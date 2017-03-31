В соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года, Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» Правление Национального Банка Республики Казахстан утверждены Правила выдачи банками второго уровня банковских гарантий и поручительств.

Банковские гарантии и поручительства выдаются банками при наличии лицензии на проведение банковских операций, предусмотренных подпунктами 15), 16) пункта 2 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

Банки осуществляют выдачу банковских гарантий и поручительств по заявлению лица - должника с учетом требований, установленных Правилами, гражданским и банковским законодательством Республики Казахстан и правилами об общих условиях проведения операций, утвержденными советом директоров банка.

Заявление лица - должника на выдачу банковской гарантии или поручительства рассматривается банком в порядке, установленном Правилами предоставления банковских услуг и рассмотрения банками обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления банковских услуг, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 февраля 2011 года № 19, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6884.

При выдаче банковской гарантии или поручительства банк получает письменное согласие лица-должника на представление банком сведений о нем и выданных банком по заявлению лица-должника гарантиях или поручительствах в кредитные бюро.

Выдача банковской гарантии или поручительства, а также предъявление требований по исполнению обязательств по банковской гарантии или поручительству оформляются в письменной форме.

В договоре банковской гарантии или поручительства указываются следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица-должника, по поручению которого банком выдана банковская гарантия или поручительство, дата рождения, место жительства, юридический адрес, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер;

2) наименование юридического лица-должника, по поручению которого банком выдана банковская гарантия или поручительство, номер и дата государственной регистрации в качестве юридического лица, бизнес-идентификационный номер;

3) фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица-кредитора, в пользу которого банком выдана гарантия или выдано поручительство, индивидуальный идентификационный номер, а также информация о дате рождения, месте жительства, юридическом адресе, наименовании и реквизитах документа, удостоверяющего личность (или иные персональные данные, предусмотренные законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент);

4) наименование юридического лица-кредитора должника, в пользу которого банком выдана гарантия или поручительство, а также информация о дате государственной регистрации в качестве юридического лица, бизнес-идентификационный номер (или иная информация, предусмотренная законодательством государства, в котором зарегистрирован нерезидент, идентифицирующая его в качестве юридического лица);

5) наименование банка, выдавшего банковскую гарантию или поручительство;

6) номер и дата договора банковской гарантии или поручительства, номер и дата документов, в которых предусмотрена необходимость выдачи банковской гарантии или поручительства;

7) максимальная денежная сумма, подлежащая оплате по договору банковской гарантии или поручительства, если иное не установлено соглашением сторон в договоре банковской гарантии или поручительства;

8) срок, на который выдана банковская гарантия или выдано поручительство, или обстоятельство (событие), при наступлении которого прекращается обязательство банка, выдавшего банковскую гарантию или поручительство (срок действия банковской гарантии или поручительства), если иное не установлено соглашением сторон в договоре банковской гарантии или поручительства;

9) номер и дата выпуска банковской гарантии или поручительства;

10) условия, при которых наступает ответственность банка (осуществление платежа) по выданной банковской гарантии или поручительству.

Перечень сведений, предусмотренный настоящим пунктом, может быть дополнен по согласованию сторон договора банковской гарантии или поручительства, если это не противоречит требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

В зависимости от состава сторон, участвующих в обязательстве, банк по поручению и за счет должника для обеспечения исполнения обязательств должника перед гарантом выдает встречную банковскую гарантию (далее - контргарантию) в пользу другого банка-гаранта, выдавшего банковскую гарантию в пользу кредитора должника.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.