Открыт новый вид тираннозавров
31 марта 2017, 11:00
Об этом сообщается в журнале Scientific Reports.
Австралийские и американские палеонтологи открыли новый вид тираннозавров, который назвали Daspletosaurus horneri, передает Lenta.ru.
Кости животного были найдены в штате Монтана (США). Как выяснили ученые, в высоту динозавр достигал 2,2 метра, в длину — девять метров.
Передняя часть головы Daspletosaurus horneri была покрыта защитным слоем из плоских чешуек с высокой тактильной чувствительностью. Вероятно, эта защита и чувствительность помогали Daspletosaurus horneri идентифицировать жертву и захватывать добычу. Морда у этих динозавров напоминала таковую у современных крокодилов.
Ученые отмечают, что Daspletosaurus horneri жили в позднем меловом периоде (около 66-100 миллионов лет назад).
Тираннозавры являются одним из родов динозавров. Крупные хищные животные обитали на территории современной Северной Америки. Палеонтологи пока не знают точного числа видов динозавров.
Изображение: Dino Pulerà
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4851311-5ff40615f93838363bbb419e82b9aa10
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...