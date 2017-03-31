Астанчан предупреждают о летающих светофорах и алюкобонде

Всем КСК города рекомендовано провести обследование состояния фасадов и при необходимости своевременно уведомлять жителей.

Жителей столицы призывают быть осторожными и предельно внимательными в связи с неблагоприятными погодными условиями (ветром) и падением облицовочного материала жилых домов , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на страницу Астаны в Facebook





"Всем КСК города рекомендовано провести обследование состояния фасадов и при необходимости своевременно уведомлять жителей. Если вы зафиксировали факт возможного падения керамогранита, алюкобонда, парапета и т.д., просим обязательно информировать свою обслуживающую организацию или отделы жизнеобеспечения районов: отдел жизнеобеспечения района «Алматы»: 36-34-07, 8-702-444-52-99. Отдел жизнеобеспечения района «Сарыарка»: 55-66-06, 8-778-781-49-89. Отдел жизнеобеспечения района «Есиль»: 57-45-59, 8-701-999-55-52. Управление жилищной инспекций города Астаны: 32-14-0422, - говорится в сообщении городских властей.





Напомним, что накануне в Астане бушевал ураганный ветер. Ветер сносил светофоры, скульптуры, крыши домов и облицовочный материал с фасадов.





























Сегодня по прогнозам синоптиков, в столице переменная облачность, временами осадки, гололед. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура днем +2…+4°С.



