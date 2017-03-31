Полиция Индонезии задержала четырех человек по подозрению в госизмене
31 марта 2017, 11:54
Среди задержанных есть лидер радикальной мусульманской группировки Мухаммад аль-Хаттат (Muhammad Al Khaththath), его допрашивают
Индонезийская полиция задержала четырех человек по подозрению в намерении совершить государственную измену, сообщает газета Jakarta Post, передает РИА Новости.
По данным издания, четыре человека были задержаны в столице Джакарте в четверг вечером накануне запланированных демонстраций с требованием устранить христианского правителя города. В настоящий момент они находятся под стражей. Полиция также разыскивает пятого подозреваемого, пишет газета.
Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию, среди задержанных есть лидер радикальной мусульманской группировки Мухаммад аль-Хаттат (Muhammad Al Khaththath), его допрашивают.
Фото © AFP 2017/ Sonny Tumbelaka
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