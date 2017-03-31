Эндаумент КАЗГЮУ подвел итоги деятельности

В Университете КАЗГЮУ состоялось торжественное мероприятие - годовщина деятельности корпоративного Фонда «Эндаумент КАЗГЮУ», посвященное памяти Президента АО «Университет КАЗГЮУ» Максута Нарикбаева.

В нем приняли участие видные государственные и общественные деятели Казахстана, политики, представители ряда отечественных ведомств, а также известные выпускники КАЗГЮУ.

С момента основания Фонда «Эндаумент КАЗГЮУ» со стороны меценатов и партнеров вуза поступило в общей сложности около 62 млн. тенге, направленных на материально-техническое оснащение и выделение грантов, стипендий и скидок для студентов альма-матер.

Как отметил Талгат Нарикбаев, ректор КАЗГЮУ, деятельность Фонда основана на зарубежной практике взаимоотношений между участниками бизнес-сообщества, представителями образовательной системы и науки.

- Прежде всего, реализация проектов подобной направленности, считаю, что это ответственность бизнеса перед молодым поколением, совместные инвестиции в будущее страны, уникальная возможность, поддержка научных, социальных и инфраструктурных программ Университета. В настоящее время КАЗГЮУ выступает первым и единственным инициатором идей социальной направленности, который выделяет образовательные гранты для представителей социально-уязвимых категорий населения, одаренным выпускникам школ, лицеев, обладателям знака «Алтын белги», победителям республиканских конкурсов и другим перспективным ребятам», - подчеркнул Талгат Нарикбаев, выступая на годовщине «Эндаумент КАЗГЮУ».

Торжественная часть мероприятия продолжилась награждением почетных гостей. Надежда Коробко, заместитель Председателя правления КАЗГЮУ выразила огромную благодарность за содействие и вручила сертификаты, памятные подарки меценатам КФ «Эндаумент КАЗГЮУ» и волонтерам вуза, в лице непосредственных реализаторов благотворительных акций.

Далее, состоялась официальная презентация OPEN ROOM KAZGUU, в которой принял участие Адильбек Сарсембаев, выпускник Университета, аким района «Алматы» г. Астаны. Новая Work Zone предназначена для делового времяпрепровождения студентов, сотрудников и партнеров вуза и представляет собой комфортную рабочую зону с 6 комнатами, оборудованными для проведения мероприятий любого формата - от небольших семинаров, совещаний до деловых переговоров. К услугам посетителей - бесплатный WiFi, удобная мебель, Led экраны, современные компьютеры, специальные оборудованные общие и мини-пространства, где гости могут в спокойной атмосфере общаться, заниматься, либо использовать время для групповой или индивидуальной работы.

На открытии собственной именной аудитории Совета деловых женщин г. Астана, также приуроченной к годовщине «Эндаумент КАЗГЮУ», председатель организации Багила Бейсембаева, отметила, что она «станет полезной площадкой для проведения бизнес-тренингов».

- «Считаю этот Университет одним из флагманов бизнес-образования в Казахстане. Фонд «Эндаумент КАЗГЮУ» вносит большой вклад в развитие образования в целом. Как представитель Совета деловых женщин, хотела бы сказать, что мы будем тесно сотрудничать с Фондом. Мы подписали с КАЗГЮУ меморандум о сотрудничестве, который предусматривает развитие образования именно в сфере бизнеса», - отметила она.

Б. Бейсембаева проинформировала, что Совет деловых женщин Астаны при НПП РК «Атамекен» совместно с КАЗГЮУ объявляет конкурс среди женщин-предпринимателей на два гранта для обучения в Университете по специальностям «Магистр делового администрирования» и ЦДО (юриспруденция, международное право, экономика и т. д.).

Кроме того, 30 марта один из крупнейших финансовых институтов Центральной Азии и самый крупный частный банк в Казахстане QAZKOM подарил КАЗГЮУ новую аудиторию. В отреставрированном учебном зале партнерам вуза будет представлена возможность проводить мероприятия делового формата, а также выступать с лекциями перед студентами.

Динара Архарова, Астана