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Полицейские рассказали подробности массового ДТП в Акмолинской области

31 марта 2017, 11:17

Возбуждено уголовное дело.

По факту массового столкновения автомобилей на трассе в Акмолинской области возбуждено уголовное дело, сообщила руководитель пресс-службы департамента внутренних дел региона Гульнар Пинчук.

Как сообщалось ранее, крупное ДТП произошло 30 марта в 17.00 близ села Ижевское Аршалынского района на автодороге Алматы — Екатеринбург. В условиях плохой видимости из-за метели столкнулись автомобили Hyundai, Volkswagen, Mercedes и "КамАЗ". По словам участников аварии, перед грузовиком неожиданно возник автомобиль − "КамАЗ" развернуло, после чего в него врезались другие авто.

Всего столкнулись 11 автомашин. Шесть находившихся в этих автомобилях граждан доставлены в больницы Астаны с ушибами, переломами, сотрясениями головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой.

По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения". Назначен ряд экспертиз.

Источник: Sputnik-Казахстан
Фото очевидцев

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