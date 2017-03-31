В апреле цены на вторничном рынке снова снизятся - исследование

В марте цены на рынке вторичной недвижимости не показали заметных колебаний, но тем не менее продолжали снижение. Цены на первичном рынке стабильны. В апреле тенденция к снижению цен на «вторичку» сохранится, сообщает Zakon.kz.

По данным аналитического центра онлайн-сервиса для покупателей недвижимости Homsters.kz, в марте цены на вторичное жилье в крупнейших городах и регионах республики были практически стабильны, с тенденцией к незначительному снижению (в пределах 1% в среднем по стране).

Снижение цен было неравномерным в разных регионах. Так, по данным Homsters.kz, снижение средних цен на вторичное жилье составило:

• в Астане - 0,2%, до 332,9 тыс. тг,

• в Алматы - 1,3%, до 345,5 тыс. тг,

• в Шымкенте - 0,7%, до 201,5 тыс. тг,

• в Караганде - 1,7%, до 194,3 тыс. тг за 1 кв.м.

В отличие от февраля, когда динамику цен (снижение на уровне 2-2,5%) предопределило укрепление тенге, в марте ни на рынке недвижимости, ни на смежных рынках не произошло событий, которые бы серьезно сдвинули цены в том или ином направлении. Поэтому цены на «вторичку» находились под влиянием общего понижательного тренда, который продолжается с 2015 года.

Неравномерность снижения цен в разных регионах связана, вероятно, с неоднородностью спроса на жилье в них. Так, например, Астана по-прежнему остается привлекательным городом для трудовых мигрантов, поэтому спрос на недвижимость здесь выше, чем в других регионах, а значит и снижение цен будет менее выраженным. В то же время в регионах снижение цен более существенное из-за более низкого уровня доходов и жизни в целом.

Цены на первичное жилье в марте не претерпели изменений, что связано с растущим спросом на новостройки. Так, по оценкам Homsters.kz более половины приобретаемого казахстанцами жилья приходится именно на этот сегмент. Еще один фактор, который удерживает цены на «первичку» от снижения - отсутствие у многих строительных компаний запаса снижения цен. После нескольких этапов снижения цен за последние годы, многие застройщики работают в условиях ограниченной рентабельности.

В апреле аналитики Homsters.kz ожидают сохранения стабильности цен на первичном рынке и дальнейшего постепенного снижения цен на вторичное жилье - в пределах 0,6-0,8%. Эти ожидания находятся в рамках годового прогноза Homsters.kz по динамике цен на вторичном рынке - снижение на уровне 7-10% до конца года.