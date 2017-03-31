Жамбылские театралы завоевали первое место на фестивале в Сербии
31 марта 2017, 12:04
Награждение специальным дипломом и золотой статуеткой Дон Кихота –прекрасная победа и большой успех областного русского драматического театра.
Жамбылский областной русский драматический театр занял первое место на ХVI Международном фестивале «Славия -2017», который проходил в городе Белград Республики Сербия, передает пресс-служба акима области.
Международный фестиваль «Славия 2017» проходит ежегодно в начале марта. Организаторами фестиваля являются Батрич и Лиляна Жаркович.
Для участия в фестивале были отобраны 8 коллективов с разных стран, которые представили разно-жанровые спектакли.
Зрителям Сербии коллектив областного русского драматического театра представил постановку Эдварда Радзинского «Нерон и Я». Выступление очень впечатлило жюри фестиваля и было высоко оценено.
На Гран-при фестиваля были выдвинуты областной русский драматический театр с постановкой Эдварда Радзинского «Нерон и Я» и театр «R. A. A. A. M» из Эстонии со спектаклем Аугуста Кицберга «Оборотень».
После длительного совещания Гран-При достался театру из Эстонии, а жамбылским театралам присуждено 1 место.
Награждение специальным дипломом и золотой статуеткой Дон Кихота –прекрасная победа и большой успех областного русского драматического театра.
В ходе фестиваля заведующей кабинетом критики и театроведения Союза театральных деятелей России, Заслуженным работником культуры РФ Элеонорой Макаровой было отмечено мастерство жамбылских артистов и режиссёра.
Кроме того, театр с данной постановкой приглашен для участия на Международный фестиваль «Встречи в России», а также на Московский фестиваль «Золотая маска», который пройдет в текущем году.
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