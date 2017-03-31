 
Частично облачно
12°

Алматы

Частично облачно

Вероятность осадков: 2%

Влажность: 62%

Давление: 708 мм рт. ст.

Ветер: северо-восточный, 5.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

314.20

31 марта 

Курс НБРК

314.79

-

АЛМАТЫ

Покупка

312.50

Продажа

314.20

АСТАНА

Покупка

313.00

Продажа

314.00

Подробнее
336.50

31 марта 

Курс НБРК

337.96

-

АЛМАТЫ

Покупка

334.00

Продажа

336.50

АСТАНА

Покупка

335.00

Продажа

338.00

Подробнее
Новости за сегодня

Эндаумент КАЗГЮУ подвел итоги деятельности

 

В Университете КАЗГЮУ состоялось торжественное мероприятие - годовщина деятельности корпоративного Фонда «Эндаумент КАЗГЮУ», посвященное памяти Президента АО «Университет КАЗГЮУ» Максута Нарикбаева.

В нем приняли участие видные государственные и общественные деятели Казахстана, политики, представители ряда отечественных ведомств, а также известные выпускники КАЗГЮУ.

С момента основания Фонда «Эндаумент КАЗГЮУ» со стороны меценатов и партнеров вуза поступило в общей сложности около 62 млн. тенге, направленных на материально-техническое оснащение и выделение грантов, стипендий и скидок для студентов альма-матер.

Как отметил Талгат Нарикбаев, ректор КАЗГЮУ, деятельность Фонда основана на зарубежной практике взаимоотношений между участниками бизнес-сообщества, представителями образовательной системы и науки.

- Прежде всего, реализация проектов подобной направленности, считаю, что это ответственность бизнеса перед молодым поколением, совместные инвестиции в будущее страны, уникальная возможность, поддержка научных, социальных и инфраструктурных программ Университета. В настоящее время КАЗГЮУ выступает первым и единственным инициатором идей социальной направленности, который выделяет образовательные гранты для представителей социально-уязвимых категорий населения, одаренным выпускникам школ, лицеев, обладателям знака «Алтын белги», победителям республиканских конкурсов и другим перспективным ребятам», - подчеркнул Талгат Нарикбаев, выступая на годовщине «Эндаумент КАЗГЮУ».

Торжественная часть мероприятия продолжилась награждением почетных гостей. Надежда Коробко, заместитель Председателя правления КАЗГЮУ выразила огромную благодарность за содействие и вручила сертификаты, памятные подарки меценатам КФ «Эндаумент КАЗГЮУ» и волонтерам вуза, в лице непосредственных реализаторов благотворительных акций.

Далее, состоялась официальная презентация OPEN ROOM KAZGUU, в которой принял участие Адильбек Сарсембаев, выпускник Университета, аким района «Алматы» г. Астаны. Новая Work Zone предназначена для делового времяпрепровождения студентов, сотрудников и партнеров вуза и представляет собой комфортную рабочую зону с 6 комнатами, оборудованными для проведения мероприятий любого формата - от небольших семинаров, совещаний до деловых переговоров. К услугам посетителей - бесплатный WiFi, удобная мебель, Led экраны, современные компьютеры, специальные оборудованные общие и мини-пространства, где гости могут в спокойной атмосфере общаться, заниматься, либо использовать время для групповой или индивидуальной работы.

На открытии собственной именной аудитории Совета деловых женщин г. Астана, также приуроченной к годовщине «Эндаумент КАЗГЮУ», председатель организации Багила Бейсембаева, отметила, что она «станет полезной площадкой для проведения бизнес-тренингов».

- «Считаю этот Университет одним из флагманов бизнес-образования в Казахстане. Фонд «Эндаумент КАЗГЮУ» вносит большой вклад в развитие образования в целом. Как представитель Совета деловых женщин, хотела бы сказать, что мы будем тесно сотрудничать с Фондом. Мы подписали с КАЗГЮУ меморандум о сотрудничестве, который предусматривает развитие образования именно в сфере бизнеса», - отметила она.

Б. Бейсембаева проинформировала, что Совет деловых женщин Астаны при НПП РК «Атамекен» совместно с КАЗГЮУ объявляет конкурс среди женщин-предпринимателей на два гранта для обучения в Университете по специальностям «Магистр делового администрирования» и ЦДО (юриспруденция, международное право, экономика и т. д.).

Кроме того, 30 марта один из крупнейших финансовых институтов Центральной Азии и самый крупный частный банк в Казахстане QAZKOM подарил КАЗГЮУ новую аудиторию. В отреставрированном учебном зале партнерам вуза будет представлена возможность проводить мероприятия делового формата, а также выступать с лекциями перед студентами.

 

Динара Архарова, Астана

 

Эндаумент КАЗГЮУ подвел итоги деятельности

 

Эндаумент КАЗГЮУ подвел итоги деятельности

 

Эндаумент КАЗГЮУ подвел итоги деятельности

 

Эндаумент КАЗГЮУ подвел итоги деятельности

 

Эндаумент КАЗГЮУ подвел итоги деятельности

 

Эндаумент КАЗГЮУ подвел итоги деятельности

 

Эндаумент КАЗГЮУ подвел итоги деятельности

31 марта 2017, 11:10
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
3 -, . - . обновить код