Ни одному населённому пункту в Павлодарский области вода не угрожает

В Баянаульском районе вода перелилась через дорогу Ульяновский - Керней - Калкаман на трёх участках. Несмотря на это, доступ ко всем сёлам имеется.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано четыре перелива талых вод через трассы республиканского значения, передаёт pavlodarnews.kz





По официальным данным департамента по ЧС Павлодарский области, перелив произошел на трассе Ленинский - Аксу - Улкен Акжар в Майском районе.





В Баянаульском районе вода перелилась через дорогу Ульяновский - Керней - Калкаман на трёх участках. Несмотря на это, доступ ко всем сёлам имеется. В те места, где зафиксированы переливы, направлена дополнительные силы и техника. Как отмечают спасатели, на данный момент ни в одном из случаев внешней угрозы подтопления населённых пунктов нет.





При этом причиной появления талых вод внутри некоторых сел стало то, что из самих населённых пунктов не вывезли всю снежную массу.





Адиль Аскеров





Фото: пресс-службы акима Павлодарский области







