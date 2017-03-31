Волну подорожания на некоторые продукты принес казахстанцам богатый на праздники март
Речь идет о подорожании овощей. В то же время, снижением цен порадовал сегмент круп.
Рост цен на молочные и кисломолочные изделия также оставался в пределах 1% по большинству товарных групп.
Только пастеризованное молоко с долей жирности 2,5% подорожало за месяц на 1,2%, до 195,83 тг за литр. В феврале по этой позиции уже отмечался рост - на 1% к январю.
Мучные и крупяные изделия также выросли в цене за месяц не более, чем на 1%.
Более того, в сегменте круп отмечено удешевление сразу по нескольким позициям: рис за месяц снизился в цене на 0,2%, до 287,56 тг за кг, перловая крупа - на 0,3%, до 166,35 тг за кг, гречневая - сразу на 1,4%, до 424,91 тг за кг. Причем гречневая крупа, самая дорогая в сегменте, уже дешевела в феврале - на 0,1% к январю 2017.
В сегменте бакалейных товаров и напитков заметнее всего подорожали в праздничном марте конфеты (+2,1%, до 907,97 тг за кг) и карамель (+1%, до 601,7 тг за кг), а также майонез - на 2,4% за месяц, до 658,09 тг за кг. Причем майонез уже поднимался в цене в феврале - на 1,1% к январю 2017.
В целом за год производство продуктов питания в РК выросло в стоимостном выражении на 13,1% - до 204,1 миллиарда тенге по итогам января-февраля 2017. Развитие сектора - один из ключевых приоритетов индустриально-инновационного развития и третьей волны модернизации страны.
Ключевые для пищепрома регионы - Алматы (28,8 млрд тг, +13,6% год-к-году), Костанайская область (28 млрд тг, +28% за год) и ЮКО (25,7 млрд тг, +23,7% за год).
Фото: ubr.ua
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