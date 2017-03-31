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В Павлодарской области из-за паводка закрыли трассу

31 марта 2017, 11:26

Ограничение действует для всех видов транспорта.

В Павлодарской области из-за паводка закрыли трассу, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

31 марта с 8 часов утра в связи переливом воды через автодорогу закрыто движение на участке автодороге республиканского значения "Ленинский-Аксу-Б.Акжар-Курчатов" (186-220 км, Май ауылы-г.Курчатов).

Ограничение действует для всех видов транспорта.

Фото: d-cd.net

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