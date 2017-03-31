В школе Талдыкоргана проходят антитеррористические учения

На территории средней школы № 25 Талдыкоргана проводится учебная антитеррористическая операция по нейтрализации обнаруженного взрывного устройства и поиска заложившего его террориста, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД Алматинской области.





«В целях пресечения акта терроризма, обезвреживания террористов, взрывных устройств, обеспечения безопасности физических лиц и организаций, а также минимизации и ликвидации его последствий 31 марта 2017 года в 11-00 часов развернут Алматинский областной оперативный штаб для проведения антитеррористической операции (определены границы, зоны и время начала проведения антитеррористической операции, принято решение о направлениях и пределах использования приданных сил и средств)», - говорится в сообщении.

В связи чем полиция просит с пониманием отнестись к проводимой работе государственных органов, к действиям сотрудников правоохранительных органов при проверке документов и оказывать им посильное содействие.





Обращать внимание на бесхозные предметы ( сумки, коробки, свертки, мешки, чемоданы и т.п.), особенно с наличием проводов и технических устройств, а также на подозрительных людей в общественных местах и транспорте. А также не поддаваться панике и руководствоваться официальной информацией государственных органов.



