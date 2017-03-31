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В Пакистане прогремел взрыв, пять человек погибли

31 марта 2017, 12:45

Причина взрыва не сообщается.

Пять человек погибли, по меньшей мере 40 человек получили ранения в результате взрыва в городе Парачинар на северо-западе Пакистана, передает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на официальные лица.

Все раненые были доставлены в госпиталь. Причина взрыва не сообщается.

Фото © Flickr/ Wasif Malik

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