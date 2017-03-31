В Астане задержана воровка, выносящая из бутиков женскую одежду
31 марта 2017, 12:39
Полицейские столицы проверяют ее причастность к другим правонарушениям.
Полицейскими Астаны задержана и водворена в Изолятор временного содержания 26-летняя женщина, которая совершила ряд краж в торговых домах, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.
28 марта 26-летняя жительница Астаны, находясь в одном из торгово-развлекательных центров, из нескольких бутиков женской одежды похитила вещи.
"Приметив возле примерочной несколько видов женской одежды и воспользовавшись моментом, похитила несколько вещей, спрятав их под куртку. Таким же способом в этот день подозреваемая совершила несколько краж в торговом доме. В настоящее время она задержана и водворена в ИВС ДВД г.Астаны. Проводится расследование по ст. 188 («кража») УК РК. При задержании у подозреваемой изъяты вещественные доказательства. Задержанная ранее была судима за аналогичные преступления.В настоящее время полицейские столицы проверяют ее причастность к другим правонарушениям, совершенным на территории города", - сообщили в полиции.
фото: Diasporanews
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