Сагинтаев предложил клонировать Сапарбаева
31 марта 2017, 11:43
Эту инициативу Премьер высказал в связи с успешным привлечением иностранных инвестиций.
Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев во время своего визита в Актюбинскую область признал заслуги акима области Бердыбека Сапарбаева и предложил его клонировать. Видео с таким шутливым высказыванием опубликовал местный журналист Асқар Ақтілеу, передает Zakon.kz
«Какая -то особая аура здесь в Актобе, что все хотят здесь это делать, приезжают не только наши из других областей, но здесь мы видим, что иностранные инвесторы с удовольствием приехали. Сейчас я с Елжаном Амантаевичем, с министром здравоохранения говорю, почему в Актобе это только делается? Почему станции скорой помощи, которые есть во всех областных центрах, не привлекают, не отдают иностранным инвесторам под управление? Эти иностранцы приходят и не просто управляют, но и строят за свои деньги, которые они сюда инвестируют. Почему в других областях такого нет? Или это благодаря Бердыбек Машбековичу? Если так, то его надо клонировать»,– предложил Премьер Сагинтаев.
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