после допроса наложил на себя руки. Потом нам же отвечать! Поэтому о каждом свидетеле я пекусь, и ее я подвозил домой. Никакого интима у нас с ней не было.
Следователя обвиняют, что он угрозами заставил делать ремонт в доме своего отца гражданина Узбекистана. Именно этот иностранец проходил свидетелем по уголовному делу, которое вел Сырлыбайулы. На суде бывший полицейский заявил, что это случайное совпадение.
- Я увидел в доме своего отца И., когда он уже делал отмостки, - сказал Сырлыбайулы. – Я предупредил отца, что этот человек проходит у меня по делу. Но в дела своего папы я не лезу.
Гражданин Узбекистана на суде заявил, что его привез в дом отца на ремонт именно Сырлыбайулы. Рассмотрение дела еще идет.
Фото: sknews.ru
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