В Костанайской области судят школьного учителя, побившего ученика

В Костанайской области походит суд по обвинению завуча средней школы в нанесении побоев ученику.

27 марта в Карабалыкском районном суде прошло судебное заседание по обвинению учителя Бурлинской средней школы в нанесении побоев семикласснику - Григорию Токареву.





По словам Гриши всё произошло 23 февраля 2017 г. Он и два его друга стояли на 1 этаже после третьего урока и собирались домой. Они услышали, что позади них кто-то выражался нецензурной бранью:





- К нам подошел завуч Фазылбеков С.А. и спросил: «кто матерился»?





Он решил, что ругались именно эти школьники. Никто не ответил, тогда учитель повел мальчишек в спортзал и заставил ходить «гусиным шагом» до тех пор, пока кто - либо не признается. После первого круга признался один из мальчиков, так как у него было травмировано колено, и он не мог дальше продолжать ходить. Ему почему-то учитель не поверил. Тогда, устав от хождения и унижения, признался Гриша.





- Учитель выгнал остальных из спортзала, а меня оставил, он ударил меня по лицу и несколько раз по голове, потом по затылку, выражаясь при этом нецензурной бранью, а так же сказал, что если я расскажу маме меня «загнобят» в школе, – рассказывает Григорий.





Когда Гриша вернулся домой, родителей не было, тогда мальчик залез в интернет и прочитал, что нужно зафиксировать следы побоев и сфотографировал себя на телефон.





- Когда я пришла домой я застала своего сына заплаканным и испуганным, я спросила что случилось? Сын ответил, что его ударил Серик Абаевич, – говорит мама Григория - Ирина Токарева.





Ирина позвонила директору школы, но там ей ответили, что не в курсе данной ситуации.





Мама отвела ребенка в местный ФАП (фельдшерско-акушерский пункт). В результате таких мер «воспитательного характера» у Григория возникли жалобы на заложенность левого уха, боль и шум в голове, и выставлен диагноз – ушиб уха слева, гипертензионный синдром.





Ирина Токарева обратилась с заявлением в РОВД п. Карабалык. Полиция квалифицировала произошедшее как побои (статья 109 УК РК), и в порядке частного обвинения передала в Карабалыкский районный суд, который принял жалобу Токаревой о привлечении Фазылбекова С.А. к уголовной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 109 Уголовного кодекса РК.





Фазылбеков, давая показания в суде, признает, что заставлял мальчишек ходить гусиным шагом. «Вы же мужики, отвечайте за свои поступки», - говорит преподаватель. Не скрывает учитель и того, что когда он остался с мальчиком один, он выражался нецензурной бранью. Но избиение ребенка отрицает.





В суде было представлено заключение специалиста – психолога Светланы Черниковой - по результатам психологического обследования ребенка: «Причинен вред психофизическому здоровью. Последствием пережитых психотравмирующих событий, являются изменения в состоянии психофизического здоровья: после ударов по голове, были головные боли, тошнота, головокружение. Появилось обострение врожденного заболевания (гипертензионный синдром)».





На больничном 13-летний подросток находился 19 дней, а после того, как вернулся в школу, ему ученики объявили бойкот.





- Мне сказали, что они больше не будут со мной общаться. Мне было обидно, но я этого не показал, – говорит Григорий.





В ходе судебного заседания судья неоднократно предлагал потерпевшим примириться, но они считают, что учитель должен понести наказание, к тому же, завуч, который кстати уволился после инцидента по собственному желанию, не считает что перегнул палку, и допускает такие методы воспитания.





Адвокат потерпевших заявил в суде ходатайство о направлении уголовного дела в прокуратуру Карабалыкского района в отношении Фазылбекова С. для проведения досудебного расследования по ч.2 ст.140 Уголовного кодекса РК. (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, связанное с жестоким обращением).





Судья, после двухчасового пребывания в совещательной комнате, ходатайство адвоката удовлетворил и направил материалы дела в районную прокуратуру.