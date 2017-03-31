На 1,3 млрд тенге оштрафована «СК-Фармация» за нарушение антимонопольного законодательства

Постановлением Специализированного межрайонного административного суда города Астаны от 12 декабря 2016 года по итогам проведенного Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК расследования нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции ТОО «СК-Фармация» привлечено к административной ответственности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.





Суд оштрафовал «СК-Фармация» на 1,3 млрд тенге за злоупотребление доминирующим положением, выразившимся в разделе рынка закупа услуг хранения и транспортировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по кругу лиц путем ограничения лотов, навязывание победителям лотов дополнительных обязательств.





« В рамках расследования было установлено, что ТОО «СК-Фармация» в период с 2010 по 2015 годы проводило закуп услуг хранения и транспортировки ЛС и ИМН в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи единым лотом, тем самым создав монополиста данных услуг в лице ТОО «СТОФАРМ »», - говорится в сообщении.





16 марта 2017 года административный штраф ТОО «СК-Фармация» оплачен в бюджет государства в полном объеме.



