Иск пенсионера к алматинскому фитнес-клубу:в суде проиграл, но неформально выиграл

Судья Бостандыкского районного суда огласила решение по иску Дмитрия Ванякина к фитнес-клубу Fidelity,





- Суд решил в удовлетворении искового требования Ванякина Дмитрия Ивановича к ТОО «Спорт Эстейтс Менеджмент» отказать в полном объеме, - зачитала решение суда судья Раушан Турсынбаева.





Была зачитана только резолютивная часть. Но судья в нескольких словах пояснила, почему суд отказал в удовлетворении исковых требований.





- В контракте в пункте 4.3 стороны закрепили о том, что клуб имеет право устанавливать внутренние правила, которые могут периодически изменяться. Тот факт, что данный контракт вами подписан, обеими сторонами, на судебном заседании не оспаривался. Один из фактов, который был установлен судом говорит о том, что право на изменение установленных внутренних правил закреплено законом, это условиями договора определено, - сказала судья.





Однако сторона истца считает, что неформально они все же выиграли, потому что в ходе судебного процесса клуб убрал из своих правил посещения пункт 2.13, требующий наличие сопровождающего человека для клиента, достигшего 75 лет. Дмитрий Ванякин и его представитель Максим Батурин недовольны решением суда и намерены обжаловать его в вышестоящей инстанции.





- С формальной точки зрения, юридической, Ванякин проиграл, ему отказано в удовлетворении исковых требований. Но в ходе процесса выяснилось, что ответчик изменил пункт правил, удалил его. Это свидетельствует о том, что они косвенно вину признают, потому что иначе не нужно было тогда это требование убирать. Основная задача Ванякина была не деньги с них выиграть, а признание действий по требованию о сопровождающем лице незаконными. Косвенно он этого добился, потому что сейчас императивного (категорического) требования о сопровождающем нет. Есть новые правила, где есть право у ответчика требовать. Но не императив, - отмечает Батурин.



