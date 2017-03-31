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Открыт новый вид тираннозавров

31 марта 2017, 11:00

Об этом сообщается в журнале Scientific Reports.

Австралийские и американские палеонтологи открыли новый вид тираннозавров, который назвали Daspletosaurus horneri, передает Lenta.ru.

Кости животного были найдены в штате Монтана (США). Как выяснили ученые, в высоту динозавр достигал 2,2 метра, в длину — девять метров.

Передняя часть головы Daspletosaurus horneri была покрыта защитным слоем из плоских чешуек с высокой тактильной чувствительностью. Вероятно, эта защита и чувствительность помогали Daspletosaurus horneri идентифицировать жертву и захватывать добычу. Морда у этих динозавров напоминала таковую у современных крокодилов.

Ученые отмечают, что Daspletosaurus horneri жили в позднем меловом периоде (около 66-100 миллионов лет назад).

Тираннозавры являются одним из родов динозавров. Крупные хищные животные обитали на территории современной Северной Америки. Палеонтологи пока не знают точного числа видов динозавров.

Изображение: Dino Pulerà

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