На что можно потратить 10 долларов в Астане

На 10 долларов (3,169 тг) американский турист и видеоблогер Drew Binsky, путешествующий по разным городам и странам, смог купить в столичных ТРЦ: конину и кумыс, две плитки шоколада, а также в качестве сувениров флаг РК и маленького войлочного верблюда для своей коллекции.

Блогер отметил, что впервые посетил Среднюю Азию, Казахстан и Астану и был он очень удивлен небоскребами и футуристичными зданиями молодой столицы.





"Несмотря на холод -18 градусов, мне удалось хорошо провести время и я был шокирован, насколько современным городом является Астана", - отметил Бински.