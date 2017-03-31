Народная артистка Жания Аубакирова выступит на площадке ЭКСПО-2017 в Астане

Прозвучат произведения национального фольклора, а также творения казахской, европейской и русской классики.

Концерты выдающейся пианистки Жании Аубакировой пройдут в сопровождении симфонического и народного оркестров Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. Вечера классической музыки пройдут с 17 по 19 августа 2017 года в Холле энергии , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".





В течение концерта прозвучат произведения национального фольклора, а также творения казахской, европейской и русской классики в исполнении воспитанников старейшего музыкального вуза страны.





Всего в этом грандиозном музыкальном проекте будет задействовано 400 человек.



