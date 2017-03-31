На что можно потратить 10 долларов в Астане
31 марта 2017, 12:10
Американского блогера удивил современный город.
На 10 долларов (3,169 тг) американский турист и видеоблогер Drew Binsky, путешествующий по разным городам и странам, смог купить в столичных ТРЦ: конину и кумыс, две плитки шоколада, а также в качестве сувениров флаг РК и маленького войлочного верблюда для своей коллекции. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, передает Zakon.kz
Блогер отметил, что впервые посетил Среднюю Азию, Казахстан и Астану и был он очень удивлен небоскребами и футуристичными зданиями молодой столицы.
"Несмотря на холод -18 градусов, мне удалось хорошо провести время и я был шокирован, насколько современным городом является Астана", - отметил Бински.
Купленные продукты: конина и кумыс, удивили своим вкусом американца, как и уютный теплый аквапарк в "Хан шатыре".
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