Тенге укрепился на закрытии утренних торгов
31 марта 2017, 11:21
Объем торгов составил 68 млн 900 тыс. долларов.
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 31 марта 2017 года составил 313,76 тенге. По сравнению с дневной сессией 30 марта (331,65/$1) нацвалюта укрепилась на 1,03 тенге, сообщает Zakon.kz.
По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 313,5 тенге за доллар США, максимальный - 314,05 тенге. Объем торгов составил 68 млн 900 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 162. В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.
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