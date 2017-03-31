Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Народная артистка Жания Аубакирова выступит на площадке ЭКСПО-2017 в Астане

31 марта 2017, 11:43

Прозвучат произведения национального фольклора, а также творения казахской, европейской и русской классики.

Концерты выдающейся пианистки Жании Аубакировой пройдут в сопровождении симфонического и народного оркестров Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. Вечера классической музыки пройдут с 17 по 19 августа 2017 года в Холле энергии, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Астана ЭКСПО-2017".

В течение концерта прозвучат произведения национального фольклора, а также творения казахской, европейской и русской классики в исполнении воспитанников старейшего музыкального вуза страны.

Всего в этом грандиозном музыкальном проекте будет задействовано 400 человек.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
3 -, . - . обновить код
Новости партнеров
Загрузка...