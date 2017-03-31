ЕЭК представила первое практическое руководство по государственно-частному партнерству в ЕАЭС для инвесторов и предпринимателей

В рамках четвертого Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП 2017» прошло пятое заседание Экспертной группы по развитию механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Участники мероприятия обсудили такие вопросы, как роль институтов развития в реализации инфраструктурных проектов, существующие сложности и варианты их решения при структурировании ГЧП-сделок, реализации проектов ГЧП муниципального уровня, обеспечение привлекательности таких проектов в странах ЕАЭС для иностранных инвесторов и банков развития. Отдельное внимание было уделено обсуждению концепции Программы поддержки проектных инициатив в сфере государственно-частного партнерства в Евразийском экономическом союзе.

Одной из важных тем заседания стали нормы в сфере ГЧП в государствах ЕАЭС по упрощению процедур и сокращению сроков рассмотрения проектов государственно-частного партнерства. Это, по мнению участников заседания, должно сделать инструмент ГЧП более привлекательным для потенциальных инвесторов.

Представитель Евразийского банка развития (ЕАБР) отметил, что одной из приоритетных задач ЕАБР является финансирование межстрановых инфраструктурных проектов, имеющих интеграционный эффект.

Директор Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), руководитель экспертной группы Бауржан Бекешев заявил, что сегодняшнее состояние законодательной и институциональной базы позволяет на свободной основе привлекать инвестиции в проекты ГЧП. При этом, по его словам, встает вопрос, готово ли бизнес-сообщество перейти от привычных проектов с малыми сроками реализации к проектам ГЧП, имеющим длительные сроки окупаемости вложенных инвестиций. «Дело в том, что большую часть предпринимателей интересуют проекты, которые гарантируют быстрый возврат инвестиций, а проекты ГЧП, как правило, имеют длинный жизненный цикл от 10 до 20 лет как минимум. Эта проблема присуща всем государствам Союза», - подчеркнул представитель ЕЭК.

Бауржан Бекешев представил участникам заседания первое практическое руководство по ГЧП в ЕАЭС для инвесторов и предпринимателей. Брошюра подготовлена ЕЭК при участии уполномоченных органов и национальных институтов развития сторон. Практическое руководство разработано специально для представителей инфраструктурных компаний, финансирующих организаций, а также других заинтересованных сторон, рассматривающих возможность участия в запуске и реализации проектов государственно-частного партнерства на территории ЕАЭС. Пособие будет содействовать привлечению частных инвесторов для реализации инфраструктурных проектов в странах Союза.

Как рассказал руководитель экспертной группы, информацию по развитию ГЧП предоставила каждая страна. «Сбор информации и обработка материалов заняли немало времени, но в итоге получилось неплохое пособие по ГЧП в государствах-членах. Перед нами стояла задача издать такую брошюру, которая станет путеводителем для инвесторов и предпринимателей в сфере ГЧП», - отметил Бауржан Бекешев.

В руководстве представлена нормативно-правовая база в сфере государственно-частного партнерства в ЕАЭС, а также модели реализации проектов ГЧП, гарантии и преференции для инвесторов, процедуры разработки, согласования и оценки эффективности проектов и т.д. В пособии приводятся сравнительные характеристики условий, особенностей и практики применения механизмов ГЧП в странах ЕАЭС. Из него можно также узнать об успешных примерах реализации таких проектов на евразийском пространстве.

С практическим руководством для инвесторов «Государственно-частное партнерство в странах Евразийского экономического союза»​ можно ознакомиться на сайте ЕЭК.

По итогам заседания утвержден План совместных мероприятий на 2017 год в рамках реализации Меморандума о сотрудничестве по вопросам развития государственно-частного партнерства в государствах-членах Евразийского экономического союза. Среди мероприятий - семинары, конференции, круглые столы, в том числе по таким темам, как опыт Российской Федерации и Республики Казахстан в подготовке и реализации проектов ГЧП через частную финансовую инициативу, опыт проектов ГЧП стран ЕАЭС в социальной сфере. Запланированы также совместные аналитические исследования, проекты, образовательные программы, в том числе по формированию национальных профессиональных и образовательных стандартов в сфере ГЧП с использованием лучших международных стандартов.

Принято решение регулярно публиковать на информационных ресурсах ЕЭК и национальных институтов развития проекты ГЧП, уже осуществляемые или планируемые к реализации в государствах-членах.

Справка

Экспертная группа по развитию механизмов ГЧП в рамках ЕАЭС была создана при Консультативном комитете по вопросам предпринимательства Коллегии ЕЭК в июне 2015 года. Целью ее деятельности является осуществление мониторинга и обмена опытом по формированию законодательной базы в сфере ГЧП, а также подготовка и реализация планов по возможной синхронизации (гармонизации) нормативно-правовой и методологической базы в этой сфере.

На текущий момент проведено четыре заседания экспертной группы: в июле 2015 года в Санкт-Петербурге (Российская Федерация), в ноябре 2015 года в Минске (Республика Беларусь), в мае 2016 года в Астане (Республика Казахстан), в октябре 2016 года в Бишкеке (Кыргызская Республика). На них обсуждались вопросы развития ГЧП в странах ЕАЭС и реализованные проекты.

Меморандум о сотрудничестве между институтами развития государств-членов ЕАЭС в сфере развития государственно-частного партнерства разработан ЕЭК по инициативе национальных институтов развития. Документ, подписанный в Астане в 2016 году, предоставляет странам Союза возможность вносить предложения по реализации проектов государственно-частного партнерства в рамках ЕАЭС, в том числе интеграционного характера, проводить совместную аналитическую работу, совершенствовать национальное законодательство в этой сфере на основе лучших практик.