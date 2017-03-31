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В Акмолинской области супруги замерзли насмерть в степи

31 марта 2017, 12:04

Тела супругов найдены в салоне автомобиля.

В Акмолинской области супруги замерзли на автодороге в степи, проводится проверка, сообщили в департаменте внутренних дел.

В полиции отметили, что на телах не было признаков насильственной смерти. Их направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

По информации ведомства, в пятницу, 31 марта, в Атбасарский РОВД поступило телефонное сообщение дежурного пожарной части. На автодороге близ села Пригородное обнаружен автомобиль, а в салоне — мужчина и женщина без признаков жизни.

Установлено, что в салоне иномарки находились мужчина, 1966 года рождения, и его супруга, 1968 года рождения. Предварительная причина смерти определена как общее переохлаждение организма.

Источник: Sputnik-Казахстан
Фото: Sputnik / Владимир Вяткин

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